العصير الحلو والمعدل الفائق الذي يمكن أن يساعدك على أنبوب سريع

عندما يتعلق الأمر بطرق للحصول على أنبوب على الفور ، لديك عدد قليل من الخيارات. بعض الخضروات والفواكه ، مثل البنجر والخوخ ، مرادف لتنقل الأشياء ، وكذلك اليوغا المحددة ومواقع الجلوس. هناك أيضًا قائمة كاملة من المشروبات التي يمكن أن تجعلك تتأرجح سريعًا ، مثل عصائر الفاكهة والقهوة والشاي – والتي ربما سمعتها في مرحلة ما. ولكن هناك عصير آخر ، قد يفاجئك حتى ، يمكن أن يكون أفضل صديق لك عندما تحتاج إلى أنبوب سريع: عصير قصب السكر.
“إن عصير قصب السكر هو مصدر طبيعي للألياف الغذائية ، والتي نعرفها ونتعرف عليها في المجتمع العلمي لخصائصها وفوائدها لصحة الجهاز الهضمي والأوعية الدموية” ، أخبرت أخصائي التغذية المسجل في التغذية التغذية التغذية ، على وجه الحصر ، Health Digest. “يمكن أن تنتج تناول الألياف خواصًا شبيهة بالحلول ، والتي ، عند دمجها مع تناول المياه الكافية ، قد تساعد/تخفيف أعراض الإمساك”.
هذا صحيح: كل هذا الوقت كان من الممكن أن تصب نفسك كوبًا من عصير قصب السكر لمكافحة الإمساك. ومع ذلك ، بعد معالجتها من قصب إلى عصير ، إنها نسيج شراب لا يستمتع الجميع بالشرب. لذا ، فإن قطع هذا السمك بالماء أو عصير الفاكهة ، من الناحية المثالية التي تشترك في نفس المهمة ، هي أفضل طريقة لاستهلاكها.
فوائد أخرى لعصير قصب السكر
في حين أن فوائد عصير قصب السكر قد تكون جديدة على الأشخاص في الغرب ، في الدول الشرقية ، فإنها جزء من نظام غذائي صحي منتظم. في الهند ، يُطلق على عصير قصب السكر اسم “Ganne KA” وهو أول شيء يتم استهلاكه على معدة فارغة في الصباح بسبب تأثيره الإيجابي على صحة الجهاز الهضمي ، لكل أوقات الهند. يستخدم أيضًا لترطيب الوزن وإزالة السموم وإدارة الوزن ، ويُفترض أنه رائع للبشرة أيضًا.
وقال باكوفيتش: “إلى جانب محتوى الألياف ، لا يحتوي عصير قصب السكر على بعض مضادات الأكسدة ، وهي الفلافونويد”. “مضادات الأكسدة ، التي توجد في العديد من الأطعمة النباتية ، تسهم في محاربة الأضرار الجذرية الحرة ، والتي ، عندما تكون موجودة بشكل زائد ، تساهم في الإجهاد التأكسدي وفي النهاية السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.” إنه أيضًا مصدر جيد للمغنيسيوم والبوتاسيوم ، وكلاهما ضروري لوظيفة العضلات والأعصاب ، وكذلك صحة القلب. أنه يحتوي على كمية مفاجئة من الكالسيوم ، وهو أمر ضروري للعظام والأسنان القوية.
إذا لم تكن فوائد تناول عصير قصب السكر كافيًا ، فيمكن أيضًا تطبيقها على الجروح. وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 المنشورة في المجلة الدولية للجزيئات البيولوجية ، يمكن أن يقلل قصب السكر من الالتهاب ويعزز نمو الخلايا.
اعتبارات يجب اتخاذها عند اختيار عصير قصب السكر لتخفيف الإمساك
بقدر ما قد يكون قصب السكر خيارًا لذيذًا في إدارة الإمساك ، يجب النظر بجدية في محتوى السكر. يقدم خدمة سكرانية 100 غرام (أقل بقليل من كوب) من شراب قصب السكر ، وهو ما هو عليه قبل قطعه بالماء أو عصير آخر ، على 73.2 جرام من السكر.
وقال باكوفيتش: “(عصير قصب السكر) يجب أن يتم استهلاكه بالتأكيد باعتدال ، خاصة بالنسبة للأفراد الذين قد يعيشون مع مرض السكري” ، مضيفًا أن مثل هذا الكمية يمكن أن تزيد بشكل كبير من مستويات السكر في الدم – وهو ما لا يريده شخص ما يراقب السكر على الإطلاق. وقال باكوفيتش: “علاوة على ذلك ، فإن محتوى السكر الزائد هو مصدر للسعرات الحرارية الإضافية ، والتي يمكن أن تسهم خلال فترة من الزمن في زيادة الوزن إذا تم استهلاكها بانتظام”.
بمعنى آخر ، كما هو الحال مع أي طعام – حتى تلك التي لها فوائد صحية متعددة – يعد الاعتدال أمرًا أساسيًا. إذا وجدت نفسك بحاجة إلى أن تتأرجح بسرعة ، فاضرب الطرق التي تحدث بها. على سبيل المثال ، إذا كنت في المرات القليلة الماضية تعجبك من الإمساك مع الخضار ، ثم تعامل مع كوب من عصير قصب السكر. إذا وجدت أنك تعتمد على قصب السكر أكثر من اللازم لهذا الموقف بالذات ، فقم بتفكيك العادة وخلط الأشياء مع الفاكهة والخضار الكاملة بدلاً من ذلك. على الرغم من أن الإمساك يمكن أن يكون غير مريح للغاية ، إلا أن إلقاء مستويات السكر الخاصة بك واستهلاك السعرات الحرارية في Overdrive سيخلق مجموعة من المشكلات المتعلقة بالصحة.