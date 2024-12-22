العلامات التجارية الأقل شهرة للأجهزة في Lowe’s والتي تعتبر رائعة لمنزلك

هل حان الوقت لتجديد مطبخك ببعض الأجهزة الجديدة؟ تعد Lowe’s بمثابة نقطة توقف لهذه العناصر الأساسية، حيث تحتوي مجموعة أجهزتها المتنوعة على مزيج من العلامات التجارية المعروفة وغير المعروفة التي تستحق التجربة. تعد Bosch وKitchenAid وWirlpool علامات تجارية مشهورة ومحترمة، ولكن هناك شركات أصغر تستحق منحها الفرصة أيضًا. هناك بعض الأجهزة التي لا يجب عليك شراؤها أبدًا من Lowe’s، ولكن هذه الاختيارات غير المألوفة أثارت إعجاب الجميع.

عند التفكير في أي جهاز، وخاصة هذه العلامات التجارية الأقل شهرة للأجهزة المتوفرة في Lowe’s، قارن السعر والنمط والحجم وكيف يتناسب مع نمط حياتك. إذا كنت تميل إلى استضافة الكثير من الحفلات ولديك أطفال صغار، فقد يكون صانع مخروط الثلج من Vevor منطقيًا. يمكن للمطبخ الأصغر الاستفادة من الثلاجة الأقل حجمًا من معظمها، مما يجعل الثلاجة ذات العلامة التجارية الفريدة من نوعها اختيارًا قابلاً للتطبيق. لا تستطيع التخلي عن تلك السيجار بعد؟ تحتوي NewAir على خزانة مثالية قائمة بذاتها تناسبك – يمكن للواحدة منها استيعاب ما يصل إلى 250 من دخانك العطري.

بالإضافة إلى التقييمات الواردة من العملاء، فكر في خبراء المراجعة المحترمين مثل Consumer Reports أو Wirecutter. هل يحتوي جهاز Lowe اللطيف على مراجعتين فقط؟ تحقق من مراجعات المنتج (والسعر) على تجار التجزئة الآخرين مثل Amazon أو Home Depot. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الشكاوى المعلقة في Better Business Bureau أو العلامات العالية من TrustPilot في تحديد ما إذا كانت تجربة علامة تجارية جديدة تستحق المخاطرة. قد يستغرق الأمر بعض البحث الإضافي، ولكن هناك العديد من الطرق لتحديد ما إذا كانت العلامة التجارية جديرة بالثقة أم لا.