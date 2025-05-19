المرض الذي أنهى مهنة آلان جاكسون جولة

يمكن أن يُنسب إلى آلان جاكسون إعادة تمييز البلدان التقليدية ، حيث دخل في التسعينيات من القرن الماضي مع ألبومه “هنا في العالم الحقيقي” ، وسرعان ما يرتفع إلى قمة قائمة النجوم الذين كانوا يعيدون موسيقى الريف إلى جذوره. لقد باع ملايين السجلات ، وفاز ببعض جوائز Grammy على طول الطريق ، وفي عام 2025 ، أعلن أنه انتهى من التجول لسبب مأساوي.
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هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الموسيقيين قد ألغوا الجولات ، واشتبه المشجعون منذ فترة طويلة في أن مهنة جاكسون للتجول كانت تقترب. ووصف جولته لعام 2025 بأنه “آخر مكالمة: واحدة أخرى لجولة الطريق” ، وكان يؤدي في ميلووكي في 17 مايو عندما أعلن للحشد نعم ، كان عرضه قبل الأخير. لقد كان يؤكد ما يبدو أنه لا مفر منه ، حيث كشف قبل أربع سنوات أنه تم تشخيص إصابته بمرض شركوت ماري الأسنان.
كان جاكسون صريحًا بشأن الحالة في مقابلة مع اليوم 2021. قال بعد ذلك أن المرض الوراثي التنكسي قد وضع مؤقتًا في حياته المهنية. “إنه ليس حديثًا ، لقد كنت مترددًا في الحديث عن هذا علنًا ، ومع معجبي ، لكن الأمر كان بعض الوقت ، وبدأت في التأثير على أدائي على خشبة المسرح قليلاً ، … وأردت فقط أن يعرف المشجعون والجمهور … أواجه مشكلات في التنقل ، والتوازن. لديّ هذا الاعتلال العصبي ، وهو مرض وراثي ، وراثي من أبي. لكن ما هو هذا الشرط؟
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يشاركوت ماري الأسنان يؤثر على العصب والسيطرة على العضلات
تم تحديد Charcot-Marie-Tooth ، أو CMT ، لأول مرة في عام 1886 ، وقد يكون أحد الأمراض العصبية النادرة التي لم تسمع بها. لا يزال هناك الكثير غير معروف عنه ، لأنه مرض وراثي له أشكال عديدة ويمكن أن يختلف بناءً على الطفرات الوراثية المحددة التي يرثها كل فرد. يتضمن ذلك الاختلافات في كيفية عمل المرض ، ولكن النتيجة الحتمية غير قابلة للشفاء ، أضرار عصبية طويلة الأجل.
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يتم تشخيص المرض عن طريق اختبارات الدم ومراقبة الجهاز العصبي ، وتتراوح الأعراض من الجنف وتشوهات القدم إلى الضعف وإحساس حرق في العضلات. قد يواجهون المصابين به صعوبة في المشي أو التحدث أو حتى التنفس ، وقد يلاحظون انخفاضًا في كتلة العضلات والسيطرة. السقوط ، وعدم القدرة على الجري ، والمشي المحرجة كلها شائعة.
وقال آلان جاكسون اليوم في عام 2021: “يزداد الأمر سوءًا مع تقدمه ، وليس هناك علاج لذلك”. قال جاكسون إنه كان يواجه مشكلة في التوازن وغالبًا ما وجد نفسه يتعثر ، مضيفًا: “لذلك أشعر بعدم الارتياح ، وأريد فقط أن يعرف الناس أن هذا هو السبب في أنني أفعل ، إذا كانوا يتساءلون. ولا أريد أن أبدو مثل بعض المشاهير المذهل … إنه سيعتزم فقط ، في النهاية”.
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سيقدم جاكسون عرضًا نهائيًا واحدًا في ناشفيل
مهنة آلان جاكسون في جولة في نهايتها ، لكنه لاحظ أنه كان لديه عرض نهائي واحد. لقد أراد العودة إلى ناشفيل ، قائلاً (عبر الناس) ، “لقد شعرت أنه يجب أن ينتهي حيث بدأ كل شيء. وهذا هو ناشفيل ، تينيسي. مدينة الموسيقى.”
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قد يقضي نجوم الريف الطموحون حياتهم في تخيل ما سيكون عليه الأمر في Grand Ole Opry ، وجاء تحريض جاكسون في يونيو عام 1991. بالنظر إلى أنه أصدر ألبومه الأول في نهاية فبراير من العام السابق ، هذا شهادة على قوته النجمية. في شيء شاعري لدرجة أنه ربما كان كلمات أغنية ريفية ، كان جاكسون قد عمل سابقًا في Opry … نوعًا ما: لقد قام بتسليم البريد إلى هناك.
أخبر جاكسون اليوم أنه لا يندم. وقال إن والده توفي في أوائل السبعينيات من عمره ، وأكد جاكسون البالغ من العمر 63 عامًا أنه يعاني من مضاعفات. وأضاف: “لا أريد أن أبدو كما لو كنت أتألم حول هذا الموضوع ، لقد عاشت حياة رائعة وجميلة. لقد كنت مباركًا جدًا ، لا أستطيع حتى أن أتخيل ما يمر به الآخرون”. ومضى يقول إنه كان يأمل دائمًا في أن يكون مثل أبطاله – تسمية ميرل هاغارد وويلي نيلسون – الذين واصلوا الأداء ، لكنه اعترف بأن صحته لن تسمح له على الأرجح. وقال إن جولة التقاعد لن تكون بعيدة عن العام أو عامين من المسرح ، ولكن التقاعد الفعلي الدائم.
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