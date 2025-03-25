القفز على مصباح الفطر جنون مع فطريات مزدوجة ايكيا ديي

لا يبدو أن اتجاه ديكور الفطر يتلاشى. في الواقع ، أصبحت القطع ذات الشكل الفطري أكثر منافسة ، بحيث يمكن دمجها في أي جمالية تقريبًا. إذا كنت ترغب في القفز على جنون مصباح الفطر ، فلماذا لا تجرب مشروع IKEA الذي يتضاعف على النزوة الطبيعية لـ “shroom؟ من خلال التقاط حامل شمعدان Silverpäron و Blanda Matt يقدم وعاء من Ikea ، بالإضافة إلى ضوء LED ، لديك جميع الإمدادات التي تحتاجها لبناء مصباح فطريات مزدوج ستعمل في أي غرفة. يمكن أيضًا رفعها مع بعض الترقيات مثل الطلاء أو الزخارف أو حتى الحيوانات المزيفة ، مما يساعدك على الحصول على اتجاه ديكور الفطر بغض النظر عن موضوع منزلك الداخلي.

على الرغم من أنه يمكنك إنشاء مصابيح الفطر مع DIY شجرة سهلة الدولار ، فإن IKEA Silverpäron متعدد الاستخدامات سوف تشكل ساقين من مصباح الفطر الخاص بك اللذين يمكنك البناء عليهما. وفي الوقت نفسه ، ستصبح Blanda Matt Bowls الخاصة بك قبعة كابك. إذا كنت ترسم المصباح الخاص بك ، فستكون هذه هي المرحلة الأولية لمشروعك. استخدم طلاء الرش الذي يلتزم جيدًا بالمعادن والخشب ، ويغطي الوعاء وقاعدة المصباح الخاصة بك باللون الذي تختاره. تعمل الظلال غير اللامعة أو المعدنية بشكل جيد في مجموعة متنوعة من الغرف والمواضيع ، ولكن يمكنك استخدام أي لون وإنهاء يناسب جماليتك. قد تحتاج إلى رمل الوعاء لإنشاء بعض قبضة للطلاء ، ولكن اختبار قسم لتحديد ما إذا كان هذا ضروريًا.