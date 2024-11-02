الفوائد الصحية غير المتوقعة لتناول بيتزا العجين المخمر

على الرغم من مذاقها اللذيذ والكمال، إلا أن البيتزا تميل إلى الحصول على سمعة سيئة. لا يبدو أنه يحتوي على الطماطم ومنتجات الألبان، واعتمادًا على الطبقة الأخرى التي تختارها، الخضار والبروتين؛ إنه الدقيق الأبيض المستخدم في العجين الذي يقف في طريق اعتبار البيتزا صحية بقدر ما هي لذيذة. يتم تكرير الدقيق الأبيض، مثل السكر الأبيض. بمعنى آخر، تتم إزالة العناصر الغذائية التي يمكن العثور عليها في الدقيق مع استبدال بعض الفيتامينات والمعادن فقط؛ ما تبقى هو نسخة يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.
ولكن قبل أن تبدأ في الشعور بالانزعاج من أن البيتزا ليست صحية كما تريدها، هناك أخبار جيدة: العجين المخمر. اتضح أن العجين المخمر مفيد بالفعل بالنسبة لك. سواء كنت تستهلك خبز العجين المخمر أو البيتزا المصنوعة من قشرة العجين المخمر، فإنك تتخذ خيارًا أكثر صحة من اختيار الخبز التقليدي والقشور بفضل عملية التخمير.
وقالت اختصاصية التغذية المسجلة بيث تشيروني، لكليفلاند كلينك: “إن خبز العجين المخمر يتخمر بمرور الوقت”. “وهذا ما يتسبب في تكوين تلك الفقاعات وإحداث ثقوب في الخبز عند تقطيعه. وينتج عن التخمير البريبايوتكس، وهي التي تغذي البكتيريا الصحية في أمعائك.” ومع ذلك، فإن صحة الأمعاء ليست هي الفائدة الصحية الوحيدة لتناول البيتزا المصنوعة من العجين المخمر.
البيتزا العجين المخمر قد تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم
كما غطينا بالفعل، فإن الدقيق الأبيض لا يحسن مستويات السكر في الدم لديك. ولهذا السبب، يمكن أن تؤدي قشرة البيتزا التقليدية إلى الإصابة بمرض السكري أو تفاقم المشكلات الصحية بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من مرض السكري. من ناحية أخرى، يمكن للعجين المخمر أن يخفض مستويات السكر في الدم، ويبقيها ضمن نطاق صحي.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 ونشرت في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition، عند مقارنتها بالخبز الصناعي الآخر، فإن العجين المخمر ليس له تأثير أقل على نسبة السكر في الدم فحسب، بل إنه في الواقع قادر على تقليل مستويات الجلوكوز بعد الابتلاع والهضم. ووجدت الدراسة نفسها أن هذه النتائج تم تضخيمها عندما تم تصنيع منتجات العجين المخمر من دقيق القمح الكامل. يتعلق هذا بكيفية تفاعل التخمر مع السكر الطبيعي، مما يؤدي إلى تغير كيميائي في الكربوهيدرات، لذلك يتم امتصاص جزء فقط من تلك الكربوهيدرات في مجرى الدم، وبالتالي الحفاظ على أرقام الجلوكوز تحت السيطرة.
تحتوي بيتزا العجين المخمر أيضًا على المزيد من العناصر الغذائية
في حين أن تكرير الدقيق الأبيض يزيل القيمة الغذائية بشكل أساسي، لأن العجين المخمر يخضع لعملية التخمير، فإنه يسمح للجسم بامتصاص المكونات الصحية بسهولة أكبر لأنه يجعل عملية الهضم أسهل. وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة Food Science and Human Wellness، فإن الأطعمة المخمرة مثل العجين المخمر تعمل بمثابة “مصانع ميكروبية”. ما يعنيه هذا هو أن هذه “المصانع” تضمن إنتاج العناصر الغذائية الأساسية، والتي بدورها يتم امتصاصها واستخدامها لتعزيز الوظيفة الصحية للجهاز المناعي، والجهاز العصبي، والجسم ككل.
العجين المخمر مليء أيضًا بالفيتامينات والمعادن بسبب التوافر البيولوجي المحسن بسبب التخمير. من بين الفيتامينات والمعادن التي يمكنك استهلاكها عند تناول قشرة البيتزا بالعجين المخمر بدلاً من قشرة البيتزا التقليدية، الحديد والمنغنيز والزنك والنياسين وفيتامين ب، وأكثر من ذلك، وفقًا لموقع Healthline.
في حين أن البيتزا مع قشرة العجين المخمر قد تحمل معها الكثير من الفوائد الصحية، إلا أن هذا لا يعني أنه يمكنك تناول البيتزا كل يوم وفي كل وجبة. النظام الغذائي الصحي هو نظام شامل ومتنوع ويشمل جميع المجموعات الغذائية. بالتأكيد، في عالم مثالي، البيتزا كل يوم، طوال اليوم ستكون الأفضل، لكننا لا نعيش في عالم مثالي؛ لذا التزم بالاعتدال عندما يتعلق الأمر باستهلاك البيتزا.