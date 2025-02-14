انتقائي مقابل الحد الأقصى: ما هو الفرق وكيفية اختيار أسلوبك

سواء كنت تبدأ جديدة أو تبديل الأمور ، فإن تطبيق أنماط التصميم الداخلي على منزلك قد يكون مخيفًا. لكن اثنين من الأنماط المتجولة أكثر ودودة من معظم: التصميم الانتقائي والحد الأقصى. هذه لها سمات شائعة وغالبًا ما يتم تجميعها معًا ، لكنها متميزة بطرق مهمة ، وقد يتصل بك المرء أكثر من الآخر. في حين أن الحد الأقصى ينطوي على تشبع مساحة مع الكثير من العناصر ، فإن التصميم الانتقائي يدور حول مجموعة متنوعة من هذه العناصر.
إن اختيار أسلوب التصميم الخاص بك هو كل شيء عن متابعة أمعائك. ابحث عن الإلهام في المنازل الحقيقية ، مع الاهتمام بالغرف التي تستمتع بها أكثر من غيرها ومعرفة ما تشترك فيه المساحات المفضلة لديك. ما هي الألوان والأنماط وقطع الأثاث التي تنجذب إليها أكثر؟ يعد التصفح عبر الإنترنت طريقة رائعة أيضًا لأن الصور غالبًا ما تأتي مع تعليقات أو علامات تصف الأنماط. وكما يوضح كل من الحد الأقصى والتصميم الانتقائي ، لا يوجد سبب لعدم قدرتك على الجمع بين الأنماط في الملاذ الشخصي الخاص بك.
لا تزال كل من الأساليب الانتقائية والحد الأقصى يتمتع بشعبية في عام 2025 على تصميمات المنزل أكثر تجانسًا. وقالت بريجيت رومانيك ، المصممة الداخلية AD100 ، لـ Vogue ، “يريد الناس أن تشعر منازلهم بالحياة والشخصية ، مع القطع التي لها تاريخ وشخصية وشخصية”. يتيح الحد الأقصى والتصميم الانتقائي الحرية لخلط الأنماط والألوان والأنماط والقوام ، وكسر بعض “قواعد” التصميم التقليدي. هذا يجعل مساحة أكبر للتعبير الفردي ، مما يخلق مساحات مثالية للترحيب والترحيب. عادة ما تتميز كل من المنازل القصوى والانتقائية بالكثير من الاهتمام البصري طوال الوقت. لكن التصميم الانتقائي أكثر تنسيقًا وقد يكون الحد الأدنى ، في حين أن المنازل القصوى تميل إلى أن تكون ممتلئة دون مساحة سلبية كبيرة.
في الحد الأقصى ، المزيد هو أكثر
الحد الأقصى ، باختصار ، عكس الحد الأدنى. لا توجد قواعد صارمة في هذا النمط – لا حاجة لتقييد نفسك على لوحة معينة أو عصر التصميم أو الجمالية أو عدد العناصر. في الواقع ، يتم تشجيع العكس. غالبًا ما يمزج التصميم الأقصى للألوان والأنماط النابضة بالحياة والمزخرفة ، والطبقات الكثير من القوام ، ويسمح للعناصر المحبوبة بالبقاء معروضة مفتوحة بدلاً من الجلوس. في حين أن العديد من أنماط التصميم الداخلي الأخرى تترك كمية معينة من المساحة السلبية لتجنب مظهر ساحق ، يمكن للمساحات القصوى الاستفادة بسهولة من كل سطح متاح ، وحتى قوالب وحدائق.
لا تزال الغرف القصوى تتطلب التوازن ، ومع ذلك ؛ هناك خط رفيع بين الحد الأقصى والفوضوي ، ويجب أن تكون المنازل وظيفية وجميلة. ضع في اعتبارك بدءًا من قطعة واحدة من البيان ، ثم بناء بقية الغرفة حول ذلك ، مع الحفاظ على شعور بالاستمرارية وترسيخ التصميم. بدلاً من شراء الأشياء لمجرد ملء المساحة ، خذ الوقت الكافي للعثور على العناصر التي تحبها حقًا ووضعها بعناية ، والحفاظ على الانسجام الكلي للغرفة. استمر في مراجعة المساحة ، وكيف تجعلك تشعر ، ومدى سهولة العيش فيه بمرور الوقت. يمكنك دائمًا إزالة العناصر التي لا تناسب.
إذا كنت مبتدئًا للديكور الأقصى أو غير متأكد مما إذا كان الأمر مناسبًا لك ، ففكر في البدء في غرفة أو غرفتين. يمكنك أيضًا تجربة إضافة عدد قليل من عناصرك المفضلة من الحد الأقصى ، مثل مجموعة من الألوان أو الأنماط النابضة بالحياة.
التصميم الانتقائي لا يعني أن أي شيء يذهب
يركز التصميم الانتقائي على التنوع ، وخلط العناصر المتباينة من مجموعة من أنماط التصميم والعصور. قد تبدو العناصر عشوائية ، ولكن في الواقع ، يتم تنسيقها بعناية لتشكيل مساحة متماسكة ومتوازنة. قد لا تبدو غرفة انتقائية واحدة بسهولة مثل أخرى ، لأن النتيجة تعتمد على المزيج المحدد من الكائنات والألوان والأنماط والقوام. في كثير من الأحيان ، هناك موضوع موحد ، مثل المواد أو النمط أو اللون الذي يتكرر طوال الوقت. هناك مجموعتان فرعيتان من التصميم الانتقائي هما بساطتها الانتقائية والانتقائية (دليل على أن التصميم الانتقائي لا يتداخل دائمًا مع التصميم القصوى).
عند تصميم مساحة انتقائية ، ابدأ بأساس محايد ولون لهجة رئيسية. ستصبح هذه الخلفية والنقطة المرجعية لبعض العناصر الأخرى التي تمت إضافتها إلى الفضاء. وبالمثل ، يمكن أن تساعد في اختيار قطعة بيان بؤري ، مثل قطعة فنية أو أثاث مفضل ، يمكنك من خلالها ترسيخ العناصر الأخرى. ثم أنت حر في اختيار أنماط وأشكال وقوام مختلفة وما إلى ذلك ، إضافة قطع تحبها أو تحكي قصة. لا تقلق بشأن “المطابقة” في حد ذاتها ، ولكن تأكد من بناء التماسك والوحدة من خلال تكرار الألوان أو القوام أو السمة الشائعة أو الحافز طوال الوقت.
من خلال التصميم الانتقائي ، من المهم ممارسة ضبط النفس ، حيث أن الإفراط في ملء المساحة أو إضافة الكثير من الأنماط المتناقضة يمكن أن يخلق شعورًا عشوائيًا أو عشوائيًا. الكثير من الأشياء تجعل من الصعب تقدير كل عنصر. اترك بعض المساحة السلبية (على سبيل المثال ، زاوية فارغة أو جدول). إذا أردت ، يمكنك تدوير القطع بشكل موسمي بحيث يكون لكل من المفضلات الخاصة بك وقت للتألق دون أن تصبح المساحة تشوش.