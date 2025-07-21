العشبة الشهيرة التي يمكن أن تساعد في إبعاد اليرقات من حديقتك

إذا كنت قد لاحظت بقع ميتة في العشب ، أو النباتات الضعيفة ، أو الجذور التي يبدو أنها تختفي أسفل السطح ، فهناك فرصة جيدة للاتصال. تعيش يرقات الخنفساء هذه في التربة وتتغذى بهدوء على الجذور ، وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد حتى يحدث الضرر الحقيقي. هناك عدة طرق لإدارتها ، بما في ذلك العلاجات الكيميائية ، والتي يمكن أن تكون فعالة عند استخدامها بشكل صحيح. ولكن إذا كنت تتطلع إلى تقليل اعتمادك على هذه المنتجات أو ترغب في تجربة مقاربة أكثر طبيعية إلى جانب طرق أخرى ، فقد يساعد Lavender (Lavandula spp.).

تشتهر Lavender برائحة الزهور الأرجواني الناعمة ، ولكنها قد تلعب أيضًا دورًا صغيرًا في الحفاظ على مستويات اليرقة. على الرغم من أن الاتصال ليس مباشرًا ، إلا أن ما نعرفه هو أن Lavender يساعد في صد بعض الخنافس البالغة والحشرات الأخرى ، مما قد يجعل حديقتك أقل دعوة إلى آفات وضع البيض. وأفضل جزء هو أنه من السهل النمو وجذابة ويمكن أن يكون بديلاً للعشب المقاوم للجفاف لساحةك.