الفرق بين المراحيض المستديرة والمطدة ، والتي هي مناسبة لك

تنجز كل من المراحيض المستديرة والمطولة المهمة الإجمالية ، لكن كل منها يقدم مزايا وعيوب يمكن أن تؤثر على مقدار ما تستمتع برحلتك إلى الحمام. بالنسبة للمبتدئين ، تميل المراحيض المستديرة إلى أن تكون أقل تكلفة من المراحيض المطولة ، وذلك بفضل تصميمها الأكثر بساطة وكمية أقل من المواد اللازمة لتصنيعها. عادة ما تكون المراحيض المطول أكثر تكلفة ، ولكن الفوائد المضافة من حيث الراحة والجاذبية الحديثة غالباً ما تبرر الاستثمار الأعلى لأصحاب المنازل.

المراحيض المستديرة حوالي 2 بوصة أصغر من الخيارات المطولة ، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للحمامات الصغيرة. غالبًا ما تكون هذه المراحيض هي ما يجده الناس في الحمامات التقليدية – لديهم مظهر بسيط وهو الخيار الأكثر شيوعًا. تم العثور على أوعية المرحاض هذه بشكل عام لتكون أكثر راحة للأطفال والبالغين الأقصر ، حيث من الأسهل الجلوس والخروج منها. قد يجد البالغون الأطول مراحيض مستديرة أقل متعة بسبب الوعاء الأقصر ، والذي يمكن أن يشعر بالضيق ويقدم دعمًا أقل.

توفر المراحيض المطول مزيدًا من الراحة وغالبًا ما توفر أداءً محسّنًا مقارنة بالمراحيض المستديرة. نظرًا لأن طولها تتراوح بين 18 و 19 بوصة ، فهي مثالية للبالغين الأطول وأولئك الذين يعانون من مشاكل في التنقل لأن الوعاء الأطول يوفر المزيد من سطح الجلوس والدعم. هذا أيضًا يجعل من السهل الوقوف والجلوس ، وسيقدر البالغين الأطول حقًا مساحة الأرجل الإضافية. كملاحظة أخيرة ، بينما تتوفر مقاعد مرحاض Bidet لكل من المراحيض المستديرة والطويلة ، ستجد خيارات أكثر تقدمًا مع مقاعد Bidet ممدودة.