الوقت المثالي في السنة لزراعة الخشخاش ليس هو ما تتوقعه

غالبًا ما يُنظر إلى زرع البذور وزراعة حديقة جديدة على أنها أنشطة في فصل الربيع. ومع ذلك، يعد الخريف وقتًا رائعًا لبدء أعمال البستنة، ومن المثير للدهشة أن بعض البذور من الأفضل زراعتها في الشتاء. أحد الأمثلة الرئيسية هو الخشخاش (Papaver spp.)، الذي سوف يزدهر عندما يزرع في الهواء الطلق في يناير وفبراير. وذلك لأنه لكي ينمو نبات الخشخاش بشكل سعيد وصحي، فإنه يحتاج إلى المرور بعملية تسمى التقسيم الطبقي البارد.

في الأساس، تحتاج بذور الخشخاش إلى المرور بدورة من التجميد والذوبان قبل أن تنبت وتزدهر في النهاية. البرد هو المفتاح للمساعدة في تحفيز الإنبات في الوقت المناسب؛ فهو يساعد على تحطيم القشرة الصلبة للبذور للسماح للشتلات بالاختراق. إنها عملية يمكن محاكاتها بشكل مصطنع باستخدام الثلاجة؛ ومع ذلك، إذا كنت تعيش في مناخ يتميز بفصول شتاء باردة، فإن زرع بذور الخشخاش في الهواء الطلق يكون أسهل وأكثر فعالية.

نظرًا لأن نبات الخشخاش لا يحتاج إلى الدفن ويتطلب الكثير من الضوء، فإنه يستفيد من البذر على نطاق واسع، أي نثره باليد فوق التربة. ما عليك سوى رشها بالتساوي في جميع أنحاء المنطقة التي اخترتها، إما مباشرة قبل تساقط الثلوج أو مباشرة فوق الثلج المتراكم بوصتين أو أقل. الآن، حان الوقت للسماح للطبيعة الأم بالقيام بالعمل نيابةً عنك.