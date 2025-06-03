الفرق بين المراحيض المستديرة والمطدة ، والتي هي مناسبة لك

ربما لا يولي معظم مالكي المنازل الكثير من الاهتمام إلى مرحاضهم حتى يحين وقت استبداله أو تغيير المقعد ، لذلك قد لا تعرف أن هناك أنواعًا مختلفة من المراحيض. هناك بالفعل نوعان رئيسيان من أوعية المرحاض لمتعة الجلوس – مستدير ومطدود. قد يبدو المظهر العام والمفهوم بسيطًا في البداية-المراحيض المستديرة مستديرة ، والمراحيض المطولة على شكل بيضاوي. ومع ذلك ، هناك المزيد من الاختلافات بين هذين الأوعية المرحاض أكثر مما تراه العين.
حقيقة يجب أن تعرفها قبل شراء مرحاض جديد لحمامك هو أن شكل وعاء المرحاض الخاص بك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على راحتك الكلية ، والمساحة في مرحاضك ، وحتى سهولة التنظيف. عند اتخاذ قرار بين جولة ومرحاض ممدود ، من الأفضل النظر في تفضيلاتك الشخصية والأبعاد الشاملة لحمامك. في نهاية المطاف ، يمكن أن يجعل اختيار وعاء المرحاض الأيمن رحلتك إلى العرش رحلة مريحة ، لذلك من الأفضل أن يفكر بها قبل تثبيت واحدة.
التدفق على المراحيض المستديرة والمطدة
تنجز كل من المراحيض المستديرة والمطولة المهمة الإجمالية ، لكن كل منها يقدم مزايا وعيوب يمكن أن تؤثر على مقدار ما تستمتع برحلتك إلى الحمام. بالنسبة للمبتدئين ، تميل المراحيض المستديرة إلى أن تكون أقل تكلفة من المراحيض المطولة ، وذلك بفضل تصميمها الأكثر بساطة وكمية أقل من المواد اللازمة لتصنيعها. عادة ما تكون المراحيض المطول أكثر تكلفة ، ولكن الفوائد المضافة من حيث الراحة والجاذبية الحديثة غالباً ما تبرر الاستثمار الأعلى لأصحاب المنازل.
المراحيض المستديرة حوالي 2 بوصة أصغر من الخيارات المطولة ، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للحمامات الصغيرة. غالبًا ما تكون هذه المراحيض هي ما يجده الناس في الحمامات التقليدية – لديهم مظهر بسيط وهو الخيار الأكثر شيوعًا. تم العثور على أوعية المرحاض هذه بشكل عام لتكون أكثر راحة للأطفال والبالغين الأقصر ، حيث من الأسهل الجلوس والخروج منها. قد يجد البالغون الأطول مراحيض مستديرة أقل متعة بسبب الوعاء الأقصر ، والذي يمكن أن يشعر بالضيق ويقدم دعمًا أقل.
توفر المراحيض المطول مزيدًا من الراحة وغالبًا ما توفر أداءً محسّنًا مقارنة بالمراحيض المستديرة. نظرًا لأن طولها تتراوح بين 18 و 19 بوصة ، فهي مثالية للبالغين الأطول وأولئك الذين يعانون من مشاكل في التنقل لأن الوعاء الأطول يوفر المزيد من سطح الجلوس والدعم. هذا أيضًا يجعل من السهل الوقوف والجلوس ، وسيقدر البالغين الأطول حقًا مساحة الأرجل الإضافية. كملاحظة أخيرة ، بينما تتوفر مقاعد مرحاض Bidet لكل من المراحيض المستديرة والطويلة ، ستجد خيارات أكثر تقدمًا مع مقاعد Bidet ممدودة.