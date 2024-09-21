الواقع المضطرب لجيه دي فانس

في كتابه “مرثية هيلبيلي”، كشف جيه دي فانس أنه “أقنع” نفسه ذات مرة بأنه مثلي الجنس. “كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري، وربما أصغر من ذلك… الشيء الوحيد الذي أعرفه عن الرجال المثليين هو أنهم يفضلون الرجال على النساء. وهذا يصفني تمامًا: كنت أكره الفتيات، وكان أفضل صديق لي في العالم هو صديقي بيل. أوه لا، سأذهب إلى الجحيم”. تحدث إلى جدته عن الأمر، ووبخته قائلة: “لا تكن أحمقًا، كيف تعرف أنك مثلي؟” وفي وقت لاحق: “وحتى لو كنت تريد أن تمتص القضيب، فهذا سيكون مقبولًا. سيظل الله يحبك”.

ولننتقل الآن إلى مسيرة فانس السياسية في حزب يضم مشرعين مناهضين صراحة لمجتمع الميم، حيث أثار موقفه بشأن حقوق مجتمع الميم التدقيق. فعندما ترشح لمجلس شيوخ ولاية أوهايو في عام 2022، أخبر منظمة Mission America المسيحية اليمينية أنه سيعارض التشريع الذي من شأنه أن يكرس حقوق زواج المثليين والحق في الزواج بين الأعراق – قانون احترام الزواج، الذي وقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا في عام 2022. وقال فانس لموقع Business Insider في عام 2023: “أعتقد أن معظم الأميركيين لا يهتمون حقًا بزواج المثليين”.

في يوليو 2024، قام الحزب الجمهوري – تحت قيادة دونالد ترامب، والآن مع فانس إلى جانبه – بتجديد برنامجه لإزالة المعارضة الصريحة لزواج المثليين. ولكن مع تكثيف الجمهوريين للهجمات على مجتمع LGBTQ+ في السنوات الأخيرة، فإن الكثيرين غير مقتنعين بأن هذا الإزالة تشير إلى أي خطوة حقيقية نحو الشمول – ويشيرون إلى التركيز الجديد على الحد من حقوق الأشخاص المتحولين جنسياً. قال سام بيزلي، مدير الاتصالات المؤقت للجنة الحملة التشريعية الديمقراطية، لصحيفة واشنطن بوست إن البرنامج الجديد “يعزز نطاق سياسات وخطط (الجمهوريين) التي تضر بأمريكيين LGBTQ+”. وقال: “قدم حلفاء ترامب MAGA في الهيئات التشريعية للولايات أكثر من 1000 مشروع قانون مناهض لـ LGBTQ+ على مدار العامين الماضيين، وهذه الهجمات تتزايد فقط”.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة بشأن مشكلات الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لإدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة العقلية على الرقم 1-800-662-HELP (4357).

إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يعاني من العنف الأسري، فيمكنك الاتصال بالخط الساخن الوطني للعنف الأسري على الرقم 1−800−799−7233. يمكنك أيضًا العثور على مزيد من المعلومات والموارد والدعم على موقعهم على الانترنت.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد تعرضت لاعتداء جنسي، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع الشبكة الوطنية للاغتصاب والاعتداء وزنا المحارم أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ RAINN على الرقم 1-800-656-HOPE (4673).

إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يعاني من صعوبات أو يمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية على الرقم 988 أو الدردشة 988lifeline.org.