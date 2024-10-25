الفرق بين المشعات الكهربائية وسخانات الفضاء (وأيهما أرخص)

عندما تريد تجنب تشغيل الفرن لتدفئة المنزل بأكمله، فقد تبحث عن خيار لتدفئة الغرفة التي تقضي فيها الكثير من الوقت فقط. يمكن للسخان الصغير أن يقوم بالمهمة نيابةً عنك. سيبحث معظم الأشخاص عن خيار يمكنهم توصيله بمأخذ كهربائي للراحة، لذلك ستختار بين المبرد الكهربائي وسخان الفضاء. يعمل سخان الفضاء المناسب للميزانية على تقليل تكاليف الطاقة مقابل تشغيل فرن لتدفئة المنزل بأكمله، كما يفعل المبرد الكهربائي. إذا كنت تتطلع لشراء أحد خيارات التدفئة هذه، كيف يمكنك الاختيار بين الاثنين؟ أكبر فرق تشغيلي هو أن المبرد الكهربائي يقوم بتسخين مساحة أكبر ببطء وبشكل متساوٍ. عندما تريد تسخين مساحة صغيرة بسرعة باستخدام نوع أكثر مباشرة من الحرارة، فإن سخان الفضاء سيقوم بالمهمة بشكل أفضل.

غالبًا ما يكون لكل من سخانات الفضاء والمشعات الكهربائية ذات الحجم المماثل تكلفة مماثلة. ومع ذلك، إذا كنت تريد سخانًا أصغر من المتوسط، فسيكون أرخص خيار لتدفئة غرفة واحدة. سخان الفضاء على شكل مكعب 1200 BTS من Home Depot يبلغ حجمه حوالي 6 × 6 × 7.5 بوصة ويكلف حوالي 40 دولارًا. مشعات كهربائية غير متوفرة بهذا الحجم الصغير. تبلغ تكلفة المبرد الكهربائي DeLonghi الذي يبلغ قياسه 15 × 7 × 18.5 بوصة حوالي 100 دولار في Home Depot. تبلغ تكلفة سخان Dr Infrared Heater، وهو سخان فضائي مماثل الحجم، حوالي 100 دولار في Home Depot. تعرف على المزيد حول إيجابيات وسلبيات سخانات الفضاء والمشعات الكهربائية.