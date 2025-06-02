النوع الفريد من الفول الذي يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويبقيك ممتلئًا

قد لا تتصدر الفاصوليا قائمة الأطعمة المفضلة لديك ، لكنها بطلة مجهولة في العديد من الوجبات اللذيذة. الفلفل الحار بدون فاصوليا لن يكون له نفس الملمس القلبية. والأرز يشعر غير مكتمل بدون مغرفة دافئة من الفاصوليا على الجانب. ما وراء الذوق والملمس ، معبأة الفاصوليا بالبروتين والألياف ، مما يساعدك على إبقائك ممتلئًا وسكر السكر في الدم. يمكن أن يقطع هذا التحرير والسرد شوطًا طويلًا في المساعدة في منع مشاكل الصحة المزمنة مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2.

الفاصوليا Pinto ، على وجه الخصوص ، هي العنصر الرئيسي في الأطباق مثل الفاصوليا المقلية ، فطائر التورتيا ، و chalupas. كما أنها تجلب الكثير إلى الطاولة أكثر من مجرد نكهة. يوفر كوب واحد من حبوب Pinto المطبوخة 15 جرامًا من البروتين و 15 جرامًا من الألياف ، مما يجعلها مرضية بشكل خطير. الفاصوليا البنتو هي أيضا مصادر جيدة للحديد والسيلينيوم وفيتامينات ب. في الواقع ، توفر حبوب Pinto ما يقرب من 75 ٪ من قيمتك اليومية من حمض الفوليك. والأكثر من ذلك هو أن حبوب البنتو منخفضة في الصوديوم (طالما كنت تشطفها إذا كنت تستخدم الفاصوليا المعلبة) وعالية في البوتاسيوم والمغنيسيوم. هذا يجعل بينتو بينز اختيارًا رائعًا إذا كنت تشاهد ضغط الدم.