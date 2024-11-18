العمالقة 2025 مرشحو الوسط: Shedeur Sanders، Kirk Cousins

يضمن جلوس دانييل جونز يوم الاثنين أنه لن يكون لاعب الوسط في فريق العمالقة في عام 2025.

إذن، من سيكون بعد إطلاق سراح جونز؟

وفيما يلي المرشحين الأكثر احتمالا:

كام وارد، ميامي

يلقي النقل مرتين كرة سريعة سيئة ويظهر مسارًا ثابتًا للتطور من Incarnate Word إلى ولاية واشنطن إلى ميامي. إنه يقوم بالرميات خارج المنصة التي أثارها باتريك ماهومز بكل الغضب.

شيدور ساندرز، كولورادو

نعم، إنه ابن ديون ساندرز. لكن الدقة – وليس الألعاب الرياضية المجنونة – هي اسم لعبته. إنه صغير الحجم ليقف في الجيب، لكنه قوي مثل المسامير. وماذا سيكون دور والده في مستقبله؟ مدرب؟

كارسون بيك، جورجيا

كان اللاعب الأول المتفق عليه عندما بدأ الموسم، وانخفض سهم بيك مع تزايد اعتراضاته. ربما يكون خيارًا على قمة الجولة الثانية. هناك أيضًا كوين إيورز من تكساس وجالين ميلرو من ألاباما. من أعلى إلى أسفل، يفضل العمالقة احتمالات هيئة الأوراق المالية والبورصات.

سام دارنولد، الفايكنج

المستقبل هو اللاعب الصاعد جي جي مكارثي، الذي تجاوزه العمالقة في عام 2024. ويشهد دارنولد صحوة من عيار Pro Bowl وسيحصل على زيادة كبيرة مقارنة باتصاله لمدة عام واحد بقيمة 10 ملايين دولار. هل يرغب النفاث السابق في إعادة ماضيه إلى نيويورك؟

جاستن فيلدز، ستيلرز

قام العمالقة بتداول الاختيار الذي استخدمه الدببة لصياغة الحقول في عام 2021 وانتهى بهم الأمر مع كاداريوس توني وإيفان نيل. لقد ذهب 4-2 مع مرور خمسة هبوط وخمسة اندفاع في ذلك الموسم قبل أن يتم استبداله براسل ويلسون السليم.

جاكوبي بريسيت، باتريوتس

اسم هذا الجسر قورتربك. إن لم يكن بريسيت، إذن أندي دالتون، جو فلاكو أو ماركوس ماريوتا. لكن المدرب الرئيسي للعمالقة بريان دابول كان ضمن فريق باتريوتس الهجومي عندما قاموا بصياغة بريسيت في عام 2016.

كيرك كوزينز، الصقور

ربما هو حلم بعيد المنال. لكن نظام العمالقة قد يكون تحت ضغط الفوز الآن. أبناء عمومة لديهم رقم 8 في المسودة الشاملة لعام 2024، مايكل بينيكس جونيور يتنفس أسفل رقبته. سيكون لدى الصقور رسوم بقيمة 60 مليون دولار على الحد الأقصى للرواتب ولدى أبناء عمومتهم شرط عدم التجارة.

تومي ديفيتو، العمالقة

لن تكون هذه قصة سندريلا؟ ربما يلعب اللاعب المفضل لدى المعجبين بشكل جيد جدًا خلال هذه المباريات السبع الأخيرة لدرجة أنه يؤكد ادعاءه بأنه اللاعب الأساسي – مثل نسخة العمالقة من Brock Purdy. وفجأة، بدأت مساحة الحد الأقصى للراتب تتدفق لبناء فريق من حوله.

كارسون وينتز، رؤساء

إذا كان دارنولد الحقيقي سيكون مكلفًا للغاية، فيجب على العمالقة العثور على دارنولد العام المقبل. رجل مياوم حظي بتقدير كبير في المسودة، ولديه خبرة مبتدئة وقد خرج من الوقت كتعلم احتياطي تحت قيادة معلمو الوسط (شون ماكفاي، آندي ريد).