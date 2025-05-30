المعجبين “دفعوا ساحرة” على Etsy لإنقاذ موسم Knicks – ولم يكن ستيفن أ. سميث أكثر سعادة

مزدوج ، مزدوج ، نيكس لن يكافح. هدير الحديقة ، و Pacers تنهار.

لم يترك مشجعو نيكس أي حجر لم يسبق له مثيل على فوز المباراة 5 إلى 111-94 على بيسرز ، حيث استخدموا ساحرة لاستحضار بعض الأرواح لعنة بيسرز قبل مباراة التخلص المحتملة يوم الخميس.

تم نشر X user @vohit4rohit على x أنه دفع ساحرة على etsy $ 8.48 لعنة Pacers وإعطاء Knicks ميزة إضافية.

قال مستخدم X: “مشجعي Knicks – لقد دفعت للتو ساحرة على Etsy لإلقاء تعويذة لمساعدتنا على الفوز في اللعبة 5 الليلة”. “أنا أقوم بدوري.”

عبرت ESPN Host و Knicks Fan Stephen A. Smith عن تقديره بعد فوز المباراة 5 ، رداً على المنشور على X مع: “شكرًا لك على جهودك”.

يدعي المتجر على Etsy ، والمعروف باسم “Aurora Priestess” ، أنه يوفر الصب التعويضي في نفس اليوم ، وطقوس المظاهر القوية والسحر السحرية السحرية ، من بين أشياء أخرى.

يقول الكاهنة إنهم “قناة مخلصة للسحر القديم”.

اشترى سبعة وعشرون شخصًا تعويذة من الساحرة في الـ 24 ساعة الماضية ، مع وعد مستخدم X بدفعها مرة أخرى قبل المباراة السادسة يوم السبت.

تعرض صفحة متجر الكهنة Etsy مقطع فيديو لمحطة عملها مع الشموع في كل مكان ونوع من مجموعة Potpourri على مكتب.

يتضمن حسابها أيضًا صورًا لبطاقات المظهر القديمة ، تُظهر أحدها “عجلة الحظ” وغيرها من العلامات القديمة.

تحتوي شخصية Game of Thrones التي تشبه إلى 2100 مراجعة وتوصيات متألقة لأولئك الذين يتطلعون إلى استحضار السحر من عالم آخر لتحقيق تغيير قوي.

سيحتاج فريق Knicks إلى كل شيء من الحظ أو السحر أو الروح الترويج أو أي تكتيكات أخرى غير تقليدية لتأمين الفوز في اللعبة 6 في إنديانا.

تم تفجير فريق Pacers من مبنى Knicks في اللعبة 5 ، حيث أظهرت مجموعة Tom Thibodeau بعض الدفاع القوي الذي سمح لإنديانا بإطلاق النار على 40.5 في المائة فقط من الميدان.

أو ربما لا علاقة له بالدفاع القوي لـ Knicks وأكثر من ذلك مع السحر وضع غطاء على السلة.

حقق تيريز هاليبورتون أسوأ أداء له في السلسلة يوم الخميس ، حيث حقق ثماني نقاط فقط وستة تمريرات في 2 من 7 إطلاق نار في 32 دقيقة.

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تحتوي اللعبة 6 يوم السبت على كل المؤامرات التي قد تبحث عنها في الدوري الاميركي للمحترفين ، حيث يأمل نيكس في إجبار لعبة 7 في المنزل.