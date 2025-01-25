الوقت المثالي في السنة لزراعة الخشخاش ليس هو ما تتوقعه

غالبًا ما يُنظر إلى زرع البذور وزراعة حديقة جديدة على أنها أنشطة في فصل الربيع. ومع ذلك، يعد الخريف وقتًا رائعًا لبدء أعمال البستنة، ومن المثير للدهشة أن بعض البذور من الأفضل زراعتها في الشتاء. أحد الأمثلة الرئيسية هو الخشخاش (Papaver spp.)، الذي سوف يزدهر عندما يزرع في الهواء الطلق في يناير وفبراير. وذلك لأنه لكي ينمو نبات الخشخاش بشكل سعيد وصحي، فإنه يحتاج إلى المرور بعملية تسمى التقسيم الطبقي البارد.
في الأساس، تحتاج بذور الخشخاش إلى المرور بدورة من التجميد والذوبان قبل أن تنبت وتزدهر في النهاية. البرد هو المفتاح للمساعدة في تحفيز الإنبات في الوقت المناسب؛ فهو يساعد على تحطيم القشرة الصلبة للبذور للسماح للشتلات بالاختراق. إنها عملية يمكن محاكاتها بشكل مصطنع باستخدام الثلاجة؛ ومع ذلك، إذا كنت تعيش في مناخ يتميز بفصول شتاء باردة، فإن زرع بذور الخشخاش في الهواء الطلق يكون أسهل وأكثر فعالية.
نظرًا لأن نبات الخشخاش لا يحتاج إلى الدفن ويتطلب الكثير من الضوء، فإنه يستفيد من البذر على نطاق واسع، أي نثره باليد فوق التربة. ما عليك سوى رشها بالتساوي في جميع أنحاء المنطقة التي اخترتها، إما مباشرة قبل تساقط الثلوج أو مباشرة فوق الثلج المتراكم بوصتين أو أقل. الآن، حان الوقت للسماح للطبيعة الأم بالقيام بالعمل نيابةً عنك.
أهم النصائح لزراعة الخشخاش في الشتاء
عند اختيار المكان المثالي لزراعة بذور الخشخاش، تأكد من أنك تزرع في منطقة بها الكثير من أشعة الشمس والتربة جيدة التصريف. علاوة على ذلك، تجنب البقع العشبية وكذلك أي مكان مغطى بالمهاد، حيث تحتاج البذور إلى الوصول إلى التربة لتزدهر. ضع في اعتبارك أنه يُقال إن خشخاش الحقل وخشخاش الأفيون غازي في ولاية فرجينيا الغربية. في الوقت نفسه، اعلم أن نبات الخشخاش صعب للغاية ولا ينبغي نقله بمجرد زراعته، لذا اختر موقعك بحكمة.
إذا كان هناك أي حطام على الأرض، فما عليك سوى التقاطه أو التخلص منه ثم رشه! فقط ضع في اعتبارك أن هذه البذور الصغيرة يمكن أن تتطاير بسهولة، لذا لا تزرعها في يوم عاصف. وعلى نفس المنوال، من الصعب اكتشافها بمجرد زراعتها، لذا انتبه جيدًا للمكان الذي ستسقطها فيه.
بالإضافة إلى ازدهارها في درجات الحرارة الباردة التي تساعد على تقسيم البذور إلى طبقات، تستفيد بذور الخشخاش أيضًا بشكل كبير من الثلج نفسه. يعمل المسحوق الأبيض في الواقع بشكل مشابه للنشارة وسيحمي بذورك من الرياح والشمس والحيوانات. والأكثر من ذلك، أنه بمجرد أن يبدأ في الذوبان، فإنه سيطلق الماء والمواد المغذية، مما يعني أنك لن تضطر إلى سقيها حتى أوائل الربيع، تمامًا كما تصبح جاهزة للازدهار في أواخر مايو.
أثناء تواجدك هناك، هناك الكثير من النباتات الأخرى المناسبة أيضًا للزراعة في فصل الشتاء، مثل التوت والبابونج والخزامى والمريمية والبنفسج. إذا لم تكن متأكدًا، فراجع خريطة صلابة النبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية للتأكد من النباتات التي ستزدهر في الشتاء في منطقتك المحددة.