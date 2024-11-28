انسحبت الكرة الطائرة للسيدات في ولاية بويز من مباراة نصف النهائي في ماونتن ويست ضد ولاية سان خوسيه وسط جدل حول المتحولين جنسيا بلير فليمنج

انسحبت ولاية بويز، التي قاطعت مرتين مباريات الموسم العادي مع ولاية سان خوسيه، من بطولة ماونتن ويست للكرة الطائرة للسيدات ليلة الأربعاء حتى بعد حصولها على مكان في الدور قبل النهائي ضد سبارتانز.

ولاية سان خوسيه، التي حصلت على ستة انتصارات خاسرة بسبب مقاطعة خصوم ماونتن ويست، هي المصنفة الثانية في بطولة المؤتمر وحصلت على وداعًا في الجولة الأولى.

الآن سوف يتقدم فريق Spartans على طول الطريق إلى مباراة البطولة يوم السبت بدلاً من الذهاب إلى الملعب يوم الجمعة.

أصدرت ولاية بويز بيانًا جاء فيه: “لم يكن قرار عدم الاستمرار في اللعب في بطولة Mountain West للكرة الطائرة لعام 2024 قرارًا سهلاً. تغلب فريقنا على المصادرات ليحصل على مكان في البطولة وقاتل من أجل الفوز على ولاية يوتا في الجولة الأولى يوم الأربعاء. ولا ينبغي عليهم أن يتنازلوا عن هذه الفرصة بينما ينتظرون نظامًا أكثر تفكيرًا وأفضل يخدم جميع الرياضيين.

وقالت ولاية سان خوسيه إنها ستصدر بيانا يوم الخميس.

جاء إعلان ولاية بويز بعد ساعات من فوز فريق برونكو على ولاية يوتا 25-19، 18-25، 25-20، 25-23 في الدور ربع النهائي.

لم تلتزم ولاية بويز مباشرة بعد المباراة بلعب ولاية سان خوسيه. ولم يكن من الواضح ما الذي دخل في قرارها بالانسحاب من البطولة، سواء كان ذلك من خلال تصويت الفريق أو أكثر من قرار جامعي.

من المرجح أن تستمر مباراة اللقب كما هو مقرر. ستلعب ولاية سان خوسيه إما مع ولاية كولورادو المصنفة الأولى أو ولاية سان دييغو رقم 5. لعب كلا الفريقين مع فريق Spartans هذا الموسم بدلاً من الجلوس.

ألغى أعضاء Mountain West Boise State وWyoming وUtah State وNevada وكذلك Southern Utah المباريات هذا الموسم ضد Spartans.

وذكر لاعبو نيفادا أنهم “يرفضون المشاركة في أي مباراة تؤدي إلى الظلم ضد الرياضيات”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقع حاكم ولاية أيداهو براد ليتل على أمر تنفيذي في 28 أغسطس يسمى قانون الدفاع عن الرياضة النسائية والذي يتحدى كيفية تفسير قواعد الباب التاسع في تلك الولاية.

وقال ليتل في ذلك الوقت: “إن الذكور البيولوجيين – الرجال والفتيان – لديهم اختلافات جسدية تمنحهم ميزة غير عادلة عند التنافس مع النساء والفتيات في ألعاب القوى”.

تم رفع دعوى قضائية مؤخرًا في كولورادو من قبل لاعبين من مدارس مختلفة ضد المؤتمر ومسؤولي ولاية سان خوسيه يطالبون بعدم السماح للاعب سبارتانز بالمشاركة في البطولة، مشيرين إلى تقارير غير محددة تؤكد وجود لاعب متحول جنسيًا في فريق الكرة الطائرة بولاية سان خوسيه. ، حتى تسميتها.

وحكم القاضي الأمريكي إس كاتو كروز في دنفر يوم الاثنين بالسماح للاعب باللعب، وأيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية القرار في اليوم التالي.

في حين ذكرت بعض وسائل الإعلام هذه التفاصيل وغيرها، لم تؤكد ولاية سان خوسيه ولا الفرق المصادرة أن المدرسة لديها لاعبة كرة طائرة للسيدات متحولة جنسيًا.

تحجب وكالة أسوشيتد برس اسم اللاعبة لأنها لم تعلق علنًا على هويتها الجنسية ومن خلال مسؤولي المدرسة رفضت طلب المقابلة.

ولم يتأهل وايومنغ ونيفادا للبطولة.

من الواضح أن مشاركة النساء المتحولات جنسيًا في الرياضات النسائية هي السبب وراء إلغاء الفرق الخمسة لمبارياتها ضد ولاية سان خوسيه، وأصبح الموضوع موضوعًا سياسيًا ساخنًا قبل الانتخابات الأخيرة.