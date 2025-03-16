انتقد نجمة التنس إيغا سوياتيك لتحطيم الكرة في بول كيد أثناء الانهيار

Iga Swiatek في ذلك مرة أخرى.

تم صياغة العالم السابق المستقطب رقم 1 من قبل المتفرجين يوم السبت قبل أن يتم القضاء عليه من قبل النجمة الصاعدة ميرا أندريفا في نصف نهائي في إنديان ويلز.

كانت ملكة Clay Court كانت تتجه إلى أعلى مستوى لها في سلسلة من 10 مباريات في بطولة كاليفورنيا وكانت تطارد لقبًا ثالثًا للآبار الهندي ، لكنها صدمت من قبل خصمها البالغ من العمر 17 عامًا 7-6 (7/1) ، 1-6 ، 6-3 في لقاء أصبح مغرورًا.

مع انزلاق المباراة بعيدًا عنها في المجموعة الثالثة ، اشتكت Swiatek المحبط بشكل واضح إلى رئيس الحكم على ما زعمت أنه حركة من أطفال الكرة من خلفها عندما كانت تستعد لتلقي خدمة Andreeva.

بعد دقائق ، فقدت النجمة البولندية المؤامرة عندما ألقيت كرة من قبل صبي كرة فقط حتى تتمكن من الدوران وتحطيم الكرة في الجزء الخلفي من الملعب.

تمكن طفل الكرة من رفع ذراعيه في الوقت المناسب حيث فاتته الكرة بفارق ضئيل قبل إطلاق النار على الحشد.

فوجئت من قبل فورة سوياتيك الغاضبة ، استجاب الحشد بموجة من الاستهلاك.

كان الحشد قد يهتف بالفعل ضد بطل Grand Slam الخمس مرات ودعم أندرريفا روز مرة أخرى بعد فعل Swiatek القبيح.

لدى Swiatek ، بطل Roland Garros أربع مرات ، قائمة طويلة من الأعمال السابقة من الروح الرياضية الضعيفة ، وقد أضافت فورة يوم السبت فقط الكراهية العامة لها في جميع أنحاء العالم.

كما تم انتقاد سوياتيك على نطاق واسع للظروف وراء تعليق لمدة شهر واحد تم تسليمها بعد اختبارها إيجابية لمادة محظورة.

أصبح فيديو Ball Boy Spike فيروسيًا بمئات الآلاف من المشاهدات على X.

تم تسليط الضوء على الحادث من قبل محلل التنس باففي جي على X مع معلق وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على سلوك سوياتيك الضعيف السابق.

“في الأشهر القليلة الماضية فشلت Swiatek في اختبارات المخدرات ، تفاوضت على فرض حظر على أقساط حتى لا تفوت نهائيات WTA و BJK ، لم تملك ما يصل إلى ارتداد مزدوج ، حاولت صرف انتباه ماديسون كيز عندما تخدم ، وحطم المضارب ، وأطلق الآن كرة نحو صبي الكرة” ، نشر.

كان عشاق التنس الآخرين أكثر هش في سلوك Swiatek.

نشر مؤلف واحد: الروح الرياضية الضعيفة واللعب الخطير. لم أر مثل هذا السلوك القبيح من قبل “.

كتب أحد المعجبين: “Swiatek هو أفقر رياضة في WTA. الأشياء الثانية لا تذهب لها الانتظار تأتي تكتيكات المماطلة. انها من الصعب للغاية الجذر من أجل “.

لم تساعد الانفجارات على الانسحاب من الركود في المجموعة الثالثة ، وحصلت Andreeva على رباطة جأشها لإنهاء المجموعة 6-3.

سوف يواجه الروسي الآن العالم رقم 1 أرينا ساباليينكا في النهائي.

Andreeva هي أصغر نهائيات هندي ويلز منذ 17 عامًا كيم كليرترز في عام 2001.

بدت Swiatek ، التي لم تسقط مجموعة في مبارياتها العشرة السابقة في صحراء كاليفورنيا ، واثقة للغاية لأنها أسقطت نقطة واحدة فقط في أول ثلاث مباريات في الخدمة.

لكن أندريفا حصل على أول استراحة من المباراة لقيادة 5-4 ، وفتح Swiatek الباب مع خطأ مزدوج ودخول الأمامي في الشبكة قبل إطلاق Crosscourt على نطاق واسع.

اندلعت Swiatek في المباراة التالية وذهبوا إلى التعادل ، حيث افتتحت Andreeva مع فائز Crosscourt الذي لاذع لإطلاق عرض مهيمن.

وضعت Swiatek إحباطاتها جانباً وكسرت Andreeva لفتح المجموعة الثانية ، وكسرها مرتين أكثر حيث تضاعفت أخطاء الروسية تحت ضغط من خصومها.

“رأيت وجه أمي العصبي في الشاشة الكبيرة” ، قال أندريفا للحشد.

“حاولت ألا أنظر إلى هناك.” لكن الأدوار عكست مرة أخرى عندما كسرت أندريفا سوياتيك لافتتاح الثالث وأغلقت النصر مع استراحة المجموعة الثالثة من المجموعة.