المكون المخفي في وجبة الخفيفة المفضلة لباتريك ماهومز يمكن أن يحطم نسبة السكر في دمك

عندما يتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة المشاهير ، فإن باتريك ماهومز لديه مفضل قد يفاجئ الأشخاص الذين لم يتابعوا قورتربك أثناء صعوده في نيساس مع رشيقة كانساس سيتي. إنه الهلام المتواضع الذي نعرفه باسم الكاتشب.
أمضى ماهومز سنوات في الحديث عن مقدار ما يحب الكاتشب. في مقابلة مع Insidhook ، اعترف أنه عندما كان أصغر سنا ، أكل بانتظام شطائر الكاتشب. على الرغم من أنه يدعي أنه لم يعد يأكلهم ، إلا أنه لم يستسلم عن الكاتشب. في الواقع ، في عام 2018 ، ذكر ESPN أنه يضع الكاتشب على الكثير من الأطعمة ، بما في ذلك شرائح اللحم والمعكرونة والجبن.
من الواضح أن استهلاك الكثير من الكاتشب لم يبطئ Mahomes. ولكن قد ترغب في التفكير مرتين في محاكاة عاداته الغذائية غير العادية ، خاصة إذا كنت تحاول الحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية. على الرغم من أن الكاتشب المصنوع تجاريًا قد يبدو ترويضًا ، إلا أنه يحتوي على مكون مخفي سترغب في معرفته: السكر.
من المثير للدهشة في المحليات
ما مقدار السكر المتربص في وجبة كاتشب؟ أكثر مما قد تفترض. يحتوي ملعقة كبيرة من الكاتشب على 3.62 جرام من السكر. بالنظر إلى أن جمعية القلب الأمريكية توصي بحد من تناول السكر اليومي إلى 25 جرامًا للنساء و 36 جرامًا للرجال ، فإن هؤلاء البالغ عددهم 3.62 غرام يمكن أن يجعلك تتوقف عن السكر بسرعة كبيرة. (بالإضافة إلى ذلك ، لنكن صادقين: كم من الناس يستخدمون ملعقة كبيرة واحدة فقط؟)
من المنطقي فقط أن تناول السكر من شأنه أن يرفع نسبة السكر في الدم. ولكن لماذا هذه مشكلة كبيرة؟ لأحد ، يمكن أن يؤدي السكر المفرط إلى زيادة الوزن غير المقصودة. ومع ذلك ، فإن إضافة الجنيهات ليست هي النتيجة الوحيدة التي قد تواجهها إذا كنت تحمل على السكر ؛ يمكنك أيضًا أن تعرض نفسك لخطر أكبر لتطوير الظروف المعرفية والفيزيائية الأخرى.
على سبيل المثال ، وجدت مراجعة 2024 في الحدود في التغذية أن استهلاك السكر يمكن أن يثير خطر الاكتئاب للفرد بنسبة 21 ٪. وأظهرت تجربة سريرية لعام 2020 المنشورة في مجلة العلوم الغذائية والفيتامينات وجود علاقة بين تناول السكر الغذائي العالي واحتمال أعلى لأمراض القلب والأوعية الدموية (اقرأ كيف يمكن أن يؤثر تناول الكثير من السكر على الكوليسترول). وبالتالي ، أوصى الباحثون بحد السكر على أقل من 10 ٪ من السعرات الحرارية التي يتم تناولها كل يوم.
خفض فرص اندفاع السكر
إذا كنت مرضى السكري أو مرض السكري ، فمن المهم أن تمنع السكر في الدم من ارتفاع. على الرغم من أنك لن تحصل بالضرورة على مرض السكري فقط من تناول السكر ، إلا أن استهلاك السكر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ميل موجود إلى مرض السكري. أنت لا تنزل إلى قول “لا شكرا” للكاتشب لمجرد أنها سكرية ، رغم ذلك. (ومع ذلك ، من الممكن تنفيذ تدابير لكبح الرغبة الشديدة في السكر إذا كانت هذه هي رغبتك.) يمكنك اتخاذ بعض التدابير بدلاً من ذلك لتقليل السكريات المخفية في نظامك الغذائي.
على سبيل المثال ، قد ترغب في الحد من استخدام الكاتشب إلى ملعقة كبيرة. هذا صعب ، ولكن ليس شيئًا لا يمكن القيام به. أو يمكنك شراء منتج Ketchup منخفض السكر أو خالي من السكر. سوف يعطونك نكهة Ketchup لطيفة دون أي سكريات مضافة. الخيار الآخر هو صنع الكاتشب الخاص بك. نعم ، ستظل ستواجه منتجًا يحتوي على بعض السكريات نظرًا لأن الطماطم تحتوي بشكل طبيعي على حوالي ثلاثة غرامات من السكر. ومع ذلك ، يجب أن يكون السكر الإجمالي لكل ملعقة كبيرة من الكاتشب أقل مما قد يكون إذا استخدمت بهار تم شراؤه من المتجر.
ماذا لو كنت مثل Mahomes وتريد أن تتفوق على Ketchup على كل شيء؟ يمكن أن يكون أحد الاحتمالات الأخيرة لتناول عدد قليل من السكريات الأخرى. وبهذه الطريقة ، يمكنك البقاء ضمن حدود هدف السكر اليومية أثناء إطعام شغف الكاتشب.