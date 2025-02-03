المكون المخفي في وجبة الخفيفة المفضلة لباتريك ماهومز يمكن أن يحطم نسبة السكر في دمك

عندما يتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة المشاهير ، فإن باتريك ماهومز لديه مفضل قد يفاجئ الأشخاص الذين لم يتابعوا قورتربك أثناء صعوده في نيساس مع رشيقة كانساس سيتي. إنه الهلام المتواضع الذي نعرفه باسم الكاتشب.

أمضى ماهومز سنوات في الحديث عن مقدار ما يحب الكاتشب. في مقابلة مع Insidhook ، اعترف أنه عندما كان أصغر سنا ، أكل بانتظام شطائر الكاتشب. على الرغم من أنه يدعي أنه لم يعد يأكلهم ، إلا أنه لم يستسلم عن الكاتشب. في الواقع ، في عام 2018 ، ذكر ESPN أنه يضع الكاتشب على الكثير من الأطعمة ، بما في ذلك شرائح اللحم والمعكرونة والجبن.

من الواضح أن استهلاك الكثير من الكاتشب لم يبطئ Mahomes. ولكن قد ترغب في التفكير مرتين في محاكاة عاداته الغذائية غير العادية ، خاصة إذا كنت تحاول الحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية. على الرغم من أن الكاتشب المصنوع تجاريًا قد يبدو ترويضًا ، إلا أنه يحتوي على مكون مخفي سترغب في معرفته: السكر.