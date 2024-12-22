العلامات التجارية الأقل شهرة للأجهزة في Lowe’s والتي تعتبر رائعة لمنزلك

هل حان الوقت لتجديد مطبخك ببعض الأجهزة الجديدة؟ تعد Lowe’s بمثابة نقطة توقف لهذه العناصر الأساسية، حيث تحتوي مجموعة أجهزتها المتنوعة على مزيج من العلامات التجارية المعروفة وغير المعروفة التي تستحق التجربة. تعد Bosch وKitchenAid وWirlpool علامات تجارية مشهورة ومحترمة، ولكن هناك شركات أصغر تستحق منحها الفرصة أيضًا. هناك بعض الأجهزة التي لا يجب عليك شراؤها أبدًا من Lowe’s، ولكن هذه الاختيارات غير المألوفة أثارت إعجاب الجميع.
عند التفكير في أي جهاز، وخاصة هذه العلامات التجارية الأقل شهرة للأجهزة المتوفرة في Lowe’s، قارن السعر والنمط والحجم وكيف يتناسب مع نمط حياتك. إذا كنت تميل إلى استضافة الكثير من الحفلات ولديك أطفال صغار، فقد يكون صانع مخروط الثلج من Vevor منطقيًا. يمكن للمطبخ الأصغر الاستفادة من الثلاجة الأقل حجمًا من معظمها، مما يجعل الثلاجة ذات العلامة التجارية الفريدة من نوعها اختيارًا قابلاً للتطبيق. لا تستطيع التخلي عن تلك السيجار بعد؟ تحتوي NewAir على خزانة مثالية قائمة بذاتها تناسبك – يمكن للواحدة منها استيعاب ما يصل إلى 250 من دخانك العطري.
بالإضافة إلى التقييمات الواردة من العملاء، فكر في خبراء المراجعة المحترمين مثل Consumer Reports أو Wirecutter. هل يحتوي جهاز Lowe اللطيف على مراجعتين فقط؟ تحقق من مراجعات المنتج (والسعر) على تجار التجزئة الآخرين مثل Amazon أو Home Depot. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الشكاوى المعلقة في Better Business Bureau أو العلامات العالية من TrustPilot في تحديد ما إذا كانت تجربة علامة تجارية جديدة تستحق المخاطرة. قد يستغرق الأمر بعض البحث الإضافي، ولكن هناك العديد من الطرق لتحديد ما إذا كانت العلامة التجارية جديرة بالثقة أم لا.
نيواير
بدأت العلامة التجارية للأجهزة NewAir منذ أكثر من 15 عامًا على يد Luke Peters، وظلت شركة مصنعة مملوكة للقطاع الخاص للأجهزة المنزلية المدمجة. يجدر التفكير فيما إذا كنت تبحث عن ثلاجة صغيرة عالية الجودة أو مبرد نبيذ أو مرطب.
هل أنت مدخن سيجار وتريد حماية مجموعتك الموثوقة؟ إذا كان الأمر كذلك، ففكر في مرطب الطاولة القائم بذاته المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ NewAir المزود بمقياس الرطوبة الرقمي والذي يُباع بالتجزئة في متجر Lowe’s بسعر 382.20 دولارًا. سيفقد السيجار نكهته ورائحته المميزة إذا جف، لكنه يمكن أن يصبح مضيفًا لخنافس التبغ والعفن عندما تخرج الرطوبة عن السيطرة. تم تصميم المرطب لإبقائهم في منتصف هذا النطاق، مما يضمن بقائهم في حالة الذروة لأطول فترة ممكنة. يمكن لجهاز NewAir استيعاب ما يصل إلى 250 سيجارًا مع الاحتفاظ بها عند 52 درجة مثالية.
