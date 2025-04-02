اللجنة الأولمبية والمعاقين الأمريكية تطلق النار على مدرب بيتلون غاري كولياندر والمخرج إيلين كاري بعد مطالبات الاعتداء الجنسي على جريس بووتوت

أطلقت اللجنة الأولمبية والمعاقين في الولايات المتحدة مدربًا ومخرجًا بعد أن ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن المدرب قد اتُهم بالاعتداء الجنسي على الشاب البياتليت ، مما تسبب في الكثير من الضيق لدرجة أنها حاولت الانتحار.

وقال المتحدث جون ماسون لـ AP: “بعد تقييمنا الداخلي الشامل ، يمكننا أن نؤكد أن غاري كولياندر وإيلين كاري لم يعدا مرتبطين بـ USOPC”.

ورفض تقديم سبب ، قائلاً فقط إن كولياندر قد تم وضعه في إجازة إدارية من الفريق المعاق في ديسمبر – بعد أيام من تقرير AP عن سوء السلوك المزعوم.

تم إطلاق الاثنين في 14 مارس.

تم اتهام كولياندر بالاعتداء الجنسي على جريس بوتوت ، وهو بياتليت الذي تدربه في مركز ماين وينتر للرياضات على مدار أربع سنوات ابتداءً من عام 2006 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها.

استقال كولياندر من الوظيفة بعد محاولة الانتحار في Boutot في أكتوبر 2010 وتم تعيينه لاحقًا من قبل فريق الشمال في الولايات المتحدة للمعاقين.

كانت كاري نائبة رئيس مركز مين في وقت سوء المعاملة وناقشتها مع والدة بووت.

بعد مغادرته المركز في ديسمبر 2010 ، تم تعيين كاري كمدرب وتم ترقيته لاحقًا إلى مدير الفريق المعاق. كانت هناك عندما جاء كولياندر على متن الطائرة.

ورفض ماسون أن يقول ما إذا كانت كاري قد استأجرت كولياندر أو كيف يقوم فريق المعاقين البيطريين بالتقاط المدربين الذين يوظفونهم.

أطلقت المركز الأمريكي لـ Safesport ، الذي تم إنشاؤه للتحقيق في مزاعم إساءة استخدام الجنس في الرياضة الأولمبية في أعقاب فضيحة لاري نصار للجمباز الأمريكية ، تحقيقًا في كولياندر في ديسمبر.

“يرجى ملاحظة أن قضية السيد كولياندر لا تزال نشطة مع SAFESPORT” ، قال ماسون لـ AP.

وقال محامي كولياندر ، سيمون مونتويا ، إن المسؤولين لم يخبروا كولياندر لماذا تم طرده و “ينكر بشدة أي مخالفات أو سلوك غير لائق ، كما هو مُزعم”.

وقال مونتويا لـ AP في رسالة بريد إلكتروني: “ملتزم بالتعاون الكامل والشفاف في هذا الأمر”. “إنه ينكر أي سلوك في انتهاك لقانون Safesport أو القوانين والسياسات المعمول بها ويحافظ على أنه قد أيد دائمًا معايير مهنية طوال حياته المهنية.”

لم يتم إرجاع هاتف AP ورسائل البريد الإلكتروني التي تسعى للحصول على تعليق من كاري.

كان Boutot من بين نصف دزينة من أولمبيين وغيرهم من البياتيل الذين تقدموا بعد أن ذكرت AP العام الماضي أن أولمبيا جوان ريد تعرض للإيذاء الجنسي ومضايقات لسنوات ، وفقًا لنتائج Safesport.

Biathlon هي رياضة شتوية تجمع بين التزلج عبر البلاد مع إطلاق النار المستهدف.

لا تحدد AP عمومًا ضحايا الاعتداء الجنسي إلا في الحالات التي يتعرفون فيها على أنفسهم علنًا أو يشاركون قصصهم علانية.

أخبر Boutot ، 34 عامًا ، AP أنه عندما بدأ Colliander في تدريبها ، أعطاها الكثير من الاهتمام ، بما في ذلك اللمس غير المناسب.

تصاعدت السلوك بعد أن بلغت 18 إلى “التقبيل ، والدمج الجنسي والجنس عن طريق الفم” ، وفقًا لما قاله ملخص العلاج الذي قام به معالجها ، جاكلين باولي ريتز ، مع AP.

قالت بوتوت إنها توسلت إلى التوقف لكنه تجاهلها. أصبحت مكتئبة بشدة وبدأت في قطع نفسها ، وفقا لملاحظات المعالج.

في سبتمبر 2010 ، اتصلت باولي ريتز بالاتصال بـ Colliander وأخبره أن Boutot يعاني من الاكتئاب الشديد ويجب أن يتوقف عن تدريبها ، حسبما قال ملخص العلاج.

“لم يفعل ذلك إلا بعد محاولة الانتحار” ، كتب باولي ريتز ، في إشارة إلى بوتوت في 7 أكتوبر 2010 ، جرعة زائدة على مضادات الاكتئاب خلال معسكر تدريب في ولاية يوتا.

استقال كولياندر في اليوم التالي. تولى وظيفة تدريب في كولورادو وتم تعيينه في ديسمبر 2016 من قبل الفريق الأمريكي للمعاقين. كان مديرًا مشاركًا للأداء العالي في التزلج على التزلج الشمال للمعاقين قبل إطلاق النار.

حاول Boutot الاستمرار في السباق ولكنه واجهت تمييزًا من قبل موظفي المركز وزملاء الفريق ، الذين ألقوا باللوم عليها بسبب رحيله ، وفقًا لرسالة كتبتها إلى مجلس إدارة مركز مين الرياضي في يناير 2011.

وقالت جورمان لصحيفة آر بوك إن والدة بوتوت ، كارين جورمان ، قد كررت مناقشات وتبادل البريد الإلكتروني مع كاري والرئيس التنفيذي للمركز ، آندي شيبارد ، حول سوء المعاملة التي عانت منها ابنتها.

في 22 أكتوبر 2010 ، أخبرهم غورمان ، “مسألة أي علاقات مدرب رياضي … يجب أن يتم فحصها” من قبل مركز مين الرياضي.

ردت كاري أنها “تعمل بجد” لتحقيق ذلك. وقالت في رسالة بريد إلكتروني في 25 أكتوبر 2010: “أنا داعم للغاية لوجود أشياء إيجابية تخرج من هذا الموقف لجميع المعنيين”.

ولكن ، أخبر Boutot AP ، لم يتم إجراء أي تحقيق على الإطلاق.

في شكوى عام 2011 ، تقدمت بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان في ولاية ماين ، واتهمت بووتوت المركز الرياضي في ولاية مين بعدم الفشل في منع سوء سلوك كولياندر الجنسي والانتقام ضدها عندما أبلغت عن ذلك-حرمانها من تدريبها وإنهاء تمويل المعدات والسفر والسكن الرياضي وغيرها من النفقات في الولايات المتحدة المرتبطة بالمسابقة في الولايات المتحدة.

استقر المركز مقابل 75000 دولار في سبتمبر 2011 وتوقف Boutot عن السباق.