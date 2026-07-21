امنع الكلاب من خدش سطح منزلك باستخدام حل سهل

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هل وجدت علامة خدش جديدة على سطح السفينة؟ الذي يبدو بشكل مثير للريبة وكأنه مصنوع من مجموعة معينة من الكفوف؟ الكفوف المحبوبة التي أحدثت العديد من الخدوش على سطح سطح السفينة خلال الأشهر الماضية. حسنا، إذا كان الأمر كذلك، هناك حل سهل للغاية. لمنع كلبك من خدش سطح منزلك بشكل أكبر، قم بتثبيت بوابة سطح السفينة.

ستساعدك بوابة السطح على مراقبة مكان تواجد كلبك بشكل أفضل في جميع الأوقات، سواء على سطح السفينة أو في الفناء. والأهم من ذلك، أنه أيضًا إجراء أمان لمنع كلبك (أو أطفالك الصغار) من السقوط أو الانزلاق على الدرج. في حالة الكلاب، ستمنعهم البوابة أيضًا من الركض (أي الطيران) أسفل الدرج بسرعة كبيرة وإيذاء أنفسهم.

لذلك، بينما يمكنك تثبيت بوابة على سطح السفينة لمنع كلبك (كلابك) من خدش سطح سطح السفينة، فإن الغرض الرئيسي منها هو نوع مختلف من الحماية. علاوة على ذلك، يمكن لبوابة السطح أن توفر اللمسة النهائية التي ربما كانت سطح السفينة مفقودة طوال الوقت، كمكافأة فقط. يمكنك تثبيت بوابة السطح في بضع ساعات فقط، ويمكنك حتى أن تصنع واحدة بنفسك باستخدام بعض الشرائط الخشبية (للقضبان والدرابزينات)، ومسامير السطح، ومجموعة المفصلات والمزلاج، والأدوات (مثل المثقاب الكهربائي) لتجميعها معًا.

بالطبع، ستحتاج بوابة السطح إلى درابزين لربطها، لذا فإن فكرة منع الخدش هذه مخصصة للأسطح المرتفعة، على وجه الخصوص، حيث أن أي سطح منزلي يبلغ ارتفاعه 30 بوصة أو أعلى من الأرض سيكون به بالفعل الدرابزين المطلوب للاستخدام. (اطلع على بعض أفكار بوابة السياج الفريدة التي تقدم بيانًا رائعًا أيضًا.)