منظم الحرارة الرقمي الذي يعمل باللمس سهل الاستخدام ويوفر ختم الباب الآمن مزيدًا من الحماية. يمنح المراجعون هذا المرطب تصنيف 4.4 نجوم ويمتدحه الكثيرون لسهولة إعداده. وأشار أحد العملاء إلى أن مقياس الحرارة الرقمي يمثل خطوة للأمام في صناعة مرطبات السيجار. أشادت المراجعات الأخرى بخدمة عملاء NewAir باعتبارها سريعة الاستجابة عندما يحتاجون إلى المساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها. فقط ضع في اعتبارك أن بعض المراجعات تشير إلى أن نظام الأدراج يمكن أن يكون غريبًا بعض الشيء في بعض الأحيان. تعد التقييمات الخاصة بالعلامة التجارية أفضل على Trustpilot. حصلت الشركة على تصنيف ممتاز 4.8 نجوم وهي شركة معتمدة. يذكر العديد من العملاء خدمة العملاء الرائعة التي تقدمها العلامة التجارية، وغالبًا ما يذكرون بعض ممثلي العملاء بالاسم.
فيفور
قد لا تتمكن دائمًا من اصطحاب الأطفال إلى مدينة الملاهي، ولكن يمكنك جلب المرح إلى المنزل باستخدام صانع حلوى القطن. هذا الجهاز الفريد ليس مخصصًا للأطفال فقط – فقد يستمتع العديد من البالغين أيضًا بالحلوى الكلاسيكية عند استضافة حفلة أو مناسبة خاصة أخرى مثل عيد ميلاد أو عطلة.
تبلغ تكلفة ماكينة حلوى القطن Vevor 1000 W كونترتوب 151.61 دولارًا وهي الأكثر مبيعًا في Lowe’s. لديه متوسط تقييم 4.7 نجمة، مع عدم وجود تقييمات في نطاق نجمة واحدة أو نجمتين. أحد الأشياء التي ذكرها العديد من العملاء هو الحاجة إلى استخدام غطاء حماية حتى تتمكن من تجنب رش السكر أثناء العملية. وبخلاف ذلك، فإن المشترين سعداء به ويجدون أنه سهل الاستخدام بعد قليل من التجربة والخطأ.
مع العلامة التجارية Vevor، لا تنتهي المتعة بحلوى القطن. يمكنك أيضًا صنع مخاريط الثلج، وأنواع السلاش، وأوعية الثلج المحلاة بالفواكه باستخدام ماكينة Vevor 300 W Snow Cone Maker، المتوفرة بسعر 55.43 دولارًا. لا يوجد سوى عدد قليل من المراجعات على موقع Lowe الإلكتروني (تصل إلى 5 نجوم) ولكن المنتج لا يزال يتمتع بتقييم جيد من عدد أكبر من المستخدمين على Amazon بـ 4.3 نجوم. يرغب بعض الأشخاص في أن تكون الأوعية أكبر لصنع عدة مخاريط في المرة الواحدة، لكن العملاء سعداء بشكل عام بأداء المنتج وجودته.
فريد
تم تسمية Unique على نحو مناسب، حيث تضيف العلامة التجارية لمسة خاصة بها إلى الأجهزة ذات الطراز القديم. يمكن أن تتراوح التقييمات الموجودة ضمن صفحة قائمة العلامات التجارية الفريدة لـ Lowe من 2 إلى 4 نجوم، ولكن إذا اخترت بحكمة، فقد تتمكن من جلب القليل من الفن الهابط إلى مطبخك باستخدام ثلاجة ذات طراز قديم. يبدو أن أفضل ما يناسب العملاء هو الثلاجة الكلاسيكية ذات الفريزر السفلي ذات العمق المضاد والمتوفرة مقابل 1299 دولارًا. نظرًا لأن عرضها حوالي 2 قدم فقط، يمكن لهذه الثلاجة أن تكون بمثابة إضافة عصرية وعملية لمطبخ صغير.
تجمع هذه الثلاجة المستوحاة من الطراز القديم بين السحر القديم ووسائل الراحة الحديثة. وبما أن الناس غالبًا ما يستخدمون الفريزر بشكل أقل، يتم وضعه في الأسفل. يمكن لعشاق النبيذ أيضًا الاستمتاع برف النبيذ المكون من أربع زجاجات. لقد حصلت على تصنيف 4.2 نجوم قوي في Lowe’s ويبدو أن العديد من العملاء يستمتعون بها كثلاجة/فريزر إضافي. بعد التحقق من التقييمات على Home Depot، حيث قام المزيد من العملاء بشرائه وتقييمه، حصل على تصنيف 4.4 نجوم. تأتي هذه الثلاجة أيضًا بأربعة ألوان ناعمة: Ocean Mist Turquoise، وSummer Mint Green، وMidnight Black، وMarshmallow White.
