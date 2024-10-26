النباتات والزهور التي تنمو بالقرب من الغطاء الأرضي في الفناء والحديقة الخاصة بك

سيدوم (Sedum spp.) هو جنس رائع من النباتات لأي شخص يقوم بإنشاء حديقة في منطقة جافة ومشمسة. لا تشكل هذه النباتات العصارية غطاءً أرضيًا ممتازًا وتجلب الملقحات والطيور والجمال إلى حديقتك فحسب، بل إنها تفعل ذلك بينما تتطلب القليل من الماء. نظرًا لوجود العديد من الأنواع المختلفة من زهور السيدوم، يمكنك بسهولة إنشاء حديقة باستخدام هذه النباتات فقط، والجمع بين أنواع الغطاء الأرضي منخفضة النمو وأنواع زهور السيدوم الأطول والأكثر بهرجًا. لبعض التنوع الإضافي، يمكن للأصدقاء الورقيين الآخرين الذين يتحملون الجفاف والمحبون للشمس مثل الخزامى (Lavandula spp.) والمريمية الروسية (Salvia yangii) والزهرة الردبكية الأرجوانية (Echinacea Purpurea) أن يكونوا رفاقًا ممتازين للسيدوم..
مع توفر جميع الأنواع المختلفة من الأزهار الجميلة، قد ترغب في تضمين عدة أنواع مختلفة من الأزهار الجميلة أو غيرها من النباتات العصارية لتعزيز حديقتك المقاومة للجفاف لتنمو جنبًا إلى جنب مع أنواع الأزهار الجميلة ذات الغطاء الأرضي الأقصر. يمكن أن يصل طول الأزهار الطويلة مثل “Autumn Joy” (Sedum spectabile “Autumn Joy”) إلى حوالي 1½ قدم. “فرحة الخريف” قوية في المناطق من 3 إلى 8. يعمل هذا الأزهار الطويلة الأطول بشكل جيد مع أنواع الأزهار الجميلة ذات الغطاء الأرضي المنخفض مثل سيدوم “أنجلينا” (سيدوم روبيستر “أنجلينا”) – التي تزدهر في المناطق من 5 إلى 9 – و”دم التنين” سيدوم (Sedum spurium/Phedium spurius “دم التنين”)، وهو قوي في المناطق من 3 إلى 9.
النباتات المصاحبة للسيدوم
تحتاج النباتات المصاحبة الجيدة للسيدوم إلى الازدهار في الأماكن المشمسة وفي التربة الجافة جيدة التصريف. لحسن الحظ، هناك مجموعة متنوعة من النباتات المقاومة للجفاف والتي يمكن أن تزدهر في هذه الظروف. يمكن أن ينمو اللافندر، العشب الجميل والعطري، بشكل رائع إلى جانب زهور السيدم بفضل حبه للشمس وتفضيله لوسائل النمو الجافة نسبيًا. في حين أن الخزامى الفرنسي (Lavandula stoechas) يكون قويًا فقط في المنطقتين 8 و9، يمكن للمزارعين في المناطق الباردة اختيار الخزامى الإنجليزي (Lavandula angustifolia)، الذي يزدهر في المناطق من 5 إلى 9.
طريقة أخرى ممتعة لإضافة العطر والزهور الأرجوانية إلى حديقتك المقاومة للجفاف هي باستخدام المريمية الروسية. تزدهر هذه الشجيرة أيضًا في الأماكن الجافة والمشمسة وتكون قوية في المناطق من 5 إلى 9. غالبًا ما تكون أنواع سالفيا الأخرى أيضًا خيارات جيدة لهذه الحدائق. تعد إضافة الردبكية الأرجوانية طريقة مثالية لضم النباتات المحلية في أمريكا الشمالية إلى حديقتك التي تتحمل الجفاف. على الرغم من اسم النبات، فإن الردبكية الأرجوانية متوفرة بألوان إلى جانب اللون الأرجواني، وذلك بفضل مجموعة واسعة من الأصناف المتوفرة في السوق. من السهل العناية بالزهور الردبكية الأرجوانية، شديدة التحمل في المناطق من 3 إلى 8، وتزدهر في نفس الظروف المشمسة والجافة مثل الأزهار الجميلة.