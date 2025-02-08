انتشار الزعماء مقابل النسور ، التنبؤ الكلي ، الاحتمالات

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ما بعد محرر/منتج المقامرة الرياضية ومحرر الرياضات الرقمية مات إيهالت في موسمه الأول في دليل NFL Bettor.

كانساس سيتي تشيفز (-1.5) على نسور فيلادلفيا

لا أستطيع المراهنة ضد باتريك ماهوميس في هذه البقعة.

يجد الرؤساء دائمًا طريقة لإنجازها.

أضاف Xavier Worthy عنصرًا مهمًا إلى جريمة كانساس سيتي ، وأظهر باتريك ماهومز أنه أكثر استعدادًا للتشغيل منه خلال الموسم العادي ، حيث يتدافع 11 مرة ضد الفواتير.

إحدى الإحصائيات البارزة لهذه اللعبة هي أنه لم يصل أي ركض إلى 100 ياردة ضد الزعماء هذا العام-بما في ذلك بعض العروض المهمة ضد ديريك هنري (13-46) ، ألفين كامارا (11-26) وبوبي إيرفينغ (7-24).

حقق الركض في الجري نجاحًا ، لكننا رأينا أن جالين هيرتس لا يتطلع إلى وضعه والاندفاع كما في الماضي.

في نهاية المطاف ، أثق في أن الرؤساء سيجعلون الأذى يجب أن يضربهم بذراعه ، وأنا أثق في Mahomes أكثر من الأذى.

رهان على أول خث Super Bowl.

الزعماء-egles تحت 48.5

لقد أحببت أصلاً بعد مشاهدة كلاسيكي 38-35 قبل عامين ، لكن هذين الفريقين لديهما دفاعات قوية يمكن أن تتفوق على هذه اللعبة.

سمحوا 39 نقطة مجتمعة لكل لعبة خلال الموسم العادي.

هذه ليست هي نفس جريمة رؤساء القبائل كما في السنوات الماضية ، ولم يضيء النسور لوحة النتائج في أول فوزتين في التصفيات.

احتلت الفرق المرتبة السابعة (النسور) و 15 (رؤساء) في نقاط لكل لعبة خلال الموسم العادي.

الرهان على اتحاد كرة القدم الأميركي؟

سيجد اثنان من المنسقين الدفاعيين القويين طرقًا لإبطاء لاعب الوسط المتعارض ، مما يؤدي إلى المزيد من لعبة دفاعية.

كما أشار محلل ESPN Troy Aikman أيضًا إلى أنه يتوقع أن تكون هذه معركة دفاعية ويقال إن الأموال الحادة موجودة.

لقد رأينا اثنين من Super Bowls الأخيرة في The Chief يخضعون لهذا الرقم ، في حين أن واحدة بالكاد تم تطهيرها عند 51 نقطة.

أسبوع البطولة: 1-1. رؤساء (W) ، القادة (L)

موسم: 16-25-1.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

كان مات إيهالت يختار الانتشار منذ أيام طفولته عندما دخل حمام سباحة والده ، وحتى حصل على الجائزة الأولى في أكثر من مناسبة. وهو متخصص في رهان اتحاد كرة القدم الأميركي وهو ناجح للغاية مع قوسين NCAA.