انتقائي مقابل الحد الأقصى: ما هو الفرق وكيفية اختيار أسلوبك

سواء كنت تبدأ جديدة أو تبديل الأمور ، فإن تطبيق أنماط التصميم الداخلي على منزلك قد يكون مخيفًا. لكن اثنين من الأنماط المتجولة أكثر ودودة من معظم: التصميم الانتقائي والحد الأقصى. هذه لها سمات شائعة وغالبًا ما يتم تجميعها معًا ، لكنها متميزة بطرق مهمة ، وقد يتصل بك المرء أكثر من الآخر. في حين أن الحد الأقصى ينطوي على تشبع مساحة مع الكثير من العناصر ، فإن التصميم الانتقائي يدور حول مجموعة متنوعة من هذه العناصر.

إن اختيار أسلوب التصميم الخاص بك هو كل شيء عن متابعة أمعائك. ابحث عن الإلهام في المنازل الحقيقية ، مع الاهتمام بالغرف التي تستمتع بها أكثر من غيرها ومعرفة ما تشترك فيه المساحات المفضلة لديك. ما هي الألوان والأنماط وقطع الأثاث التي تنجذب إليها أكثر؟ يعد التصفح عبر الإنترنت طريقة رائعة أيضًا لأن الصور غالبًا ما تأتي مع تعليقات أو علامات تصف الأنماط. وكما يوضح كل من الحد الأقصى والتصميم الانتقائي ، لا يوجد سبب لعدم قدرتك على الجمع بين الأنماط في الملاذ الشخصي الخاص بك.

لا تزال كل من الأساليب الانتقائية والحد الأقصى يتمتع بشعبية في عام 2025 على تصميمات المنزل أكثر تجانسًا. وقالت بريجيت رومانيك ، المصممة الداخلية AD100 ، لـ Vogue ، “يريد الناس أن تشعر منازلهم بالحياة والشخصية ، مع القطع التي لها تاريخ وشخصية وشخصية”. يتيح الحد الأقصى والتصميم الانتقائي الحرية لخلط الأنماط والألوان والأنماط والقوام ، وكسر بعض “قواعد” التصميم التقليدي. هذا يجعل مساحة أكبر للتعبير الفردي ، مما يخلق مساحات مثالية للترحيب والترحيب. عادة ما تتميز كل من المنازل القصوى والانتقائية بالكثير من الاهتمام البصري طوال الوقت. لكن التصميم الانتقائي أكثر تنسيقًا وقد يكون الحد الأدنى ، في حين أن المنازل القصوى تميل إلى أن تكون ممتلئة دون مساحة سلبية كبيرة.