الفيديو الأخير لتشيستر بينينجتون قبل ساعات من وفاته يجعلنا نفتقده أكثر

قليل من الموسيقيين هم الذين لمسوا قلوب الجمهور في الأجيال الأخيرة مثل تشيستر بينينجتون من لينكين بارك. لقد كانت بمثابة صدمة مأساوية عندما توفي منتحرًا في 20 يوليو 2017، وبعد فترة وجيزة من وفاة صديقه وزميله المغني كريس كورنيل بنفس الطريقة. حتى أن زوجة بنينجتون، تاليندا، اعتقدت أن وفاة مغنية ساوند جاردن من شأنها أن تردع زوجها عن السير على خطى صديقه. لم يترك بينينجتون وراءه صوته في مقطوعات قوية مثل “Breaking the Habit” و”In the End” و”Numb” و”Crawling” وغيرها الكثير فحسب، بل ترك لافتة تخبر الآخرين الذين يعانون من تعاطي المخدرات والاكتئاب والعنف. قضايا الصحة العقلية ذات الصلة لطلب المساعدة.
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في الأسابيع والأشهر التي تلت وفاة بينينجتون، قامت تاليندا بتغريد مشاركات شخصية للغاية ومفجعة على موقع X (ثم تويتر). وكتبت في 28 يوليو: “قبل أسبوع واحد، فقدت رفيق روحي وفقد أطفالي بطلهم – والدهم”. وكتبت في 20 سبتمبر: “اليوم شهرين. أعلم أنه يوم صعب للغاية بالنسبة للكثيرين منكم”. “تواصلوا مع بعضكم البعض. ارفعوا بعضكم البعض. أنت محبوب ومهم #الاكتئاب.” وفي أخرى، نشرت أرقام الخط الساخن لمنع الانتحار في جميع أنحاء العالم، وفي أخرى احتوت على صورة لها وتشيستر في نزهة على الأقدام. وعلقت عليها قائلة: “أفتقدك”.
لتوضيح النقطة المتعلقة بمنع الانتحار، قامت بنشر مقطع فيديو على X من الأيام التي سبقت وفاة تشيستر. وفي الفيديو، يظهر المغني في المنزل وهو يلعب إحدى الألعاب مع أحد أبنائه وصديقه. إنه يبتسم ويبدو سعيدًا، مما يجعل اللقطات أكثر إثارة للمشاعر.
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تم التقاط الفيديو قبل 36 ساعة من وفاته
لم يتم إصدار الفيديو الأخير لـ Chester Bennington حديثًا. شاركته زوجة تشيستر، تاليندا، بعد شهرين من وفاته. يعود تاريخها إلى 16 سبتمبر 2017، وقد نشرت الفيديو بعد دقيقة واحدة بالضبط من كتابتها رسالة تنبيه على X. وقالت: “تغريدتي التالية هي أكثر تغريدة شخصية قمت بها على الإطلاق”. “أنا أعرض هذا حتى تعلموا أن الاكتئاب ليس له وجه أو مزاج.”
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تم نشره تحت هاشتاج #f***depression و#MakeChesterProud، وكتبت تاليندا على موقع X أن الفيديو يرجع تاريخه إلى حوالي 36 ساعة قبل وفاة تشيستر. وفيها، يجلس في غرفة معيشة من نوع ما – ربما في منزل بينينجتون، أو ربما أثناء إجازته – ويلعب لعبة تتضمن التصرف وكأنك قد أكلت طعامًا مقرفًا. أحد أبناء تشيستر الثلاثة، ربما تايلر، معه، على الرغم من أن عمر الفيديو يزيد عن سبع سنوات في هذه المرحلة وأن الأطفال يتغيرون بسرعة في هذا العمر، لذلك لا يمكننا الجزم بذلك. هناك أيضًا رجل نبيل يلعب معه – ربما صديقًا أو أحد أفراد العائلة. نسمع أيضًا صوت تاليندا، حيث يُفترض أنها هي التي التقطت الفيديو.
بغض النظر، فإن سلوك تشيستر هو الذي يبرز. لم يكن أحد قد شاهد الفيديو قبل أن يموت منتحرًا ليخمن ما سيحدث. ليس من الواضح ما إذا كان تشيستر يفكر في هذا الفعل في تلك اللحظة بالضبط، ولكن إذا كان كذلك، فإنه يلقي الضوء على اللقطات بشكل خاص.
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الأيام التي سبقت وفاة تشيستر
بالإضافة إلى الفيديو الأخير لحياة تشيستر بنينجتون، نشرت زوجته تاليندا صورًا ومقاطع فيديو أخرى تسبق أيامه الأخيرة. لا يبدو المغني حزينًا في أي منها. في إحدى الصور العائلية المنشورة على موقع X، يقف تشيستر وتاليندا وأطفالهما على شرفة في مكان ما على طول الشاطئ، وينظرون إلى الخارج ويضحكون. وكتبت: “كان هذا هو اليوم الرابع الذي انتحر فيه زوجي”. “كانت هناك أفكار انتحارية، لكنك كنت كذلك. لا تخف أبدًا.” يوجد أيضًا مقطع فيديو على X التقطته Talinda من مسرح Linkin Park، حيث يغني تشيستر ويسير نحوها أثناء العرض. يبتسم لها ويستدير نحو الجمهور ويواصل الغناء.
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بشكل عام، تكشف الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بأيام تشيستر الأخيرة عن شخص كان بالضبط كما قال الجميع عنه: طيب القلب، ومهتم، وحساس. بعد مرور عام على وفاته، تحدثت تاليندا إلى مجلة Kerrang! عن شخصيته. وقالت: “(لقد كان) أفضل أب وصديق وزوج يمكن أن يحظى به أي شخص”. “لقد كان مميزاً للغاية بالنسبة لي لأنه كان أباً حاضراً ومحباً لأطفالنا وكان الزوج الأكثر رومانسية وحباً يمكن أن تحلم به أي امرأة على الإطلاق… لقد كان قلبي وروحي”. انطلاقًا من الاستجابة لوفاة تشيستر وفترة الحداد المستمرة للعديد من محبي لينكين بارك، يمكن لأي شخص آخر رؤية ما رأته تاليندا كل يوم. يقدم فيديو تشيستر الأخير لمحة عن هذا العالم.
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إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.
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