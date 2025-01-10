الفيديو الأخير لتشيستر بينينجتون قبل ساعات من وفاته يجعلنا نفتقده أكثر

قليل من الموسيقيين هم الذين لمسوا قلوب الجمهور في الأجيال الأخيرة مثل تشيستر بينينجتون من لينكين بارك. لقد كانت بمثابة صدمة مأساوية عندما توفي منتحرًا في 20 يوليو 2017، وبعد فترة وجيزة من وفاة صديقه وزميله المغني كريس كورنيل بنفس الطريقة. حتى أن زوجة بنينجتون، تاليندا، اعتقدت أن وفاة مغنية ساوند جاردن من شأنها أن تردع زوجها عن السير على خطى صديقه. لم يترك بينينجتون وراءه صوته في مقطوعات قوية مثل “Breaking the Habit” و”In the End” و”Numb” و”Crawling” وغيرها الكثير فحسب، بل ترك لافتة تخبر الآخرين الذين يعانون من تعاطي المخدرات والاكتئاب والعنف. قضايا الصحة العقلية ذات الصلة لطلب المساعدة.

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في الأسابيع والأشهر التي تلت وفاة بينينجتون، قامت تاليندا بتغريد مشاركات شخصية للغاية ومفجعة على موقع X (ثم تويتر). وكتبت في 28 يوليو: “قبل أسبوع واحد، فقدت رفيق روحي وفقد أطفالي بطلهم – والدهم”. وكتبت في 20 سبتمبر: “اليوم شهرين. أعلم أنه يوم صعب للغاية بالنسبة للكثيرين منكم”. “تواصلوا مع بعضكم البعض. ارفعوا بعضكم البعض. أنت محبوب ومهم #الاكتئاب.” وفي أخرى، نشرت أرقام الخط الساخن لمنع الانتحار في جميع أنحاء العالم، وفي أخرى احتوت على صورة لها وتشيستر في نزهة على الأقدام. وعلقت عليها قائلة: “أفتقدك”.

لتوضيح النقطة المتعلقة بمنع الانتحار، قامت بنشر مقطع فيديو على X من الأيام التي سبقت وفاة تشيستر. وفي الفيديو، يظهر المغني في المنزل وهو يلعب إحدى الألعاب مع أحد أبنائه وصديقه. إنه يبتسم ويبدو سعيدًا، مما يجعل اللقطات أكثر إثارة للمشاعر.

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