امنح حديقتك المشاعر الخيالية الخطيرة مع moongate DIY مصنوعة من الترامبولين المعاد معمد

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

Moongates صينية في الأصل وترمز إلى الولادة والتجديد. لديهم أيضًا اتصال بالقمر – بالطبع – وكذلك الكواكب الأخرى في النظام الشمسي. في كثير من الأحيان مصنوعة من الحجر والزحف مع الكروم من جميع الأنواع ، فإنها تنشئ مدخل يربط حديقتك بجزء آخر من الفناء. ومع ذلك ، كما أشار EllieBagwell على Tiktok ، لا تحتاج Moongates إلى صنع الحجر. في بعض الأحيان ، يمكن تحويل الترامبولين القديم الذي تم تجديده والذي فقد ربيعه إلى moongate المذهل الذي يجلب المزيد من السحر إلى فناءك.

تتراوح العديد من الترامبولين بحجم البالغين من 10 أقدام إلى 15 قدمًا. نظرًا لأنك ستسير عبر البوابة ، فقد ترغب في الذهاب بحجم أكبر قليلاً لضمان إنشاء مساحة كافية. تعد Craigslist أو Facebook Marketplace أو حتى متجرًا مستعملاً أماكن جيدة للبحث عن الترامبولين المستعملة. ستساعدك أدوات مثل الحفر والحفر على إزالة القماش والينابيع والأجزاء الأخرى التي قد تظل متصلة بإطار الترامبولين. سوف يحولها صنفرة ومعطف من طلاء الرش إلى لون تفضيلاتك. مطلوب مجرفة أيضا لهذا المشروع.

سترغب في التقاط بعض العناصر الزخرفية لـ Moongate أيضًا. كومة من القديم ثنائية الأربعة هي المواد الخام التي تحتاجها لاتخاذ مسار من خلاله. ستحتاج أيضًا إلى بعض النباتات الزاحفة والعناصر الزخرفية الأخرى لارتداء ملابسها ، مثل تماثيل الحديقة.