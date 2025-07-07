الغطاء الأرضي الرائع الذي يمكنك زرعه للمساعدة في منع الحشائش من الاستيلاء

حديقتك هي فخرك وفرحتك ، لذلك يمكن أن يكون مزعجًا جدًا لرؤية الأعشاب الضارة. قد يكون من المغري أن ينفجرهم مع Weedkiller ، ولكن هذا يمكن أن يضر النباتات الأخرى ويسبب تلوث المياه الجوفية والسطح. لذا ، بدلاً من الخروج من المواد الكيميائية ، من المفيد العمل مع الطبيعة وليس ضدها لمنع الأعشاب الضارة المزعجة من النمو في الحديقة. طريقة رائعة وطبيعية لمنع الأعشاب الضارة هي نمو نباتات الغطاء الأرضي المزدهر في فناءك. توفر هذه النباتات غطاءًا كثيفًا يمنع تطور ونمو بذور الأعشاب الضارة. الغطاء الأرضي الرائع المنخفض الصيانة المعمرة للنظر في الزراعة هو woodruff الحلو (غاليوم رائحة). مع الزهور اللطيفة التي تشبه النجوم ، يحصل Woodruff الحلو على اسمه الحلو من عطره ، والذي يستخدم أحيانًا في Potpourri.

يمكن أن ينمو الحطاب الحلو حوالي 6 إلى 12 بوصة ويصل طوله إلى 2 قدم ويخلق كتلة كثيفة من الأوراق التي تثبط الحشائش من النمو. يمكن أن تزدهر في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9 ويزهر في أواخر الربيع ، مما يخلق مجموعات جميلة من الزهور الصغيرة. على الرغم من أنه يمكن أن يموت مرة أخرى خلال فصل الشتاء في مناطق معينة ، إلا أنه سيظهر مرة أخرى في أوائل الربيع.