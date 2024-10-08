الغطاء الأرضي المزهر الأرجواني الذي يزدهر في الشمس أو الظل

الأغطية الأرضية عبارة عن نباتات كثيفة تعانق الأرض وتخدم العديد من الأغراض العملية، مثل مكافحة التآكل ومكافحة الأعشاب الضارة. بشكل حاسم، تغطي الأرض أجزاء السجاد في حديقتك ببطانية معيشة متقنة وخضراء يوفر اهتمامًا بصريًا ويمتزج مع نباتات الزينة الأخرى في منظر طبيعي متماسك. تكمن مشكلة نباتات الغطاء الأرضي في أنها عادةً ما تكون منقسمة بين معسكرين مختلفين – البعض يحب الشمس، بينما يزدهر البعض الآخر في ظروف مظللة. إذا لم يكن التعرض لأشعة الشمس في مكان الإقامة الخاص بك منتظمًا، فقد يشكل ذلك تحديًا مع الأغطية الأرضية، حيث لن تتمكن من تلبية تفضيلات الإضاءة الخاصة بالأنواع في جميع أنحاء مكان الإقامة. ولكن ماذا لو كان هناك غطاء أرضي يتحدى هذه الأعراف؟ تخيل أن لديك غطاءًا أرضيًا مزهرًا باللون الأرجواني يمتد على مساحات واسعة من الممتلكات الخاصة بك، بدءًا من الزوايا الأكثر ظلالاً وحتى الانفتاح على البقع المشمسة، ويتحمل مجموعة واسعة من ظروف التربة للتمهيد!
نحن نتحدث عن اللاميوم الزاحف “التنين الأرجواني” (Lamium maculatum “التنين الأرجواني”). هذه النباتات العشبية المعمرة موطنها الأصلي أوروبا، ولكنها تزدهر في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. في المناطق المعتدلة، يمكن أن تظل دائمة الخضرة، مما يوفر اهتمامًا بصريًا على مدار العام. يُنتج “التنين الأرجواني” أزهارًا أرجوانية رقيقة من الربيع إلى الخريف، ومن المعروف أن الإزهار يجذب الملقحات. وفي الوقت نفسه، تتميز أوراق النبات المتقنة بأوراق مشعرة مسننة مع نمط أبيض مزخرف في الأعلى. منذ يتكيف هذا النبات جيدًا مع ظروف الإضاءة المختلفة، يمكنك زراعته إما في الظل أو الشمس، أو في أي مكان تريده في الممتلكات الخاصة بك.
كيفية زراعة ورعاية اللاميوم “التنين الأرجواني”
يمكنك زراعة لاميوم “التنين الأرجواني” في أي مكان كغطاء أرضي، ولكن أيضًا على طول المنحدرات وفي أحواض الزهور وكحدود وكزراعة للشجيرات والشجيرات. سوف تنمو في الظل أو الشمس، على الرغم من أنها تفضل الأول – خاصة في فترة ما بعد الظهيرة في الصيف الحار. وسط النمو المثالي غني بالدبال ورطب باستمرار، ولكنسوف يتحمل Purple Dragon تقريبًا أي تربة تستنزف جيدًا وغير مضغوط بشكل مفرط. إذا كانت منطقة النمو المقصودة مضغوطة بسبب حركة المرور، فسيتعين عليك إعداد التربة للزراعة الناجحة عن طريق تهويتها أولًا.
بمجرد زراعتها، هذا الصنف القاتل من السهل الحفاظ عليه. كل ما عليك فعله هو الحفاظ على رطوبة التربة. ومع ذلك، يجب ألا تشبعه بالماء خلال الأشهر الباردة – فقد يؤدي ذلك إلى إصابة النبات. يجب أن ينتشر “التنين الأرجواني” بسرعة من تلقاء نفسه، على الرغم من أنه ليس عدوانيًا. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك تقليم النباتات مرة أخرى إذا كنت ترغب في تسريع الانتشار والحفاظ على نمو النبات بقوة قدر الإمكان.
عادةً ما يزرع اللاميوم “التنين الأرجواني” بذورًا ذاتية (على الرغم من أن الشتلات الناتجة قد لا تكون صحيحة بالنسبة للوالد). من الناحية النظرية، من الممكن نشر هذه النباتات من خلال تقسيم الجذور أو عن طريق أخذ قصاصات من السيقان غير المزهرة. ومع ذلك، بما أن “التنين الأرجواني” هو صنف ذو علامة تجارية من نبات القراص المميت، يجب أن تحصل على ترخيص قبل محاولة نشر النبات – القيام بذلك دون ترخيص مخالف للقانون.