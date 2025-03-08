الوقت ، بطاقة القتال الكاملة ، المزيد

عنوان UFC على الخط الليلة.
لا تحدث أحداث كبيرة مثل هذا فقط في بعض الأحيان ، وهي تتميز بالتنافاس الرئيسية على مستوى الحدث طوال بطاقة القتال في المساء بأكمله. الليلة ، على الرغم من ذلك ، لا يوجد سوى معركة لقب واحد ، حيث سيحقق أليكس بيريرا أول ظهور له مثمن عام 2025 ويدافع عن لقبه الخفيف في الوزن الثقيل ضد Magomed Ankalaev.
فاز Pereira آخر أربع معارك له بالضربة القاضية ، وفي الليلة ، سوف يصعد ضد Ankalaev ، الذي لديه سلسلة غير مهزومة يعود إلى سبتمبر 2018 (13 معركة).
أدناه ، حددنا الطرق المختلفة لشراء الدفع لكل عرض لـ UFC 313 ، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى حول ليلة القتال.
UFC 313 التاريخ والوقت: متى يكون UFC 313: Pereira vs. Ankalaev؟
UFC 313: Pereira vs. Ankalaev هي الليلة ، 8 مارس. تبدأ بطاقة القتال الأولية في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي ، في حين ستبدأ بطاقة الحدث الرئيسية ومعارك اللقب في الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
كيفية مشاهدة UFC 313 Live:
يتم بث UFC 313 حصريًا كحدث الدفع لكل عرض على ESPN+ ، لذلك ستحتاج إلى اشتراك نشط ESPN+ و PPV. تبلغ تكلفة PPV لـ UFC 313 79.99 دولارًا.
ESPN+ هو 11.99 دولار/شهر أو 119.99 دولار في السنة ؛ سيدفع المشتركون الجدد الذين يقومون بالتسجيل في UFC 313 إما 91.98 دولار (اشتراك شهري) أو 199.98 دولار (اشتراك سنوي) اليوم PPV Plus إما شهر واحد أو سنة واحدة من ESPN+، على التوالي.
خيارات Disney+ و Hulu و ESPN+ Bundle:
يمكنك أيضًا شراء UFC 300 PPV من خلال الاشتراك في حزمة Disney+ و Hulu و ESPN+ ، والتي تمنحك إمكانية الوصول إلى ثلاث خدمات تدفق تبدأ من 16.99 دولارًا في الشهر.
إذا اخترت خيار الاشتراك هذا ، فسوف تحصل على الوصول إلى الخدمات الثلاثة بشكل فردي ؛ بعد الاشتراك ، سيتعين عليك تسجيل الدخول إلى حساب ESPN+ الخاص بك لشراء PPV مقابل 79.99 دولار.
هل يمكنني مشاهدة UFC 313 مجانًا؟
لسوء الحظ ، لا. نظرًا لأن معركة Pereira vs. Ankalaev هي جزء من حزمة PPV ، فسوف يتعين عليك شراء PPV للضبط.
بطاقة القتال UFC 313:
بطاقة أولية – تبدأ في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي
- Curtis Blaydes vs. Rizvan Kuniv
- Joshua van vs. Rei Tsuruya (Bout Flyweight)
- برونو فيريرا ضد أرمين بتروسيان (نوبة الوزن المتوسط)
- أليكس مورونو ضد كارلوس ليل (نوبة الوزن)
بطاقة القتال الرئيسية – تبدأ في الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت الشرقي
- أليكس بيريرا مقابل ماجوميد أنكالييف (نوبة لقب الوزن الثقيل)
- جاستن غيثجي ضد رافائيل فيزيف (نوبة خفيفة الوزن)
- جالين تيرنر ضد إغناسيو بهامونديز (نوبة خفيفة الوزن)
- أماندا ليموس ضد Iasmin Lucindo (المباراة النسائية للوزن)
- الملك الأخضر ضد موريسيو روفي (نوبة خفيفة الوزن)
أين هو UFC 313؟
سوف تدفق UFC 313 من T-Mobile Arena في لاس فيجاس ، نيف.
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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider