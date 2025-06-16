اللون الذي يتزوج مع النحاس والجلد لهجات المطبخ ، وفقا لمصممي HGTV

اللمسات النصية مثل الجلود والأجهزة اللامعة مثل النحاس تجلب الفخامة إلى مساحة المطبخ. من بين هذه الألوان المحايدة ، يساعد على تجربة الأشكال الجريئة لصنع المطبخ. الألوان المظلمة الغنية مثل البحرية أنيقة وأنيقة ولكنها تثير أيضًا شعورًا بالاسترخاء. اختارت Trish Ireland of Trish Ireland Interiors Navy لمشروع المطبخ الجميل وشرحت إعجابها باللون الكلاسيكي.
قالت أيرلندا إنها تبحث عن لون يميز المطبخ عن المساحات القريبة. وقالت لـ HGTV: “نظرًا لأن هذا المطبخ يفتح إلى غرفة عائلية ، أردت تحديد مساحة الطهي باللون”. “لقد التفتت إلى الذهاب إلى: البحرية. يبدو أنيقة للغاية بجانب لهجات نحاسية وبراز جلدي.” لتجربة أفضل ما تقدمه الأشكال البحرية ، أوصى HGTV بلون الطلاء Hale Navy ، الذي وصفه بنيامين مور بأنه “البحرية مع شعور بحري كلاسيكي”. يتمثل موضوع محب البحر في استبدال التصميمات الداخلية الساحلية المصقولة ويعمل بشكل جيد في المطابخ لأنه يشعر بالهدوء ولكن أيضًا للأزياء. يميل Hale Navy أغمق ، وفي بعض الأضواء ، قد تظهر تذكرنا بلهجة سوداء أنيقة. إنه يوضح كيف تكمل البحرية نغمات دافئة مثل النحاس ، والتي توفر تباينًا في السطوع. والبحرية تشعر بالملاءمة جنبًا إلى جنب مع الجلد الريفي العضوي الذي يوفر تجربة عن طريق اللمس.
يبرد الأزرق البحري المطبخ بطرق كبيرة وصغيرة
Navy متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن استخدامه كحيد أو بلون لهجة. اختار العديد من مالكي المنازل تشمل البحرية بشكل كبير في تصاميم المطبخ الخاصة بهم لجعل الغرفة في الحياة. تعتبر الأشكال الزرقاء الدعامة الأساسية لأولئك الذين يبحثون عن جمالية شاطئية ، والبحرية هي مفتاح تحويل مطبخك إلى مساحة أكثر هدوءًا. في حين أن ظلال أخف من اللون الأزرق يمكن أن تبدو الأحداث ، فإن ظلال مثل Hale Navy تقدم ثراء يشعر بالفخامة.
نمت شعبية Navy Blue بشكل خاص من خلال أن تصبح مفضلة للتركيبات البارزة. عند التصميم بشكل صحيح ، تخلق خزائن المطبخ الأزرق البحري نظرة فاخرة عن طريق إضافة عنصر ملون ومتهدئ إلى المساحة. استخدم Navy Blue لإدلاء بيان تصميم جريء مع خزانة لافتة للنظر ، أو حجزه لرفوف الجزيرة للحصول على ملعب من الألوان. للإضافات الدقيقة للبحرية المظلمة ، قم بدمج اللون في مساحتك مع ديكور مثل الأوعية والعدائين على الطاولة.
لإظهار قوة هيل البحرية في المطبخ ، يجب استخدام الجلد بشكل ضئيل. من الأفضل وضعه كخيار للجلوس النصي أو كما تسحب خزانة رقيقة لمطابقة الخزانات المظلمة دون التغلب على نغمات البحرية. ضد البراز الجلدي الداكن وخزانات البحرية ، يعد Brass Hardware اتجاهًا يمنح مطبخك ترقية بميزانية محدودة وسوف يضيء الغرفة. فكر في الحفاظ على موازنة المطبخ مع تركيبات الإضاءة النحاسية والبنوكات التي ستعمل على مستوى العين.