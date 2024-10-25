الفرق بين المشعات الكهربائية وسخانات الفضاء (وأيهما أرخص)

عندما تريد تجنب تشغيل الفرن لتدفئة المنزل بأكمله، فقد تبحث عن خيار لتدفئة الغرفة التي تقضي فيها الكثير من الوقت فقط. يمكن للسخان الصغير أن يقوم بالمهمة نيابةً عنك. سيبحث معظم الأشخاص عن خيار يمكنهم توصيله بمأخذ كهربائي للراحة، لذلك ستختار بين المبرد الكهربائي وسخان الفضاء. يعمل سخان الفضاء المناسب للميزانية على تقليل تكاليف الطاقة مقابل تشغيل فرن لتدفئة المنزل بأكمله، كما يفعل المبرد الكهربائي. إذا كنت تتطلع لشراء أحد خيارات التدفئة هذه، كيف يمكنك الاختيار بين الاثنين؟ أكبر فرق تشغيلي هو أن المبرد الكهربائي يقوم بتسخين مساحة أكبر ببطء وبشكل متساوٍ. عندما تريد تسخين مساحة صغيرة بسرعة باستخدام نوع أكثر مباشرة من الحرارة، فإن سخان الفضاء سيقوم بالمهمة بشكل أفضل.
غالبًا ما يكون لكل من سخانات الفضاء والمشعات الكهربائية ذات الحجم المماثل تكلفة مماثلة. ومع ذلك، إذا كنت تريد سخانًا أصغر من المتوسط، فسيكون أرخص خيار لتدفئة غرفة واحدة. سخان الفضاء على شكل مكعب 1200 BTS من Home Depot يبلغ حجمه حوالي 6 × 6 × 7.5 بوصة ويكلف حوالي 40 دولارًا. مشعات كهربائية غير متوفرة بهذا الحجم الصغير. تبلغ تكلفة المبرد الكهربائي DeLonghi الذي يبلغ قياسه 15 × 7 × 18.5 بوصة حوالي 100 دولار في Home Depot. تبلغ تكلفة سخان Dr Infrared Heater، وهو سخان فضائي مماثل الحجم، حوالي 100 دولار في Home Depot. تعرف على المزيد حول إيجابيات وسلبيات سخانات الفضاء والمشعات الكهربائية.
إيجابيات وسلبيات استخدام سخان الفضاء الكهربائي
ما هي سخانات الفضاء الكهربائية؟ هذه نماذج كهربائية بالكامل تستخدم إما الحمل الحراري أو توليد الحرارة الإشعاعية. تقوم وحدة الحمل الحراري بدفع الهواء الساخن إلى الغرفة من خلال مروحة. ثم يرتفع الهواء الساخن، ويحركه في جميع أنحاء الغرفة. يستخدم سخان الفضاء المشع طاقة الأشعة تحت الحمراء لدفع الحرارة مباشرة إلى الغرفة. بالإضافة إلى إمكانية توفير التكاليف، فإن سخانات الفضاء الكهربائية جذابة لبعض الأشخاص لاستخدامها بسبب بساطة التشغيل. ما عليك سوى توصيله وتشغيله وسيبدأ في إنتاج الحرارة. يمكن أن يكون استخدام سخان الفضاء الكهربائي بدلاً من الذي يعمل من البروبان أو أي نوع آخر من الوقود القابل للاحتراق أكثر أمانًا بشكل كبير لأن سخان الفضاء الكهربائي لا يمكن أن يسبب التسمم بأول أكسيد الكربون مثل النماذج التي تستخدم الوقود القابل للاحتراق (عبر Newair).
من المهم تجنب الأخطاء عند استخدام المدفأة، مثل وضعها بالقرب من أشياء أخرى. إذا كان عنصر الحرارة على بعد 3 أقدام من جسم قابل للاشتعال، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق. سخانات الفضاء هي سبب الآلاف من حرائق المنازل كل عام. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تتذكر إيقاف تشغيله قبل النوم أو مغادرة الغرفة بسبب خطر الحريق. في الواقع، يعتبرها البعض خطيرة جدًا لدرجة أنهم يوصون بالتوقف عن استخدام المدافئ فورًا.
ما هي مزايا وعيوب استخدام المبرد الكهربائي؟
قد يحتوي المبرد الكهربائي على زيت أو سائل حراري أو عنصر حراري جاف داخل قلب من السيراميك. تستخدم الوحدة الطاقة الكهربائية لتسخين العنصر السائل أو الحراري الذي ينقل الحرارة إلى السيراميك. ثم يقوم السيراميك بإطلاق الحرارة ببطء إلى الغرفة. ويستخدم سلسلة من الزعانف، تشبه المشعاع التقليدي، لزيادة مساحة سطح السيراميك إلى أقصى حد، مما يجعل إطلاق الحرارة في الهواء أكثر كفاءة.
مثل المدافئ الكهربائية، من السهل إعداد واستخدام المشعاعات الكهربائية. يمكنك نقلها إلى غرف مختلفة، لكنها لا تحتوي على تصميمات صغيرة مثل الدفايات، لذلك يفضل بعض الأشخاص تركها في مكانها. عندما يكون لديك عدد لا بأس به من قطع الأثاث في الغرفة التي تمنع تدفق الهواء أو الحرارة المباشرة التي يوفرها المدفأة، فقد يكون المبرد الكهربائي الذي يطلق الحرارة ببطء إلى الغرفة هو الخيار الأفضل. ولعل أكبر فائدة للمبرد الكهربائي هي قدرته على تحويل الكهرباء بالكامل إلى حرارة، مما يجعل تشغيله فعالاً من حيث التكلفة. ومع ذلك، فإن المبرد الكهربائي لديه خطر الحريق. يمكن أن يتسبب السيراميك الساخن في نشوب حريق في حالة ملامسته لمواد قابلة للاشتعال. يمكن أن يصل السيراميك إلى درجة حرارة عالية تقترب من 140 درجة فهرنهايت (أو 60 درجة مئوية)، مما قد يسبب حرقًا من الدرجة الأولى بعد ثوانٍ قليلة من ملامسته. يحتاج الناس إلى استخدام هذه السخانات بحذر حول الأطفال والحيوانات الأليفة.