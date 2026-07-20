اللكمات التي وجهها النجم الأرجنتيني خلال مشاجرة بعد صافرة نهائيات كأس العالم

كادت الأرجنتين أن تسدد عدداً من اللكمات يعادل عدد التسديدات على المرمى في المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد.

قبل أن تتمكن إسبانيا من الاحتفال بفوزها 1-0 على الأرجنتين لتفوز بأول لقب لها في كأس العالم منذ عام 2010، كان عليها أن تقاتل لياندرو باريديس الغاضب على أرض الملعب في ملعب ميتلايف.

قام اللاعب الأرجنتيني بلكم مدافع إسبانيا إريك جارسيا بعد صافرة النهاية في بداية مشاجرة قصيرة.

حدثت اللحظة الصعبة عندما اندفع باريديس نحو جارسيا وأجبره بقوة على الأرض بضربه بيده المفتوحة على حلقه.

كما قام بدفع لاعب خط الوسط الإسباني جافي بعد اندلاع الشجار الأكبر.

في نهاية المطاف، أصبحت الأمور تحت السيطرة مع سيطرة الهدوء، وتمكنت إسبانيا من الاحتفال بلقب كأس العالم.

حصل باريديس على بطاقة حمراء، بعد أن بدأ الحادث برمته أمام الحكم المساعد توماش كلاننيك ومدرب الأرجنتين.

بي بي سي وصف محلل كرة القدم آلان شيرر المشهد بأكمله على الهواء حيث قام باريديس بإلقاء “اثنين أو ثلاثة من صانعي التبن في وجه شخص ما”.

وتابع شيرر: “لقد ذهب من أجلهم. لا يوجد مكان أو مساحة لذلك”. “نعلم مدى أهمية الخسارة بالنسبة لهم ونعلم مدى الألم الذي تشعر به الخسارة، لكن هناك طريقة للخسارة. لقد رأينا ذلك مرات عديدة من الأرجنتين.

“رد الفعل بعد صافرة النهاية كان فظيعا.”

ومن المرجح أن يلفت الحادث برمته انتباه اللجنة التأديبية بالفيفا وقد يكلف باريديس إيقافا أطول من مجرد الإيقاف الإلزامي لمباراة واحدة.

وعانت الأرجنتين في معظم فترات المباراة يوم الأحد ولم تسجل سوى تسديدتين على المرمى خلال فترة ما بعد الظهر.

كما أنها سجلت ثماني لمسات فقط في منطقة الجزاء مقارنة بـ 31 لمسة لإسبانيا.

وحرمت الخسارة الأرجنتين من فرصة تكرار لقب كأس العالم بعد فوزها بالبطولة في قطر عام 2022.

وسيطرت إسبانيا على دفاع الأرجنتين، بما في ذلك إبقاء النجم ليونيل ميسي دون تسديدة طوال المباراة.

وقال لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا: “لدينا خطة لعب حيث كانت الفكرة الأولى هي إبقاء ميسي بعيدًا، ولكن أيضًا اللاعبين الآخرين”. “أردنا إبعادهم عن هدفنا.. ثم هناك شيء مهم للغاية: سلوك لاعبينا. اليوم كنا مقتنعين بأن هذا هو النهائي. أردنا بذل قصارى جهدنا لهذا النهائي. للفوز به.”