الغطاء الأرضي الأنيق الذي يعتني بنفسه عمليا

العشب الصحي يقلل من الضوضاء ، وخلق بيئة أكثر أمانًا للعب ، واستيعاب الملوثات ، وتحسين جودة المياه. استخلاص كل هذه الفوائد يتطلب العمل. يجب أن يتم سقي العشب ، وتخصيبه ، وصره ، وبعض الأعشاب محتاجة من غيرها. إن Zoysiagrass المنخفضة الصيانة (Zoysia spp.) مقاومة للجفاف ، وينمو إلى عشب خضراء غامق ، ويزدهر في أشعة الشمس الكاملة. يحتاج Zoysia ، المعروف أيضًا باسم العشب الكوري ، إلى الحد الأدنى من الإخصاب ، ويؤسس نفسه بسهولة عندما يتم تنسيقه أو ينمو من المقابس. في ظل ظروف هطول الأمطار العادية ، ستحتاج فقط إلى ري العشب القائم إذا كانت أوراق الذبول العشب أو تغيير اللون. على عكس أقاربها الأسرع النمو ، يتطلب Zoysiagrass أيضًا قصًا أقل تكرارًا.
هناك 11 نوعًا من عشب Zoysia ، ولكن ثلاثة فقط يستخدمون عادة في المروج واللعب في الولايات المتحدة. يتم استخدام Zoysia japonica ، التنوع الوحيد مع البذور المتاحة تجاريا ، في أغلب الأحيان. أنواع Matrella و Tenuifolia هي أقل من المزارعين قسوة وأبطأ. الأعشاب ، التي تم إدخالها في الولايات المتحدة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ، هي هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 11. Zoysia هو عشب الطقس الدافئ ، لذلك يمكنك أن تتوقع أن يتحول إلى اللون البني في غير موسمها. ومع ذلك ، يمكنك معرفة الفرق بين عشب Zoysia الميت والكامن مع اختبار سريع.
حصل مجموعة “ماير” من Zoysia japonica على لقب “Super Grass” بسبب صيدها البارد ، وخضرة أسرع في الربيع ، والنمو البطيء ، والكثافة الاستثنائية ، واللون الأخضر العميق. بسبب كثافتها ، إنه خيار جيد للمناطق ذات العبور العالية. “ماير” هو أيضا متسامح قليلا.
تنمية والحفاظ على حديقة العشب Zoysia
نظرًا لأن Zoysia يصعب البدء من البذور ، يتم استخدام المقابس و sodding لزراعة معظم المروج. يتم وضع المقابس ، نباتات العشب الصغيرة التي بدأت في الحضانة ، في ثقوب من 6 إلى 12 بوصة على تفكيك وتسخين بشكل متكرر حتى يتم تأسيسها. تعتبر Sodding وسيلة باهظة الثمن لإنشاء مشهد خصب ، لكنها طريقة أسهل وأكثر فاعلية للحشي “الفوري”. هناك خطوات مهمة لإعداد التربة للودنج. ابدأ بتجريد النباتات القديمة والعشب ، الحراثة ، الدرجات ، وتخصيب المؤامرة قبل وضع الاحمق.
جز العشب كما ترضي بمجرد أن يحصل العشب على 3 إلى 4 بوصات. عندما يحين الوقت لبدء سقي العشب بانتظام ، افعل ذلك بعمق 6 بوصات ، من مياه الأمطار و/أو الري. قم بتخصيب مرة واحدة في الربيع إذا بدأ لون العشب يتلاشى أو إذا كان نموه يبطئ.
تعتبر تراكم القش واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا في مروج زويسيا. عندما تتداخل العشب الميت والعيش ، فإنه يشكل حاجزًا كثيفًا بين الأوراق والتربة ، مما يجعل من الصعب على الهواء والماء والأسمدة الوصول إلى الجذور. هناك عدد قليل من العلاجات للقطات ، بما في ذلك التغلب على العشب واستخدام جزازات خاصة تدلل ، ولكن يمكن تجنب المشكلة مع الصيانة المناسبة في الحديقة. يمكن أن يكون Zoysiagrass عرضة للديدان الخيطية ، والديدان المستديرة الصغيرة التي تتغذى على الجذور العسكرية. مرة أخرى ، يمكن لصيانة العشب المناسبة منع الديدان الخيطية من أن تصبح مشكلة.