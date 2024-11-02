الفوائد الصحية غير المتوقعة لتناول بيتزا العجين المخمر

على الرغم من مذاقها اللذيذ والكمال، إلا أن البيتزا تميل إلى الحصول على سمعة سيئة. لا يبدو أنه يحتوي على الطماطم ومنتجات الألبان، واعتمادًا على الطبقة الأخرى التي تختارها، الخضار والبروتين؛ إنه الدقيق الأبيض المستخدم في العجين الذي يقف في طريق اعتبار البيتزا صحية بقدر ما هي لذيذة. يتم تكرير الدقيق الأبيض، مثل السكر الأبيض. بمعنى آخر، تتم إزالة العناصر الغذائية التي يمكن العثور عليها في الدقيق مع استبدال بعض الفيتامينات والمعادن فقط؛ ما تبقى هو نسخة يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.

ولكن قبل أن تبدأ في الشعور بالانزعاج من أن البيتزا ليست صحية كما تريدها، هناك أخبار جيدة: العجين المخمر. اتضح أن العجين المخمر مفيد بالفعل بالنسبة لك. سواء كنت تستهلك خبز العجين المخمر أو البيتزا المصنوعة من قشرة العجين المخمر، فإنك تتخذ خيارًا أكثر صحة من اختيار الخبز التقليدي والقشور بفضل عملية التخمير.

وقالت اختصاصية التغذية المسجلة بيث تشيروني، لكليفلاند كلينك: “إن خبز العجين المخمر يتخمر بمرور الوقت”. “وهذا ما يتسبب في تكوين تلك الفقاعات وإحداث ثقوب في الخبز عند تقطيعه. وينتج عن التخمير البريبايوتكس، وهي التي تغذي البكتيريا الصحية في أمعائك.” ومع ذلك، فإن صحة الأمعاء ليست هي الفائدة الصحية الوحيدة لتناول البيتزا المصنوعة من العجين المخمر.