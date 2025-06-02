النوع الفريد من الفول الذي يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويبقيك ممتلئًا

قد لا تتصدر الفاصوليا قائمة الأطعمة المفضلة لديك ، لكنها بطلة مجهولة في العديد من الوجبات اللذيذة. الفلفل الحار بدون فاصوليا لن يكون له نفس الملمس القلبية. والأرز يشعر غير مكتمل بدون مغرفة دافئة من الفاصوليا على الجانب. ما وراء الذوق والملمس ، معبأة الفاصوليا بالبروتين والألياف ، مما يساعدك على إبقائك ممتلئًا وسكر السكر في الدم. يمكن أن يقطع هذا التحرير والسرد شوطًا طويلًا في المساعدة في منع مشاكل الصحة المزمنة مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2.
الفاصوليا Pinto ، على وجه الخصوص ، هي العنصر الرئيسي في الأطباق مثل الفاصوليا المقلية ، فطائر التورتيا ، و chalupas. كما أنها تجلب الكثير إلى الطاولة أكثر من مجرد نكهة. يوفر كوب واحد من حبوب Pinto المطبوخة 15 جرامًا من البروتين و 15 جرامًا من الألياف ، مما يجعلها مرضية بشكل خطير. الفاصوليا البنتو هي أيضا مصادر جيدة للحديد والسيلينيوم وفيتامينات ب. في الواقع ، توفر حبوب Pinto ما يقرب من 75 ٪ من قيمتك اليومية من حمض الفوليك. والأكثر من ذلك هو أن حبوب البنتو منخفضة في الصوديوم (طالما كنت تشطفها إذا كنت تستخدم الفاصوليا المعلبة) وعالية في البوتاسيوم والمغنيسيوم. هذا يجعل بينتو بينز اختيارًا رائعًا إذا كنت تشاهد ضغط الدم.
العناصر الغذائية في حبوب البنتو التي تقلل من ضغط الدم
تقول الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الناس يأخذون الكثير من الصوديوم وليس ما يكفي من البوتاسيوم في وجباتهم الغذائية. قد يفسر الصوديوم الزائد في النظام الغذائي جزئيًا سبب إصابة ما يقرب من نصف الأشخاص في الولايات المتحدة بضغط دم مرتفع. يعد الحصول على ما يكفي من البوتاسيوم في نظامك الغذائي أثناء الحد من الصوديوم وسيلة جيدة لإدارة ضغط الدم. يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على مستويات الصوديوم الخاصة بك متوازنة مع تقليل التوتر على الأوعية الدموية. توصي جمعية القلب الأمريكية ما لا يقل عن 3500 ملليغرام من البوتاسيوم يوميًا لمنع أو علاج ارتفاع ضغط الدم. الفاصوليا بينتو لديها 745 ملليغرام من البوتاسيوم.
لا تنسى المغنيسيوم في حبوب بينتو. ستجد أن حبوب Pinto لديها 86 ملليغرام من المغنيسيوم لكل كوب ، وهو حوالي 20 ٪ من احتياجات المغنيسيوم اليومية. يساعد المغنيسيوم في السيطرة على ضغط الدم من خلال تنظيم مقدار الصوديوم والكالسيوم في خلاياك. يساعد المغنيسيوم أيضًا على استرخاء الأوعية الدموية. وفقًا لمراجعة عام 2011 في مجلة ارتفاع ضغط الدم السريري ، يعمل المغنيسيوم بشكل أكثر فعالية لإدارة ضغط الدم إذا كان نظامك الغذائي منخفضًا في الصوديوم وارتفاعه في البوتاسيوم. إذا كنت تتناول دواء ضغط الدم ، فسيساعد المغنيسيوم على جعله أكثر فعالية. فقط نصف كوب من حبوب البنتو في اليوم قد يساعد في تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 43 ٪ ، وفقا لدراسة 2022 في المواد الغذائية.
الفاصوليا Pinto مفيدة للأمعاء والكوليسترول الخاص بك
على الرغم من أن نصف كوب من حبوب البنتو في اليوم قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم في الاختيار ، إلا أنه يمكنه أيضًا تحسين مستويات الكوليسترول في الكوليسترول لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب (حاول إضافة صودا الخبز لجعل الفاصوليا أقل الغاز). في دراسة أجريت عام 2007 في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية ، أكل الناس إما نصف كوب من حبوب البنتو أو البازلاء السوداء أو الجزر يوميًا لمدة 8 أسابيع. أظهرت اختبارات الدم أنه عندما أكل الناس حبوب البينتو ، انخفض الكوليسترول الكلي بمعدل 19 نقطة ، وانخفض الكوليسترول LDL (“السيئ”) بمقدار 14 نقطة.
الفاصوليا Pinto هي أيضا مفيدة لأمعائك بسبب النشا المقاومة. قامت دراسة أجريت عام 2007 في مجلة التغذية بتناول الناس إما فاصوليا بينتو أو حساء الدجاج المتساوي كل يوم لمدة 12 أسبوعًا. أولئك الذين تناولوا حبوب Pinto أنتجوا أكثر من مركب مفيد يسمى propionate ، وهو حمض دهني قصير السلسلة مصنوع عندما تخمر بكتيريا الأمعاء الألياف في الفاصوليا. من المعروف أن ProPionate تساعد في تنظيم الشهية ، وإدارة نسبة السكر في الدم ، وتقليل الالتهاب. كان لدى أكاب الفاصوليا أيضًا مستويات أقل من المركبات الضارة المحتملة مثل أحماض الأيزفاهية والأحماض المتزايدة.