الوقت ، بطاقة القتال الكاملة ، المزيد

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عنوان UFC على الخط الليلة.

لا تحدث أحداث كبيرة مثل هذا فقط في بعض الأحيان ، وهي تتميز بالتنافاس الرئيسية على مستوى الحدث طوال بطاقة القتال في المساء بأكمله. الليلة ، على الرغم من ذلك ، لا يوجد سوى معركة لقب واحد ، حيث سيحقق أليكس بيريرا أول ظهور له مثمن عام 2025 ويدافع عن لقبه الخفيف في الوزن الثقيل ضد Magomed Ankalaev.

فاز Pereira آخر أربع معارك له بالضربة القاضية ، وفي الليلة ، سوف يصعد ضد Ankalaev ، الذي لديه سلسلة غير مهزومة يعود إلى سبتمبر 2018 (13 معركة).

أدناه ، حددنا الطرق المختلفة لشراء الدفع لكل عرض لـ UFC 313 ، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى حول ليلة القتال.

UFC 313 التاريخ والوقت: متى يكون UFC 313: Pereira vs. Ankalaev؟

UFC 313: Pereira vs. Ankalaev هي الليلة ، 8 مارس. تبدأ بطاقة القتال الأولية في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي ، في حين ستبدأ بطاقة الحدث الرئيسية ومعارك اللقب في الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كيفية مشاهدة UFC 313 Live:

يتم بث UFC 313 حصريًا كحدث الدفع لكل عرض على ESPN+ ، لذلك ستحتاج إلى اشتراك نشط ESPN+ و PPV. تبلغ تكلفة PPV لـ UFC 313 79.99 دولارًا.

ESPN+ هو 11.99 دولار/شهر أو 119.99 دولار في السنة ؛ سيدفع المشتركون الجدد الذين يقومون بالتسجيل في UFC 313 إما 91.98 دولار (اشتراك شهري) أو 199.98 دولار (اشتراك سنوي) اليوم PPV Plus إما شهر واحد أو سنة واحدة من ESPN+، على التوالي.

خيارات Disney+ و Hulu و ESPN+ Bundle:

يمكنك أيضًا شراء UFC 300 PPV من خلال الاشتراك في حزمة Disney+ و Hulu و ESPN+ ، والتي تمنحك إمكانية الوصول إلى ثلاث خدمات تدفق تبدأ من 16.99 دولارًا في الشهر.

إذا اخترت خيار الاشتراك هذا ، فسوف تحصل على الوصول إلى الخدمات الثلاثة بشكل فردي ؛ بعد الاشتراك ، سيتعين عليك تسجيل الدخول إلى حساب ESPN+ الخاص بك لشراء PPV مقابل 79.99 دولار.

هل يمكنني مشاهدة UFC 313 مجانًا؟

لسوء الحظ ، لا. نظرًا لأن معركة Pereira vs. Ankalaev هي جزء من حزمة PPV ، فسوف يتعين عليك شراء PPV للضبط.

بطاقة القتال UFC 313:

بطاقة أولية – تبدأ في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي

Curtis Blaydes vs. Rizvan Kuniv

Joshua van vs. Rei Tsuruya (Bout Flyweight)

برونو فيريرا ضد أرمين بتروسيان (نوبة الوزن المتوسط)

أليكس مورونو ضد كارلوس ليل (نوبة الوزن)

بطاقة القتال الرئيسية – تبدأ في الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت الشرقي

أليكس بيريرا مقابل ماجوميد أنكالييف (نوبة لقب الوزن الثقيل)

جاستن غيثجي ضد رافائيل فيزيف (نوبة خفيفة الوزن)

جالين تيرنر ضد إغناسيو بهامونديز (نوبة خفيفة الوزن)

أماندا ليموس ضد Iasmin Lucindo (المباراة النسائية للوزن)

الملك الأخضر ضد موريسيو روفي (نوبة خفيفة الوزن)

أين هو UFC 313؟

سوف تدفق UFC 313 من T-Mobile Arena في لاس فيجاس ، نيف.

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider