اللوح الأمامي القشر والعصا الذي سيوفر لك المال ورفع غرفة نومك

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إن اللوح الأمامي الكبير والجميل يجعل غرفة النوم كاملة ، ولكن يمكن أن تكون ثقيلة ومكلفة ومعقدة للتثبيت. طريقة واحدة لتجنب علامات السعر الكبيرة هي التفكير خارج الصندوق. المفتاح هو فهم أنك لا تحتاج إلى سرير جديد ، فقط بعض أفكار تصميم غرفة النوم الإبداعية لإثارة المساحة. بدلاً من البحث عن إطار جديد تمامًا يناسب أسلوبك ، أو يزول خيارًا من الجلد الكبير أو الصلب أو المبطن ، فلماذا لا تستخدم الوهم الذي يوفر نفس المظهر؟ اللوح الأمامي للقشر والمواصف هو الحل المثالي.
هناك مجموعة واسعة من المنتجات القابلة للإزالة للاختيار من بينها ، ناهيك عن تلك التي يمكنك DIY بنفسك. يوفرون الوقت والمال ، ومعظمهم بسيط وخفيف الوزن. إن وضع ملكة أو رأس بحجم كينغ سرعان ما يصبح وظيفة من شخصين ، ناهيك عن مفكات البراغي والأجهزة والإبهام الذي تتعامل معه طوال العملية. بدلاً من ذلك ، بسهولة ، إدارة معظم الرؤوس على نفسك. إذا كنت تبحث عن طرق بسيطة لإعطاء غرفة نومك تحديثًا دون إنفاق ثروة ، فإن هذا الاختراق المطلوب من الأدوات هو وسيلة ذكية للبدء.
التمسك على ديكور غرفة نومك الجديدة
المكون الأساسي لهذا الاختراق البسيط في غرفة النوم هو اختيارك من ديكور القشر واللازحمي. هناك العديد من الأنماط والألوان والقوام للاختيار من بينها. استخدم مستطيلات صغيرة متعددة للبناء إلى الحجم الذي تريده مع منتج مثل الألواح المنجدة Elvone ، أو قم بالتصحيح قطعة واحدة كبيرة ، مثل Hearth & Harbor’s Easy Assemble Channel. يمكنك أيضًا خفض التكاليف والزوايا عن طريق تمييز الوسادة لخيار ثنائي الأبعاد مثل صائق المحاكاة بحجم كوين في Feifeiya. بمجرد اختيار التصميم الذي تريده ، كل ما تبقى للقيام به هو التمسك به.
مع شريط قياس ، حدد أفضل ارتفاع فوق المرتبة الخاصة بك ، واستخدم مستوى لتطبيق المادة اللاصقة في خط مستقيم. اضغط عليه لأسفل وانتهيت. لا فوضى ولا تضيع الطاقة. بالطبع ، يمكنك أيضًا الإبداع مع هذا المشروع وصنع الملصقات الخاصة بك. بقدر ما هي الألواح الأمامية DIY السهلة لترقية غرفة نومك ، لا يوجد نقص في الخيارات. استخدم علامات التبويب Velcro لتطبيق مستطيل من القماش فوق سريرك ، أو شرائط الأوامر الشاقة لتركيب الألواح المخفوقة. أيا كان ما تفعله ، فسوف يمنح المساحة إحساسًا عالي الجودة دون كسر البنك (أو ظهرك وأنت تضع اللوح الأمامي معًا).