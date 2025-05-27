الوقت المثالي لغرس هذه الفاكهة الصيفية الشهيرة… إليك الطريقة خطوة بخطوة

لا شيء يرمز إلى الصيف مثل حبة البطيخ أو الشمام الحلوة والمنعشة التي تزين موائدنا في الأيام الحارة. رغم ذلك، قليل من الناس يفكرون في زراعتها بأنفسهم وفي التوقيت المناسب. لكن، هل تعلم أن شهر مايو هو الأنسب لزراعة هذه الفاكهة الشهيرة؟ فهو الوقت الذي تبدأ فيه التربة بالدفء وتهدأ مخاطر الصقيع، ما يجعل الظروف مثالية لانطلاق الشتلات.

اختيار الصنف المناسب لحديقتك

قبل البدء بالزراعة، لا بد من تحديد نوع الشمام أو البطيخ الذي ستزرعه، إذ تختلف الأصناف حسب المناخ والمساحة المتاحة. إذا كنت تعيش في منطقة دافئة ومشمسة، يمكنك اختيار الأصناف التقليدية ذات فترة النمو الطويلة، مثل الشمام الشارنتي أو جاليا. أما إذا كانت منطقتك أبرد أو ذات موسم نمو أقصر، فالأصناف المبكرة مثل بيتي غري دو رين أو مينيسوتا ميدجت تناسبك أكثر لأنها تنضج سريعًا.

وفي حالة الزراعة داخل أصص أو تحت البيوت البلاستيكية، يفضل اختيار أصناف قزمة أو نصف قزمة توفر مساحة دون أن تقلل الإنتاجية.

تحضير التربة: سر النجاح في الزراعة

الشمام نبات محب للغذاء، إذ يحتاج إلى تربة غنية وعميقة وخفيفة التصريف. من الأفضل تحضير التربة قبل الزراعة بأسبوع على الأقل، بإزالة الأعشاب الضارة وإضافة الكمبوست أو السماد الطبيعي. كما يُنصح بتشكيل تلال صغيرة أو أكوام تزرع عليها النباتات لأنها تحتفظ بالحرارة بشكل أفضل وتمنع تراكم الرطوبة حول الساق، مما يقلل من مخاطر التعفن.

أما إذا كنت تزرع في أصص، فيجب أن تكون كبيرة (30-40 لتر) وتحتوي على خليط من التربة الخفيفة والمخصبة، مع طبقة تصريف أسفل الأصيص.

الزراعة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة

يُفضل زرع الشتلات في الأرض بعد أن ترتفع درجة حرارة الليل إلى أكثر من 12 درجة مئوية، عادة من منتصف مايو. لا تتعجل الزراعة في وقت مبكر حتى لا تتعرض النباتات للإجهاد أو التلف.

خطوات الزراعة:

اختر مكانًا مشمسًا ومحميًا من الرياح الباردة.

اترك مسافة بين الشتلات تتراوح بين 80 سم إلى متر، لإتاحة الفرصة للنباتات للتوسع.

احفر حفرة أوسع قليلاً من حجم الشتلة.

ضع الشتلة مع تجنب دفن قاعدة الساق لمنع تعفنها.

اسقِ النباتات جيدًا بعد الزراعة.

غطّي قاعدة الشتلة بـنشارة لحفظ الحرارة وتقليل التبخر.

ولحماية الثمار من ملامسة الأرض الرطبة، يمكن وضع لوح خشبي أو قطعة من البلاستيك تحتها لتفادي التعفن.

العناية بالنباتات لتعزيز النمو

الشمام يحتاج إلى حرارة وضوء جيد، مع سقي معتدل. الإفراط في الماء قد يؤدي إلى تلف الجذور، لذا يُفضل الري بكمية قليلة وعميقة، وتكرار العملية حسب حالة الطقس.

النشارة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على رطوبة التربة، خصوصًا في المناطق التي تتسم بتقلبات جوية أو رياح نشطة.

يمكن تحسين نمو النبات بإضافة سماد عضوي مثل الكمبوست أو سماد سائل خلال فترة الإزهار، مما يساعد على إنتاج ثمار أكبر.

وفي حال تباطأت سرعة النمو، قد يكون التنقيب حول الساق وتنظيف التربة كافيًا لتحفيز النشاط النباتي.

مرحلة الإثمار: خطوات لنجاح الحصاد

مع ظهور الزهور المذكرة والمؤنثة، تبدأ مرحلة الإثمار. عادة ما تقوم الحشرات بتلقيح الأزهار، لكن في الأماكن المغلقة يمكن التلقيح يدويًا بنقل حبوب اللقاح من الأزهار الذكرية إلى الأنثوية باستخدام فرشاة صغيرة.

عندما تبدأ الثمار في التشكل، احرص على وضعها على سطح جاف مثل قشرة خشبية أو قش لمنع تعرضها للرطوبة.

لزيادة حجم الثمار، يمكن تقليم أطراف السيقان بعد تكوّن 2-3 ثمار، ما يوجه الغذاء نحو الثمار ويساعدها على النمو بشكل أفضل.