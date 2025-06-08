المخزن الشائع أمرًا أساسيًا يجب إعادة عرض تخزين المطبخ المفيد

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أولاً ، ستحتاج إلى جمع المواد الخاصة بك وتحديد ما إذا كنت ترغب في رسم الشوفان أولاً. معظم علب الشوفان ، مثل شوفان الكويكر ، مصنوعة من الورق المقوى السميك الذي قد يحصل على فطير بعد طبقات متعددة من الطلاء. بعض العلامات التجارية الأخرى ، ومع ذلك ، تستخدم الحاويات المصنوعة من المعدن ، مثل دقيق الشوفان الأيرلندي من ماكان. يمكن أن يعمل هذا الاختراق أيضًا بسهولة مع أي حاويات مماثلة أخرى مصنوعة من مواد متينة – فكر في ملفات تعريف الارتباط أو علب الفشار.

بمجرد اتخاذ هذا القرار ، يمكنك إما البدء في الرسم أو الفرشاة على طبقة من mod podge. إذا كنت تختار تفسير العلبة مع نوع من الورق ، فابدأ في التمسك بالتصميم حول الحاوية وتنعيم أي تجاعيد قد تتشكل. كرر حتى يتم تغطية علبة الشوفان كلها. تأكد أيضًا من تغطية أي حواف ورقية مع المزيد من mod podge حتى لا تقشر بمجرد تجفيفها. في وقت لاحق ، يجب عليك أيضًا تغطية المشروع بأكمله في طبقة إضافية من هذا المادة اللاصقة لإغلاق التصميم الخاص بك.

إذا كنت ترغب في تخصيص الغطاء ، فيمكنك تعديل ذلك أيضًا. عند هذه النقطة ، قم بقطع ثقب في الغطاء ليكون بمثابة المكان الذي سيتم فيه توزيع الأكياس البلاستيكية. بمجرد الانتهاء من ذلك ، ما عليك سوى احتواء أكياس البقالة في الداخل واستخدم حاوية التخزين الجديدة حسب الحاجة.