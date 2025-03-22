الفايكنج تعبر عن اهتمامه بريان تانهيل ، “عدم متابعة” آرون رودجرز

ذكرت فوكس سبورت يوم الجمعة أن فريق قورتربك في اتحاد كرة القدم الأميركي كاروسيل قد يكون له مشارك آخر ، حيث يفكر الفايكنج في جلب ريان تانهيل.

الأخبار التي تفيد بأن الفريق كان على اتصال مع جبابرة السابقين ودلافينز QB يأتي بعد أن ذكرت شبكة اتحاد كرة القدم الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الفايكنج لم يعد في متابعة إشارة عوامل أخرى ، آرون رودجرز.

من المتوقع أن يذهب فريق Vikings مع اختيار الجولة الأولى منذ عام مضى ، JJ McCarthy ، الذي فاته كل الموسم الماضي بعد جراحة الركبة بعد أن جعله الفريق الاختيار رقم 10 بشكل عام في المسودة.

حصل QB QB Sam Darnold على وظيفة البداية في أعقاب إصابة مكارثي وكان له عصر النهضة المهنية ، مما دفعه إلى توقيع صفقة وكيل حرة من تلقاء نفسه مع Seahawks.

لا يزال الفايكنج بحاجة إلى مزيد من العمق في قورتربك ، وعلى الرغم من أنهم لم يناقشوا صفقة مع Tannehill ، 36 عامًا ، فقد يكون احتمالًا مثيرًا للاهتمام.

لم يوقع مع فريق طوال الموسم الماضي بعد قضاء السنوات الخمس السابقة مع جبابرة.

كما لعب Tannehill سبع سنوات مع ميامي بعد أن جعلته الدلافين الاختيار رقم 8 في عام 2012 من Texas A&M.

أما بالنسبة إلى Rodgers ، فقد ذكرت NFL Network أن الفايكنج كانت “لا تتابع” الطائرات السابقة و Green Bay Packer ، حيث أن الخطة هي أن يصبح McCarthy بداية.

مع الفايكنج في السوق للحصول على نسخة احتياطية ، فإن Tannehill سيكون أكثر منطقية.

وما زالت هناك قورتربك المخضرمين الآخرين الذين يبحثون عن وظائف.

يهتم العمالقة والصلبان رودجرز ، الذي يأخذ وقته في العثور على وجهة جديدة بعد إطلاقها من قبل الطائرات.

كما أن راسل ويلسون لم يحن في مكان جديد بعد موسم غير متناسق مع ستيلرز.

وقع العمالقة السابقين على QB QB Jameis Winston ، التي أخرجتهم على ما يبدو من Wilson Sweepstakes ، على الرغم من أنهم يمكنهم صياغة QB في وقت لاحق من هذا الموسم.

كما أجريوا مناقشات مع جو فلاكو ، الذي لعب مع فريق المهور العام الماضي قبل أن يوقع إنديانابوليس على العملاق السابق دانييل جونز للتنافس مع أنتوني ريتشاردسون.

من بين QB الأخرى التي تحرك هذا الموسم ، بقي ماثيو ستافورد مع الكباش بعد ظهوره لفترة وجيزة كما لو كان قد يتم تداوله ، بينما وقعت الطائرات جوستين فيلدز بعد موسم مع ستيلرز.

تم تداول طائرة وعملاق سابق آخر ، جينو سميث ، من سياتل إلى المغيرين.