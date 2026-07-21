امنع الكلاب من خدش سطح منزلك باستخدام حل سهل

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هل وجدت علامة خدش جديدة على سطح السفينة؟ الذي يبدو بشكل مثير للريبة وكأنه مصنوع من مجموعة معينة من الكفوف؟ الكفوف المحبوبة التي أحدثت العديد من الخدوش على سطح سطح السفينة خلال الأشهر الماضية. حسنا، إذا كان الأمر كذلك، هناك حل سهل للغاية. لمنع كلبك من خدش سطح منزلك بشكل أكبر، قم بتثبيت بوابة سطح السفينة.
ستساعدك بوابة السطح على مراقبة مكان تواجد كلبك بشكل أفضل في جميع الأوقات، سواء على سطح السفينة أو في الفناء. والأهم من ذلك، أنه أيضًا إجراء أمان لمنع كلبك (أو أطفالك الصغار) من السقوط أو الانزلاق على الدرج. في حالة الكلاب، ستمنعهم البوابة أيضًا من الركض (أي الطيران) أسفل الدرج بسرعة كبيرة وإيذاء أنفسهم.
لذلك، بينما يمكنك تثبيت بوابة على سطح السفينة لمنع كلبك (كلابك) من خدش سطح سطح السفينة، فإن الغرض الرئيسي منها هو نوع مختلف من الحماية. علاوة على ذلك، يمكن لبوابة السطح أن توفر اللمسة النهائية التي ربما كانت سطح السفينة مفقودة طوال الوقت، كمكافأة فقط. يمكنك تثبيت بوابة السطح في بضع ساعات فقط، ويمكنك حتى أن تصنع واحدة بنفسك باستخدام بعض الشرائط الخشبية (للقضبان والدرابزينات)، ومسامير السطح، ومجموعة المفصلات والمزلاج، والأدوات (مثل المثقاب الكهربائي) لتجميعها معًا.
بالطبع، ستحتاج بوابة السطح إلى درابزين لربطها، لذا فإن فكرة منع الخدش هذه مخصصة للأسطح المرتفعة، على وجه الخصوص، حيث أن أي سطح منزلي يبلغ ارتفاعه 30 بوصة أو أعلى من الأرض سيكون به بالفعل الدرابزين المطلوب للاستخدام. (اطلع على بعض أفكار بوابة السياج الفريدة التي تقدم بيانًا رائعًا أيضًا.)
خيارات بوابة سطح السفينة للشراء أو DIY
إذا اخترت بوابة سطح السفينة مسبقة الصنع، فلديك بعض الخيارات فيما يتعلق بالمواد: المعدن أو الألومنيوم أو الفينيل أو المركب. بالنسبة للون، فأنت تنظر إما إلى الأسود أو الأبيض (أو مزيج من الاثنين معًا)، أو الرمادي، أو البني. وبالنسبة للتصميم، تتميز معظم البوابات بالدرابزينات أو المغازل العمودية التقليدية، والتي يجب أن تتناسب مع معظم درابزين سطح السفينة. ومع ذلك، يمكن أن تعمل هذه البوابة أيضًا مع درابزين سطح السفينة المصنوع من قضبان أو كابلات أفقية (كما هو موضح أعلاه).
عند اختيار بوابة لكلبك، تأكد من أن المسافة بين الدرابزينات لا تزيد عن 4 بوصات، حتى لا يتمكن كلبك من الضغط من خلالها. إحدى ميزات بناء بوابة سطح السفينة الخاصة بك، بصرف النظر عن التكلفة، هي أنه يمكنك تقليل الفجوات إذا كنت بحاجة إلى ذلك.
يمكنك أيضًا جعله بأي ارتفاع. لاحظ أنه وفقًا لقانون السكن الدولي، فإن الحد الأدنى لارتفاع البوابات (والسور) هو 36 بوصة، لكن بعض البلديات قامت بزيادة هذا الارتفاع إلى 42 بوصة. في حين يمكنك بالتأكيد العثور على بوابات البيع بالتجزئة بهذا الارتفاع، إلا أنه سيكون هناك عدد أقل. أما بالنسبة لفتحات السطح التي يزيد عرضها عن 48 بوصة، فقد تحتاج أيضًا إلى بناء فتحات خاصة بك.
كم ستكون تكلفة بوابة سطح السفينة؟
إن إضافة بوابة إلى سطح السفينة الخاص بك ليس فقط حلاً بسيطًا لعادة خدش السطح لدى كلبك، ولكنه أيضًا حل ميسور التكلفة مع الأخذ في الاعتبار تكلفة بناء السطح في المقام الأول. تقع البوابة أو مجموعة البوابة المعدة مسبقًا والتي يبلغ عرضها 4 أقدام في نطاق 200 إلى 300 دولار، مع وجود القيم المتطرفة المعتادة على كلا الطرفين. على سبيل المثال، يبلغ عرض بوابة Anqtovp المصنوعة من الألومنيوم والموجودة في Lowe’s 32 بوصة، وتبلغ تكلفتها أكثر من 550 دولارًا.
بالطبع، هناك حجة يجب تقديمها لبناء واحدة بنفسك. ضع في اعتبارك أن بوابة DIY التي يمكن أن تحافظ على سلامة كلبك وكذلك من خدش سطح سطح السفينة، يمكن تصميمها وفقًا لمواصفاتك وتكلف أقل من 40 دولارًا للمواد. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على شريط خشبي بقياس 2 بوصة × 2 بوصة × 8 أقدام من Lowe’s مقابل 2.88 دولار، أو نفس الحجم من الخشب الأحمر الخام مقابل 5.28 دولار من The Home Depot. أما بالنسبة لمجموعة المفصلات والمزلاج، فيمكنك الحصول على Hillmaster بأقل من 20 دولارًا على Amazon. بالنسبة لمسامير سطح السفينة، يمكنك الحصول على 126 براغي Deckmate مقاس 2 بوصة بأقل من 12 دولارًا. وبالطبع فإن العمل الذي تقوم به بنفسك مجاني.
نقطة أخرى لصالح DIY-ing بوابة سطح السفينة؟ يمكن أن يكون كلبك مساعدًا! (راجع بعض الأفكار العبقرية لتحسين المنزل المناسب للحيوانات الأليفة.)