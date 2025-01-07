القواعد والشكل والقوائم قبل المباراة الافتتاحية

يستعد الجولف لجلب هذه الرياضة إلى جيل جديد من خلال TGL، وهو دوري جولف محاكاة داخلي متقن مع ركلة تبدأ بمباراته الأولى ليلة الثلاثاء في بالم بيتش جاردنز بولاية فلوريدا، وعلى ESPN للاستهلاك التلفزيوني.

في حين أن تايجر وودز، إلى جانب روري ماكلروي، يعدان من أوائل الداعمين للمشروع وأبرزهم، فإن TGL لا تعني دوري تايجر للجولف.

إنه يرمز إلى Tomorrow Golf League، ويتكون من ستة فرق مكونة من أربعة لاعبين تتألف من بعض أكبر نجوم اللعبة.

يقام في مركز SoFi الحديث الذي تبلغ مساحته 250 ألف قدم مربع في كلية بالم بيتش الحكومية. TGL هي شركة TMRW Sports، التي شارك في تأسيسها وودز وماكلروي والرئيس التنفيذي السابق لقناة الجولف مايك مكارلي وتتعاون مع جولة PGA.

لتعزيز تجربة المعجبين، سيتم رفع الميكروفون للاعبين أثناء اللعب، مع جزء من المزاح والأحاديث التافهة كجزء من نقطة البيع الترفيهية.

ستقام جميع مباريات الموسم العادي الـ15 في الملعب المبني خصيصًا والذي يتسع لحوالي 1500 متفرج، ويستمر الدوري من أوائل يناير إلى أوائل مارس.

في نهاية الموسم العادي، ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، المقرر إجراؤه يومي 17 و18 مارس. سيتنافس الفائزون في نصف النهائي بعد ذلك على كأس SoFi في نهائيات الأفضل من بين ثلاثة، والتي تقام في 24 مارس و 25 مارس.

التنسيق

ستلعب الفرق وجهاً لوجه في مباراة مكونة من 15 حفرة، مقسمة إلى جلستين – صيغة “ثلاثية” وهي في الأساس عبارة عن لقطة بديلة مع اللاعبين الثلاثة، وجزء فردي يتنافس فيه اللاعبون واحداً لواحد في ثلاثة. قطاعات ذات فتحتين.

يتكون التسجيل من حصول الفريق على نقطة مقابل الثقب الذي تم الفوز به، على الرغم من أن الفريق لديه الفرصة للضغط عن طريق رمي “المطرقة”، مما يزيد من قيمة تلك الحفرة إلى نقطتين.

إذا رفض الفريق المنافس المطرقة، فسيتم التنازل عن الثقب، لكن هذا الفريق يتحكم بعد ذلك في التطبيق التالي للمطرقة. لا توجد نقاط تُمنح للثقوب المقيدة ولا توجد أي نقاط ترحيل. إذا تعادل الفريقان في نهاية 15 حفرة، فستبدأ منافسة الأقرب إلى الدبوس، والفريق الذي لديه كرتين الأقرب إلى الحفرة يفوز بالمباراة.

الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في نهاية اللائحة أو الوقت الإضافي يكسب نقطتين في ترتيب الدوري في نظام يأخذ إشارة من NHL. يحصل الفريق الخاسر على نقطة واحدة إذا فرض العمل الإضافي ولكن لا توجد نقاط مقابل الخسارة في التنظيم.

ضبط ساعة التسديد على 40 ثانية يزيد من الضغط، حيث أن أي انتهاك لساعة التسديد يؤدي إلى عقوبة بضربة واحدة.

الفرق

يتكون نادي نيويورك للغولف من زاندر شوفيل، وريكي فاولر، وكام يونغ، وماثيو فيتزباتريك.

ويضم نادي باي للجولف، الذي يلعب مع نيويورك في المباراة الافتتاحية يوم الثلاثاء، مين وو لي، وويندهام كلارك، ولودفيج أبيرج، وشين لوري.

يضم نادي جوبيتر لينكس للغولف تايجرز وودز وتوم كيم وماكس هوما وكيفن كيسنر.

يضم بوسطن كومون جولف روري ماكلروي وكيجان برادلي وهيديكي ماتسوياما وآدم سكوت.

يضم أتلانتا درايف لوكاس جلوفر وباتريك كانتلي وجاستن توماس وبيلي هورشل.

يضم نادي لوس أنجلوس للغولف ساهيث ثيغالا وتومي فليتوود وكولين موريكاوا وجاستن روز.

الموسم

ستتقدم الفرق الأربعة الأولى في نهاية الموسم إلى مرحلة ما بعد الموسم، والتي تتكون من نصف نهائي الإقصاء الفردي وبطولة الأفضل من بين ثلاثة. وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة من 17 إلى 18 مارس، والنهائيات في الفترة من 24 إلى 25 مارس.

الملعب

يتم إجراء المنافسة في حقل مقسم إلى منطقتين – “منطقة الشاشة” و”المنطقة الخضراء”، والتي تمثل ميزات المحاكاة والميزات الاصطناعية.

يبلغ ارتفاع الشاشة 64 قدمًا وعرضها 53 قدمًا. تستخدم TGL 18 جهاز رادار Full Swing مدمجًا مع ثماني كاميرات بصرية Top Tracer لتعكس جودة كل لقطة بدقة.

المنطقة الخضراء، في هذه الأثناء، مخصصة للتسديدات من مسافة 50 ياردة وداخلها، وتسديد الضربات. يتم وضعه على قرص دوار يبلغ قطره 41 ياردة ويتميز بمخابئ وسبعة مواضع للأكواب وعدد لا حصر له تقريبًا من الخطوط بفضل استخدام 567 رافعة هيدروليكية تحته.

المخاطر

سيحصل الفريق الفائز على كأس SoFi وسيحصل الأبطال أيضًا على 9 ملايين دولار من إجمالي محفظة قدرها 21 مليون دولار.