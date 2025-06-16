اللون الذي يتزوج مع النحاس والجلد لهجات المطبخ ، وفقا لمصممي HGTV

Navy متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن استخدامه كحيد أو بلون لهجة. اختار العديد من مالكي المنازل تشمل البحرية بشكل كبير في تصاميم المطبخ الخاصة بهم لجعل الغرفة في الحياة. تعتبر الأشكال الزرقاء الدعامة الأساسية لأولئك الذين يبحثون عن جمالية شاطئية ، والبحرية هي مفتاح تحويل مطبخك إلى مساحة أكثر هدوءًا. في حين أن ظلال أخف من اللون الأزرق يمكن أن تبدو الأحداث ، فإن ظلال مثل Hale Navy تقدم ثراء يشعر بالفخامة.

نمت شعبية Navy Blue بشكل خاص من خلال أن تصبح مفضلة للتركيبات البارزة. عند التصميم بشكل صحيح ، تخلق خزائن المطبخ الأزرق البحري نظرة فاخرة عن طريق إضافة عنصر ملون ومتهدئ إلى المساحة. استخدم Navy Blue لإدلاء بيان تصميم جريء مع خزانة لافتة للنظر ، أو حجزه لرفوف الجزيرة للحصول على ملعب من الألوان. للإضافات الدقيقة للبحرية المظلمة ، قم بدمج اللون في مساحتك مع ديكور مثل الأوعية والعدائين على الطاولة.

لإظهار قوة هيل البحرية في المطبخ ، يجب استخدام الجلد بشكل ضئيل. من الأفضل وضعه كخيار للجلوس النصي أو كما تسحب خزانة رقيقة لمطابقة الخزانات المظلمة دون التغلب على نغمات البحرية. ضد البراز الجلدي الداكن وخزانات البحرية ، يعد Brass Hardware اتجاهًا يمنح مطبخك ترقية بميزانية محدودة وسوف يضيء الغرفة. فكر في الحفاظ على موازنة المطبخ مع تركيبات الإضاءة النحاسية والبنوكات التي ستعمل على مستوى العين.