المشجعين يسخرون من الدوري الاميركي للمحترفين ، ABC لوضع الجوائز “CGI” في محكمة النهائيات

أدرجت الدوري الاميركي للمحترفين و ABC صورًا رقميًا لكأس لاري أوبراين على الملعب أثناء بث اللعبة 2 من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين ، حيث قادت مجموعة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي – والتي سخرت من القرار.

كان المشجعون قد اتخذوا أمرًا مفعمًا بحقيقة أنه لم تكن هناك شارات خلال اللعبة 1 – ولا حتى الرقمية – ويبدو أن الدوري يلاحظ ليلة الأحد ، بالتناوب بين صورة الكأس والشعار الذي قرأ “نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين الذي قدمته تلفزيون YouTube.”

وفقًا للإعلان الفظيع ، لم يظهر الدوري الاميركي للمحترفين شارات جسدية في الملعب منذ عام 2020 ولم يتم وضع الشارات المادية الكبيرة من الكأس على أرضية النهائيات منذ عام 2009.

لكن محاولة الدوري و ABC يوم الأحد أثارت انتقادات من المشجعين.

“المشجعين: من المفترض أن تكون نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين مميزًا. يمكنك على الأقل إعادة الشعار إلى الملعب.

“الدوري الاميركي للمحترفين: إليك جوائز لاري أوبراين الرقمية ذات الدقة المنخفضة الدقة المتراكبة في الملعب كما تريد. إنها رائعة وتختفي إذا قللنا منها بسرعة كبيرة.” كتب أحد المعجبين على X.

كتب شخص آخر على X: “يبدو أن NBA حصلت على مذكرة عن المعجبين الذين يريدون المزيد من صور المرئيات الخاصة بـ #Nbafinals Asignia و Larry OB ، لكن تركيب صورة رقمية ليس هو الحل”.

وقال شخص ثالث على منصة التواصل الاجتماعي: “قال Lmaoo Adam Silver” هنا لعنة “ووضع شعار CGI Trophy في محكمة النهائيات”.

أصبحت الكأس في الملعب نقطة نقاش بين المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي التي كان مفوض الدوري الاميركي للمحترفين آدم سيلفر قد تأثر بها بعد المباراة 1.

وقال للصحفيين ، وفقًا للرياضية: “بصراحة ، لم أفكر في ذلك كثيرًا حتى رأيت (على وسائل التواصل الاجتماعي)”. “أنا حنين أيضًا ، بالنسبة لأشياء معينة. وأيضًا ، أعتقد أنه بالنسبة لثقافة تعتمد على وسائل الإعلام ، سواء أكان أشخاصًا يشاهدون على الهواء مباشرة أو يرون تلك الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ، فمن الجيد عندما تنظر إلى الوراء في النقاط البارزة وهم يبرزون لأنك ترى شعار الكأس أو أي إشارة أخرى إلى أنه حدث خاص. لذلك ، سننظر إلى ذلك.”

بعد كل الحديث عن ذلك خلال اللعبة 2 ، قد تستكشف Silver الموقف قبل المباراة 3.

فاز The Thunder Game 2 ، 123-107 ، حتى المسلسل في 1-1.