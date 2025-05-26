امنح صندوق نفايات المطبخ الخاص بك تحولًا أنيقًا مع عنصر أساسي في الغسيل

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صناديق النفايات ضرورية في المنزل ، لكن لا أحد يريد رؤيتها. حتى النماذج الأكثر تبسيطًا مع تشطيباتها الكروم وأغطية المستشعر للحركة تترك شيئًا مطلوبًا في قسم الديكور. هناك بقعة واحدة في المنزل حيث تبرز علب القمامة خاصة ، ويحدث أن تكون المنطقة التي تتراكم أكثر القمامة: المطبخ. هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إخفاء المطبخ المطبخ بسلاسة للتخلص من النفايات. أحد الخيارات التي تركز بشكل كبير على جماليات الحل هو ببساطة تحريك حاوية الرفض الحالية ، أو كيس بلاستيكي ، إلى عائق غسيل مزخرف.
تأتي سلال الملابس في جميع الأشكال والأحجام ، لكن نماذج الخوص المنسوجة هي وسيلة رائعة لدمج الألياف والقوام الطبيعية في الغرفة. كما أنها محايدة في اللون ، مما يجعلها عنصرًا سهلاً لتتناسب مع جمالية الديكور المختار. بعض أغطية الميزات ، وهي الطريقة المثالية لإخفاء القمامة الخاصة بك. إذا كنت تبحث عن طرق ذكية لإعادة عرض غسيل الملابس القديمة حول المنزل وإخفاء علبة القمامة التي عفا عليها الزمن ، فهذا مكان رائع للبدء. سواء كنت تهز مطبخًا ريفيًا ، أو تختار أن تكون فيبيًا ساحليًا ، أو تهدف إلى نظرة كوتاجكور المريحة ، فهناك حل بسيط في هذا الاختراق الرئيسي في الغسيل.
باستخدام عائق كما يمكن أن تغطي القمامة
كل ما تحتاجه لهذا الاختراق المختبئ في القمامة هو سلة ملابس من اختيارك. يمكن أن تعمل السلال الضيقة الطويلة ، مماثلة لشكل القمامة بشكل جيد. يمكنك إعادة استخدام واحدة لديك لسنوات ، أو اختيار واحد في متجر التوفير ، أو شراء لوحات جديدة لتطوير وحدات التخلص المطابقة في منزلك. جنبا إلى جنب مع كونك موفر ديكور المطبخ لعلب القمامة الخاص بك ، فهو أيضا واحدة من أكثر الطرق ذكاء لتخفي سلة إعادة التدوير الخاصة بك. بالنسبة لحل ثنائي في واحد ، فإن شيء مثل عائق الغسيل المزدوج في Greenstell مع LID هو خيار جيد ، ولكن أي نموذج سوف يفعل ، طالما أن سلة الخوص كبيرة بما يكفي للقمامة.
هناك طريقتان لجعل هذا الاختراق يعملان – إما خط السلة مع كيس القمامة البلاستيكي ، أو تنزلق نفايات بلاستيكية أساسية في الداخل (يمكنك أيضًا استخدام أي حاوية بلاستيكية أخرى تناسبها). هذا يحافظ على مقاومة للماء الداخلية في حالة الانسكابات ، حيث أن المواد المنسوجة مسامية وليست سهلة التنظيف مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. شيء أنيق حول هذا DIY البسيط هو أنه يمكنك تخصيصه لمطابقة أي جمالية المطبخ. استخدم الشريط لتقطيع العائق ، ورش الطلاء القاع مع ترك الجزء العلوي الطبيعي ، أو التقاط استنسل في متجر الحرفي وأضف جدارية زهرية إلى الأمام. يمكنك أيضًا قطع مربع من الغطاء لسهولة الاستخدام. مع القليل من الإبداع ، سيكون لديك طريقة فريدة وممتعة من الناحية الجمالية للتخلص من سلة المطبخ.