الملاك ريس يعيد تاكتوك يسخر من كيتلين كلارك مع تصاعد التنافس

لا تتخلى Angel Reese من دراما Caitlin Clark المستمرة التي تتورط فيها.

في يوم الثلاثاء ، قام نجم Sky بإعادة نشر مقطع فيديو Tiktok يحتوي على لقطة شاشة لـ X Post Post Clark باعتباره “Gyal الأبيض يهرب من التلاشي” ، في إشارة إلى Brouhaha خلال خسارة شيكاغو للموسم أمام Clark’s Fever يوم السبت.

أصيب هداف إنديانا بخطأ صارخ لدفع ريس – الذي دفع لحظات قبل أن يدفع ناتاشا هوارد في الحمى أثناء وضعها في انتعاش.

بقي الحادث بين المنافسين الجماعيين السابقين في عناوين الصحف حيث تحقق WNBA التعليقات العنصرية المزعومة الموجهة نحو ريس خلال المباراة في Gainbridge Fieldhouse.

وقالت الدوري في بيان يوم الأحد: “إن WNBA يدين بقوة العنصرية والكراهية والتمييز بجميع أشكالها – ليس لديهم مكان في دورينا أو في المجتمع”. “نحن على دراية بالادعاءات ونبحث في الأمر.”

في يوم الاثنين ، شارك ريس مقطع فيديو Tiktok حيث ادعى المستخدم أنه لم يعد من الممكن تصنيفه على أنه “منافس” بين ريس وكلارك.

“إن الوضع في متناول اليد هو أنه عندما تدخل أنجيل ريس إلى ساحة حمى إنديانا ، لم تعد آمنة. إنها ليست آمنة ، لأن هناك بعض مشجعي حمى إنديانا الذين يعانون من العنصرية ، والذين سيعاملونها كأنها ليست إنسانًا ، والتي ستحصل على إلقاء وتهديداتها ، وهذا ليس على ما يرام. هذا ليس شيئًا يحدث في الرياضة – إنه ليس على ما يرام”.

“تعلمون جميعًا أن هذا سيحدث. لقد عرفتم جميعًا أن البيئة غير آمنة للملاك.”

تحدث ريس ، نجم LSU السابق فيما يتعلق بمعالجة الدوري مع الحادث حتى هذه النقطة يوم الثلاثاء.

وقالت للصحفيين: “لا يوجد مكان في الدوري لذلك. أعتقد أن WNBA وفريقنا ومنظمتنا قاموا بعمل رائع في دعمني”. “في مرور هذه العملية برمتها ، قد يحدث هذا لي ، قد يحدث ذلك لأي شخص وأعتقد أنهم قاموا بعمل رائع يدعمنا في هذا.”

وأضافت: “إنهم يفهمون أن هذه هي الأولوية. لا يوجد مكان لهذا الغرض. من الواضح أن النساء في هذا الدوري ، يعرفون ذلك ويعرفون أنه لا يوجد مساحة لذلك. أعتقد أن كل لاعب في هذا الدوري يستحق أن يعامل باحترام ويريد المجيء إلى العمل والمتعة ولديه بيئة رائعة للعمل فيها.

رددت تعليقات ريس تلك التي أدلى بها كلارك قبل يوم واحد.

وقالت للصحفيين “لا يوجد مكان لذلك في لعبتنا ، لا يوجد مكان لذلك في المجتمع”. “نريد أن يتمتع كل شخص يدخل في ساحةنا ، سواء كان لاعبًا ، سواء كان من المعجبين ، تجربة رائعة. أقدر أن الدوري يفعل ذلك. أقدر أن منظمة الحمى كانت في طليعة ذلك منذ اليوم الأول ، وماذا يفعلون.

“مع التحقيق ، سوف نترك الأمر متروكًا لهم للعثور على أي شيء ، واتخاذ الإجراء المناسب إذا كان الأمر كذلك.”