ويستون
إذا كنت من محبي حفظ الطعام، فمن المحتمل أن تمتلك العلامة التجارية Weston العديد من الأجهزة لتسهيل مهامك اليومية. يمكن أن يزيد التسوق لشراء السلع المجففة، مثل الفواكه والأعشاب المجففة. لحسن الحظ، قد تحتوي هذه العلامة التجارية الأقل شهرة للأجهزة في Lowe’s على مجفف الطعام الذي تحتاجه لإطالة عمر الطعام من محصولك ومنقولات السوق. يمكن أن يستمر الطعام المجفف لمدة تصل إلى عام، لذا فإن إزالة الرطوبة ببساطة يمكن أن تساعدك على تخزين السلع القابلة للتلف الموجودة لديك والاستفادة منها بسهولة أكبر.
يُباع جهاز Weston 2-Tray Black Food Dehydrator بسعر 229.99 دولارًا أمريكيًا على Lowe’s ويحظى بتصنيف عملاء 4.5 نجوم. يمكنك ضبط درجة الحرارة من 90 درجة إلى 160 درجة لصنع المقدد والأعشاب والفواكه المجففة ورقائق البطاطس والمزيد. إنه صغير الحجم بما يكفي لتخزينه في معظم الخزانات عند عدم الاستخدام. يبدو أن المستخدمين راضون عن نتائج التجفيف وسهولة التنظيف.
استنادًا إلى المراجعات عبر تجار التجزئة، يبدو أن Weston أيضًا لديه علامات عالية عندما يتعلق الأمر بالختم الفراغي. لا يعد جهاز Weston المقاوم للصدأ للفراغ من الفولاذ أرخص الأجهزة، حيث يكلف 399 دولارًا في Lowe’s، ولكنه يمكن أن يساهم في توفير تكلفة الطعام. خذ بعضًا من تلك السلع المجففة أو لحوم الطرائد أو بقايا العشاء وقم بإزالة الهواء لإنشاء ختم يمنع نمو البكتيريا. باستخدام هذه الأداة، يمكنك الاحتفاظ باللحوم طازجة لمدة تصل إلى ستة أشهر، في حين أن العناصر المجمدة ستستمر لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام.
حق الحصاد
إذا لم تسمع من قبل عن العلامة التجارية Harvest Right التي يقع مقرها في سولت ليك سيتي، فهذا هو الوقت المناسب للتعرف عليها. إنها علامة تجارية أخرى للأجهزة تحملها Lowe’s لأي شخص يريد الحفاظ على الطعام. يمكن أن يؤدي تجفيف الطعام أو غلقه بالتفريغ إلى إطالة عمره لبضعة أشهر إضافية، لكن التجفيف بالتجميد مثالي لأولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ بوجباتهم في المخزون لسنوات. إذا قمت بتخزين العناصر المجففة بالتجميد بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تستمر لأكثر من عقدين من الزمن. مع هذا الجهاز، يمكنك الحفاظ على كل شيء بدءًا من الوجبات المطبوخة في المنزل وحتى الآيس كريم. بعد إضافة القليل من الماء، سيكونون جاهزين للأكل.
يمكن لمجفف التجميد Harvest Right Home Pro تجميد 1600 رطل من الطعام سنويًا، ويتمتع المنتج الأكثر مبيعًا بتصنيف مثير للإعجاب 4.9 نجوم على موقع Lowe الإلكتروني. بسعر 2495 دولارًا، يقع الجهاز في النطاق الذي تكلفه معظم مجففات التجميد عادةً. على الرغم من أن هذا إنفاق باهظ جدًا، إلا أنه قد يكون يستحق العناء إذا وجدت نفسك تحافظ على كميات كبيرة من الطعام. تشير معظم المراجعات إلى الأداء العام الجيد وتستمتع بحقيقة أنها يمكن أن تجفف بالتجميد مجموعة من العناصر. على الرغم من أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلات فنية في المعدات، إلا أنهم يمنحون باستمرار درجات عالية لخدمة العملاء من فريق Harvest Right.