اللاعبان السابقان يختاران زيير ويليامز وكيليان هايز يتطلعان إلى “بداية جديدة” مع نتس

مع إعادة بناء النيتس، أخذوا منشورات عن العديد من الشباب مثل زيار ويليامز وكيليان هايز الذين يبحثون عن بدايات جديدة.

ويأمل جوردي فرنانديز أن يستغلوا تلك الفرص الثانية.

وقال فرنانديز: “البداية الجديدة أمر جيد، لكن في نهاية المطاف تحتاج إلى الاتساق، لأنه لا يمكنك الاستمرار في بدايات جديدة”. “لا يمكنك أن تقول: أوه، لقد انتهيت هنا، وسأذهب إلى مكان آخر.” في بعض الأحيان عندما تتعرض لضربة في الفم، من الجيد أن تتعافى ثم تبدأ وتنظر إلى نفسك في المرآة وتقول: “ما الخطأ الذي ارتكبته حتى أتمكن من إصلاح نفسي؟”

“السياق أو الأشخاص الآخرين، الذين لا يمكنك التحكم بهم. ولكن يمكنك التحكم في ما يمكنك القيام به. وبداية جديدة، أنا جيد بها، لكني سأحكم على الجميع من خلال ما أراه كل يوم. وهو ليس يومًا واحدًا فقط، ولا يومين، يجب عليك الاستمرار في تكديس الأيام معًا.

هذا ما فعله ويليامز، حيث ظهر بشكل جيد في السباق المفتوح قبل بدء المعسكر يوم الثلاثاء.

بلغ متوسط ​​الاختيار رقم 10 لعام 2021 8.1 نقطة باعتباره مبتدئًا ولكنه كان بحاجة إلى التطوير وضيع في خلط ورق اللعب مع أحد المنافسين قبل أن يتم تداول Nets معه.

قال ويليامز، البالغ من العمر 23 عامًا، إنه يشعر وكأنه “طائر طليق خرج أخيرًا من قفصه”، مضيفًا: “في بعض الأيام، شعرت وكأنني محاصر. أشعر بالتأكيد بمزيد من الحرية (هنا). … إنها بالتأكيد نعمة مقنعة.

الآن المهاجم في مكان يمكنه السماح له بالنمو.

وقال فرنانديز: “لا أعرف ما حدث في ممفيس، والحقيقة هي أنني لا أهتم”. “هذه هي بدايتي معه، علاقتي معه، لذا كل ما يمكنني فعله هو بناء تلك العلاقة معه، والتحدث معه يومًا بعد يوم بنفس الطريقة التي أفعلها مع أي شخص آخر، وتحديه”.

هايز، الاختيار رقم 7 لعام 2020، لديه المزيد ليثبته.

على الرغم من أنه بلغ متوسطه 8.1 نقطة و5.2 تمريرة حاسمة في 210 مباراة مع ديترويت، إلا أنه تم التخلي عنه.

قام فريق Nets بتدريبه وتوقيعه على العرض رقم 10، وهو في الأساس دعوة للمعسكر.

“أشعر أنها بداية جيدة بالنسبة لي لأنها إعادة بناء وأحاول إعادة بناء نفسي أيضًا. قال هايز، 23 عاماً، “إنه أمر عظيم بالنسبة لي”. “لدينا شريحة على كتفنا، لأننا لم نكن مرشحين، لذلك علينا أن نبذل المزيد من العمل للوصول إلى المكان الذي نريد الذهاب إليه.”

Hayes غير مؤهل للحصول على صفقة ثنائية بسبب وقت الخدمة، لذلك يجب عليه الحصول على عقد قياسي أو لا شيء. مدافع طويل القامة – أفضل 10 لاعبين سرقات في عام 2023 – يعمل على تحسين تسديداته وتكييفه للاستفادة من هذه الفرصة الثانية.

“(أنا) أهاجم الأيام. قال هايز: “كل يوم عليك أن تكون مركزًا ومستعدًا لأي شيء”. “إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي، لذا لا يمكن أن أتعرض للانزلاق.”