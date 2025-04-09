العصير الحلو والمعدل الفائق الذي يمكن أن يساعدك على أنبوب سريع

عندما يتعلق الأمر بطرق للحصول على أنبوب على الفور ، لديك عدد قليل من الخيارات. بعض الخضروات والفواكه ، مثل البنجر والخوخ ، مرادف لتنقل الأشياء ، وكذلك اليوغا المحددة ومواقع الجلوس. هناك أيضًا قائمة كاملة من المشروبات التي يمكن أن تجعلك تتأرجح سريعًا ، مثل عصائر الفاكهة والقهوة والشاي – والتي ربما سمعتها في مرحلة ما. ولكن هناك عصير آخر ، قد يفاجئك حتى ، يمكن أن يكون أفضل صديق لك عندما تحتاج إلى أنبوب سريع: عصير قصب السكر.

“إن عصير قصب السكر هو مصدر طبيعي للألياف الغذائية ، والتي نعرفها ونتعرف عليها في المجتمع العلمي لخصائصها وفوائدها لصحة الجهاز الهضمي والأوعية الدموية” ، أخبرت أخصائي التغذية المسجل في التغذية التغذية التغذية ، على وجه الحصر ، Health Digest. “يمكن أن تنتج تناول الألياف خواصًا شبيهة بالحلول ، والتي ، عند دمجها مع تناول المياه الكافية ، قد تساعد/تخفيف أعراض الإمساك”.

هذا صحيح: كل هذا الوقت كان من الممكن أن تصب نفسك كوبًا من عصير قصب السكر لمكافحة الإمساك. ومع ذلك ، بعد معالجتها من قصب إلى عصير ، إنها نسيج شراب لا يستمتع الجميع بالشرب. لذا ، فإن قطع هذا السمك بالماء أو عصير الفاكهة ، من الناحية المثالية التي تشترك في نفس المهمة ، هي أفضل طريقة لاستهلاكها.