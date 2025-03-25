القفز على مصباح الفطر جنون مع فطريات مزدوجة ايكيا ديي

لا يبدو أن اتجاه ديكور الفطر يتلاشى. في الواقع ، أصبحت القطع ذات الشكل الفطري أكثر منافسة ، بحيث يمكن دمجها في أي جمالية تقريبًا. إذا كنت ترغب في القفز على جنون مصباح الفطر ، فلماذا لا تجرب مشروع IKEA الذي يتضاعف على النزوة الطبيعية لـ “shroom؟ من خلال التقاط حامل شمعدان Silverpäron و Blanda Matt يقدم وعاء من Ikea ، بالإضافة إلى ضوء LED ، لديك جميع الإمدادات التي تحتاجها لبناء مصباح فطريات مزدوج ستعمل في أي غرفة. يمكن أيضًا رفعها مع بعض الترقيات مثل الطلاء أو الزخارف أو حتى الحيوانات المزيفة ، مما يساعدك على الحصول على اتجاه ديكور الفطر بغض النظر عن موضوع منزلك الداخلي.
على الرغم من أنه يمكنك إنشاء مصابيح الفطر مع DIY شجرة سهلة الدولار ، فإن IKEA Silverpäron متعدد الاستخدامات سوف تشكل ساقين من مصباح الفطر الخاص بك اللذين يمكنك البناء عليهما. وفي الوقت نفسه ، ستصبح Blanda Matt Bowls الخاصة بك قبعة كابك. إذا كنت ترسم المصباح الخاص بك ، فستكون هذه هي المرحلة الأولية لمشروعك. استخدم طلاء الرش الذي يلتزم جيدًا بالمعادن والخشب ، ويغطي الوعاء وقاعدة المصباح الخاصة بك باللون الذي تختاره. تعمل الظلال غير اللامعة أو المعدنية بشكل جيد في مجموعة متنوعة من الغرف والمواضيع ، ولكن يمكنك استخدام أي لون وإنهاء يناسب جماليتك. قد تحتاج إلى رمل الوعاء لإنشاء بعض قبضة للطلاء ، ولكن اختبار قسم لتحديد ما إذا كان هذا ضروريًا.
الطلاء والالتزام بقطع ايكيا الخاصة بك لإنشاء مصباح الفطر
https://www.youtube.com/watch؟v=d28izagwcve
إذا كنت تحاول إنشاء مصباح يمثل مزيجًا من Cottagecore و Smintaralism ، فيمكنك رسم بقع الفطر على “الظل” لتصميم أكثر فطرية. خلاف ذلك ، لماذا لا تختار النغمات الترابية التي لا تزال متماسكة مع الفطر والمشاعر الغابات؟ تعد الظلال الصاخبة رائعة إذا كانت غرفتك بالفعل ضمن هذا الموضوع ، لكن الأشكال المحايدة ستجلب بالتأكيد أجواء أكثر تهدئة. يمكنك أيضًا تزيين وعاءك مع الشرابات أو بومس بوم ، أو حتى إضافة النسيج إلى الجزء الخارجي للحصول على ظل أكثر محكمًا. يمكنك الإبداع مع إضاءةك أيضًا. فكر في مصابيح وميض يمكنك التزايد داخل الوعاء (على غرار كيف ستحصل على مزهرية ، ولكن رأسًا على عقب).
قد يكون الجزء الأكثر صعوبة في مشروعك هو التأكد من أنك تتمكن من تحقيق التوازن بين الضوء والحفاظ عليه مرتفعًا بدرجة كافية داخل الوعاء بحيث لا يزال يضيء بشكل صحيح. يضيف المستخدم في الفيديو أعلاه كتلة خشبية داخل الوعاء قبل الالتزام بالضوء مع SuperGlue. يمكنك أيضًا استخدام الطين داخل الوعاء بحيث لا يغرق الضوء منخفضًا جدًا ، ويملأ الجزء الداخلي في منتصف الطريق قبل أن يلتصق بنولك إلى الطين المجفف. تأكد من استخدام مادة لاصقة من شأنها التمسك بكلا العنصرين. يمكنك أيضًا مبادلة كتلة الخشب لتثبيت المعادن السميكة ، أو أي شيء يوفر قاعدة قوية وشبه واسعة النطاق يمكنك إرفاق غطاء الضوء به. على الرغم من أنه يمكنك إضافة نزوة إلى جدرانك باستخدام Décor Diys Diys ، فإن هذا الاختراق المصباح يمنحك طريقة أكثر منمقًا لدمج الاتجاه في أي غرفة.