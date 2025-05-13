امنح حديقتك المشاعر الخيالية الخطيرة مع moongate DIY مصنوعة من الترامبولين المعاد معمد

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Moongates صينية في الأصل وترمز إلى الولادة والتجديد. لديهم أيضًا اتصال بالقمر – بالطبع – وكذلك الكواكب الأخرى في النظام الشمسي. في كثير من الأحيان مصنوعة من الحجر والزحف مع الكروم من جميع الأنواع ، فإنها تنشئ مدخل يربط حديقتك بجزء آخر من الفناء. ومع ذلك ، كما أشار EllieBagwell على Tiktok ، لا تحتاج Moongates إلى صنع الحجر. في بعض الأحيان ، يمكن تحويل الترامبولين القديم الذي تم تجديده والذي فقد ربيعه إلى moongate المذهل الذي يجلب المزيد من السحر إلى فناءك.
تتراوح العديد من الترامبولين بحجم البالغين من 10 أقدام إلى 15 قدمًا. نظرًا لأنك ستسير عبر البوابة ، فقد ترغب في الذهاب بحجم أكبر قليلاً لضمان إنشاء مساحة كافية. تعد Craigslist أو Facebook Marketplace أو حتى متجرًا مستعملاً أماكن جيدة للبحث عن الترامبولين المستعملة. ستساعدك أدوات مثل الحفر والحفر على إزالة القماش والينابيع والأجزاء الأخرى التي قد تظل متصلة بإطار الترامبولين. سوف يحولها صنفرة ومعطف من طلاء الرش إلى لون تفضيلاتك. مطلوب مجرفة أيضا لهذا المشروع.
سترغب في التقاط بعض العناصر الزخرفية لـ Moongate أيضًا. كومة من القديم ثنائية الأربعة هي المواد الخام التي تحتاجها لاتخاذ مسار من خلاله. ستحتاج أيضًا إلى بعض النباتات الزاحفة والعناصر الزخرفية الأخرى لارتداء ملابسها ، مثل تماثيل الحديقة.
تجميع moongate الخاص بك
إذا كان الترامبولين لا يزال سليما ، فأنت بحاجة إلى تفكيكها. لن تفككها تمامًا. ومع ذلك ، ستحتاج إلى إزالة امتداد القماش المستدير الكبير ، وكذلك أي نوابض. ستحتاج أيضًا إلى إزالة جميع الأرجل ، باستثناء واحدة منها. ستساعدك التدريبات على تخفيف أي مسامير تجمعها معًا. قد تحتاج أيضًا إلى أداة مدمن مخدرات ، مثل مطرقة المخلب ، لإزالة أي نوابض لا تزال متصلة. يتيح لك جزء المخلب من المطرقة الحصول على قبضة على الينابيع أثناء إزالتها.
يمكنك إعطاء الإطار مرة واحدة مع رملي لجعله جاهزًا لمعطف أو اثنين من طلاء الرش. جرب شيئًا مثل Rust-Oleum يوقف رذاذ Rust Paint شبه اللامع الأسود لتغطيته. ستدفن الساق المتبقية ، بحيث لن تحتاج إلى رسم الرش ، ولكن كل ما سيكون فوق الأرض يتم رسمه.
بعد ذلك ، سوف تحفر حفرة في الأرض. اقلب الترامبولين على جانبه وأدخل القدم المتبقية في الفتحة ثم دفن الساق. هذا يشكل البوابة. إن مسار القديم الذي يسبق أن يؤدي إلى البوابة ، من خلال ، وخارجها ، يخلق أجواء ويحمل أكثر من moongate في مكانها. أخيرًا ، تضيف النباتات التي ترغب في التسلق حول هيكل ، مثل Clematises ، وكروم البوق ، و Bougainvillea ، وتسلق الورود العطر والجمال إلى Moongate. أو إذا كان Moongate الخاص بك سيكون جزءًا من حديقة القمر المذهلة ، فاختر الزهور المفتوحة في الليل ، مثل العسل أو العاطفة ، لتسلق الإطار.
طرق لجعلها تبدو وكأنها حديقة حكاية خرافية
يشكل مسار اثنين من أربعة وأربعة وعناصر تشبه الجنية في Moongate. ومع ذلك ، ليس عليك التوقف عند هذا الحد. Moongate عبارة عن قطعة غامضة المظهر ، وهناك الكثير مما يمكنك فعله معه لتعزيز جمال البوابة وغموض البوابة. على سبيل المثال ، لماذا لا تتجول في كل جانب من البوابة بعناصر تشبه الجنية؟ حجارة الطيور والتماثيل الزخرفية للمخلوقات الأسطورية تلتقط فيبي تشبه القصة. يقدم مقعد حديقة حجري أو خشبي وضعه على جانب البوابة فقط ، وتحيط به سرير من الحصى في الحديقة أو أحجار الحديقة المسطحة ، مكانًا منعشًا للجلوس والاسترخاء.
أخيرًا ، هناك ما هو أكثر لتزيين Moongate من مجرد تعليق بعض الكروم المتسلق حوله. مجموعة من الرياح الخيزران مع ضوء اللكنة الشمسية من ناناتوك تجلب تضخيم الموسيقى بالإضافة إلى توهج ناعم من الضوء الذهبي بمجرد انخفاض الشمس أسفل الأفق. أو إذا كنت ترغب حقًا في تخصيص البوابة ، فاتن هذه الرياح الجميلة التي صنعتها على البوابة بدلاً من ذلك. كل ما عليك فعله لجعل إما اختيار فكرة زخرفية حقيقة هو ربط التناغم على الجزء العلوي من البوابة. سوف تهتم الريح بالباقي.