النباتات والزهور التي تنمو بالقرب من الغطاء الأرضي في الفناء والحديقة الخاصة بك

سيدوم (Sedum spp.) هو جنس رائع من النباتات لأي شخص يقوم بإنشاء حديقة في منطقة جافة ومشمسة. لا تشكل هذه النباتات العصارية غطاءً أرضيًا ممتازًا وتجلب الملقحات والطيور والجمال إلى حديقتك فحسب، بل إنها تفعل ذلك بينما تتطلب القليل من الماء. نظرًا لوجود العديد من الأنواع المختلفة من زهور السيدوم، يمكنك بسهولة إنشاء حديقة باستخدام هذه النباتات فقط، والجمع بين أنواع الغطاء الأرضي منخفضة النمو وأنواع زهور السيدوم الأطول والأكثر بهرجًا. لبعض التنوع الإضافي، يمكن للأصدقاء الورقيين الآخرين الذين يتحملون الجفاف والمحبون للشمس مثل الخزامى (Lavandula spp.) والمريمية الروسية (Salvia yangii) والزهرة الردبكية الأرجوانية (Echinacea Purpurea) أن يكونوا رفاقًا ممتازين للسيدوم..

مع توفر جميع الأنواع المختلفة من الأزهار الجميلة، قد ترغب في تضمين عدة أنواع مختلفة من الأزهار الجميلة أو غيرها من النباتات العصارية لتعزيز حديقتك المقاومة للجفاف لتنمو جنبًا إلى جنب مع أنواع الأزهار الجميلة ذات الغطاء الأرضي الأقصر. يمكن أن يصل طول الأزهار الطويلة مثل “Autumn Joy” (Sedum spectabile “Autumn Joy”) إلى حوالي 1½ قدم. “فرحة الخريف” قوية في المناطق من 3 إلى 8. يعمل هذا الأزهار الطويلة الأطول بشكل جيد مع أنواع الأزهار الجميلة ذات الغطاء الأرضي المنخفض مثل سيدوم “أنجلينا” (سيدوم روبيستر “أنجلينا”) – التي تزدهر في المناطق من 5 إلى 9 – و”دم التنين” سيدوم (Sedum spurium/Phedium spurius “دم التنين”)، وهو قوي في المناطق من 3 إلى 9.