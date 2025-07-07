الغطاء الأرضي الرائع الذي يمكنك زرعه للمساعدة في منع الحشائش من الاستيلاء

حديقتك هي فخرك وفرحتك ، لذلك يمكن أن يكون مزعجًا جدًا لرؤية الأعشاب الضارة. قد يكون من المغري أن ينفجرهم مع Weedkiller ، ولكن هذا يمكن أن يضر النباتات الأخرى ويسبب تلوث المياه الجوفية والسطح. لذا ، بدلاً من الخروج من المواد الكيميائية ، من المفيد العمل مع الطبيعة وليس ضدها لمنع الأعشاب الضارة المزعجة من النمو في الحديقة. طريقة رائعة وطبيعية لمنع الأعشاب الضارة هي نمو نباتات الغطاء الأرضي المزدهر في فناءك. توفر هذه النباتات غطاءًا كثيفًا يمنع تطور ونمو بذور الأعشاب الضارة. الغطاء الأرضي الرائع المنخفض الصيانة المعمرة للنظر في الزراعة هو woodruff الحلو (غاليوم رائحة). مع الزهور اللطيفة التي تشبه النجوم ، يحصل Woodruff الحلو على اسمه الحلو من عطره ، والذي يستخدم أحيانًا في Potpourri.
يمكن أن ينمو الحطاب الحلو حوالي 6 إلى 12 بوصة ويصل طوله إلى 2 قدم ويخلق كتلة كثيفة من الأوراق التي تثبط الحشائش من النمو. يمكن أن تزدهر في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9 ويزهر في أواخر الربيع ، مما يخلق مجموعات جميلة من الزهور الصغيرة. على الرغم من أنه يمكن أن يموت مرة أخرى خلال فصل الشتاء في مناطق معينة ، إلا أنه سيظهر مرة أخرى في أوائل الربيع.
كيفية زراعة الحطاب الحلو لمنع الأعشاب الضارة
يعمل Sweet Woodruff بشكل أفضل في الظل الكامل أو الجزئي ، حيث أن أشعة الشمس المباشرة يمكنها أن يحرق أوراق الشجر وتتسبب في سما ، خاصة في الظروف الجافة. إنها تفضل التربة الرطبة ، لذلك سوف تحتاج إلى سقي أثناء نوبات الجفاف. عند استخدام هذا الغطاء الأرضي لمنع نمو الأعشاب الشائعة في الحدائق ، زرعها في المناطق التي شهدت نمواً غير مرغوب فيه في السنوات السابقة ، وزراعتها على بعد حوالي قدم.
يمكن أن ينتشر هذا الغطاء الأرضي بسرعة من خلال جذوره الزاحفة ، لذا تأكد من إعطاء الحطاب الحلو والنباتات المحيطة بما يكفي. يعد زرعه تحت الشجيرات والأشجار الأكبر حجمًا وحوله وتجنب وضعها بين النباتات الأصغر مثالية ، لأن هذا يعني أنه سيكون هناك عدد أقل من المشكلات في المنافسة. يمكن أن يتولى الحطاب الحلو المناطق بسرعة ، وخاصة في ظل الظروف المثالية ، وقد يكون من الصعب إزالتها. تأكد من أنك مستعد للمصنع للسيطرة على المنطقة.
بمجرد أن تنشأ Woodruff الحلو ، فإنه سيتوسع تحت الأرض من خلال جذور. يمكنك أيضًا نشرها ونشرها من خلال التقسيم. خلال أشهر الخريف أو أوائل الربيع ، ارفع وتقسيم الكتل الأكبر ، ثم ضعها في حديقتك. هذه أيضًا طريقة رائعة لتشجيع النمو الصحي والحفاظ على النشاط.