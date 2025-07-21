العشبة الشهيرة التي يمكن أن تساعد في إبعاد اليرقات من حديقتك

إذا كنت قد لاحظت بقع ميتة في العشب ، أو النباتات الضعيفة ، أو الجذور التي يبدو أنها تختفي أسفل السطح ، فهناك فرصة جيدة للاتصال. تعيش يرقات الخنفساء هذه في التربة وتتغذى بهدوء على الجذور ، وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد حتى يحدث الضرر الحقيقي. هناك عدة طرق لإدارتها ، بما في ذلك العلاجات الكيميائية ، والتي يمكن أن تكون فعالة عند استخدامها بشكل صحيح. ولكن إذا كنت تتطلع إلى تقليل اعتمادك على هذه المنتجات أو ترغب في تجربة مقاربة أكثر طبيعية إلى جانب طرق أخرى ، فقد يساعد Lavender (Lavandula spp.).
تشتهر Lavender برائحة الزهور الأرجواني الناعمة ، ولكنها قد تلعب أيضًا دورًا صغيرًا في الحفاظ على مستويات اليرقة. على الرغم من أن الاتصال ليس مباشرًا ، إلا أن ما نعرفه هو أن Lavender يساعد في صد بعض الخنافس البالغة والحشرات الأخرى ، مما قد يجعل حديقتك أقل دعوة إلى آفات وضع البيض. وأفضل جزء هو أنه من السهل النمو وجذابة ويمكن أن يكون بديلاً للعشب المقاوم للجفاف لساحةك.
ما نعرفه عن تأثير لافندر على آفات الحديقة
بعض الآفات غير المرغوب فيها التي يمكنك ردعها بشكل طبيعي تشمل العث والبعوض والتفريز وبعض الخنافس. تأتي قدرتها على إعادة صياغة الآفات من الرائحة القوية والمركبات الطبيعية في زيتها الأساسي ، مثل Linalool و Camphor و Borneol و Eucalyptol. هذه المركبات تعمل بعدة طرق مختلفة. إنها تعطل الجهاز العصبي للحشرة ، مما يؤدي إلى الشلل أو الموت ، لكن رائحة لافندر القوية يمكن أن تخلط أو صد الحشرات ، مما يجعل من الصعب عليهم العثور على نباتات مضيفة.
يمكن للرائحة من الخزامى أيضًا تقليل مقدار ما تتغذى الحشرات ومنعها من وضع البيض القريب ، مما يعني أقل من الآفات مع مرور الوقت. حتى أنه ثبت أن له تأثيرات مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ، مما يوفر حماية إضافية لنباتاتك. نظرًا لأن اليرقات عبارة عن يرقات الخنفساء ، فقد تجعل الخزامى حديقتك أقل جاذبية للخنافس البالغة ، فقد يساعد ذلك في تقليل نشاط اليرقة مع مرور الوقت ، خاصة عند استخدامه إلى جانب طرق مكافحة الآفات الأخرى.
زراعة الخزامى بطرق قد تجعل حديقتك أقل جاذبية لليرقات
قبل زراعة الخزامى ، من المهم اختيار المكان المناسب والظروف لمساعدته على الازدهار. الطريقة التي تزرع بها تحدث فرقًا. يمكنك وضعها على طول حدود الحديقة أو وضعها بين الخضار أو الزهور أو شجيرات الفاكهة. يمكن أن تساعد رائحةها القوية في إخفاء رائحة النباتات القريبة ، مما يجعلها أكثر صعوبة على الآفات. ينمو اللافندر بشكل أفضل في التربة الرملية ذات التصميم الجيد مع درجة الحموضة بين 6.7 و 7.3. إنها تحتاج إلى أشعة الشمس الكاملة ، مع ما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات من الضوء المباشر كل يوم ، للبقاء بصحة جيدة وإنتاج الزيوت العطرية التي قد تساعد في ردع الآفات. إذا كانت التربة ثقيلة أو تميل إلى الاحتفاظ بالمياه ، فحاول زراعة الخزامى في الحاويات أو الأسرة المرتفعة أو على الأرض المنحدرة. تتيح هذه الخيارات تصريفًا أفضل وتساعد على منع تعفن الجذر ، وهو ما يكون اللافندر حساسًا بشكل خاص.
إنه من الصعب في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 10. إذا كنت تعيش في منطقة أكثر برودة ، فاختر بقعة تحصل على دفء إضافي ، مثل الجانب الجنوبي من الجدار الحجري ، أو تغطي قاعدة النبات مع المهاد لحماية الجذور. بمجرد إنشاء الخزامى ، لا يحتاج إلى الكثير من الرعاية. يزرع الماء الشباب بانتظام حتى يستقر ، ثم اترك التربة تجف بين الجفن. مساحة لكل نبات حوالي 12 إلى 18 بوصة للسماح بتدفق الهواء الجيد وتقليل خطر الإصابة بالمرض. لمزيد من حماية الآفات ، فإن الخزامى النباتية إلى جانب الأعشاب القوية ذات الرائحة القوية مثل إكليل الجبل أو الزعتر أو الحكيم أو الريحان. تنتج هذه الأعشاب زيوت مماثلة يمكن أن تخلط أو صد الآفات ، مما يساعد على حماية النباتات القريبة بشكل طبيعي.