المرض الذي أنهى مهنة آلان جاكسون جولة

يمكن أن يُنسب إلى آلان جاكسون إعادة تمييز البلدان التقليدية ، حيث دخل في التسعينيات من القرن الماضي مع ألبومه “هنا في العالم الحقيقي” ، وسرعان ما يرتفع إلى قمة قائمة النجوم الذين كانوا يعيدون موسيقى الريف إلى جذوره. لقد باع ملايين السجلات ، وفاز ببعض جوائز Grammy على طول الطريق ، وفي عام 2025 ، أعلن أنه انتهى من التجول لسبب مأساوي.

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هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الموسيقيين قد ألغوا الجولات ، واشتبه المشجعون منذ فترة طويلة في أن مهنة جاكسون للتجول كانت تقترب. ووصف جولته لعام 2025 بأنه “آخر مكالمة: واحدة أخرى لجولة الطريق” ، وكان يؤدي في ميلووكي في 17 مايو عندما أعلن للحشد نعم ، كان عرضه قبل الأخير. لقد كان يؤكد ما يبدو أنه لا مفر منه ، حيث كشف قبل أربع سنوات أنه تم تشخيص إصابته بمرض شركوت ماري الأسنان.

كان جاكسون صريحًا بشأن الحالة في مقابلة مع اليوم 2021. قال بعد ذلك أن المرض الوراثي التنكسي قد وضع مؤقتًا في حياته المهنية. “إنه ليس حديثًا ، لقد كنت مترددًا في الحديث عن هذا علنًا ، ومع معجبي ، لكن الأمر كان بعض الوقت ، وبدأت في التأثير على أدائي على خشبة المسرح قليلاً ، … وأردت فقط أن يعرف المشجعون والجمهور … أواجه مشكلات في التنقل ، والتوازن. لديّ هذا الاعتلال العصبي ، وهو مرض وراثي ، وراثي من أبي. لكن ما هو هذا الشرط؟

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