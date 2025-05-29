الغطاء الأرضي الأنيق الذي يعتني بنفسه عمليا

العشب الصحي يقلل من الضوضاء ، وخلق بيئة أكثر أمانًا للعب ، واستيعاب الملوثات ، وتحسين جودة المياه. استخلاص كل هذه الفوائد يتطلب العمل. يجب أن يتم سقي العشب ، وتخصيبه ، وصره ، وبعض الأعشاب محتاجة من غيرها. إن Zoysiagrass المنخفضة الصيانة (Zoysia spp.) مقاومة للجفاف ، وينمو إلى عشب خضراء غامق ، ويزدهر في أشعة الشمس الكاملة. يحتاج Zoysia ، المعروف أيضًا باسم العشب الكوري ، إلى الحد الأدنى من الإخصاب ، ويؤسس نفسه بسهولة عندما يتم تنسيقه أو ينمو من المقابس. في ظل ظروف هطول الأمطار العادية ، ستحتاج فقط إلى ري العشب القائم إذا كانت أوراق الذبول العشب أو تغيير اللون. على عكس أقاربها الأسرع النمو ، يتطلب Zoysiagrass أيضًا قصًا أقل تكرارًا.

هناك 11 نوعًا من عشب Zoysia ، ولكن ثلاثة فقط يستخدمون عادة في المروج واللعب في الولايات المتحدة. يتم استخدام Zoysia japonica ، التنوع الوحيد مع البذور المتاحة تجاريا ، في أغلب الأحيان. أنواع Matrella و Tenuifolia هي أقل من المزارعين قسوة وأبطأ. الأعشاب ، التي تم إدخالها في الولايات المتحدة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ، هي هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 11. Zoysia هو عشب الطقس الدافئ ، لذلك يمكنك أن تتوقع أن يتحول إلى اللون البني في غير موسمها. ومع ذلك ، يمكنك معرفة الفرق بين عشب Zoysia الميت والكامن مع اختبار سريع.

حصل مجموعة “ماير” من Zoysia japonica على لقب “Super Grass” بسبب صيدها البارد ، وخضرة أسرع في الربيع ، والنمو البطيء ، والكثافة الاستثنائية ، واللون الأخضر العميق. بسبب كثافتها ، إنه خيار جيد للمناطق ذات العبور العالية. “ماير” هو أيضا متسامح قليلا.