انطلاقات Nets ‘و Comings لمراقبة بعد استراحة All-Star

رياضة
انطلاقات Nets 'و Comings لمراقبة بعد استراحة All-Star

تخرج الشباك من استراحة All-Star ، والتي كانت تميز نقطة منتصف الموسم ، إن لم تكن حرفية-في منتصف الموسم. وعلى الرغم من أن ما يقرب من ثلثي الجدول الفعلي موجود بالفعل في الكتب ، إلا أن هناك الكثير لمراقبة بقية الطريق.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مشاهدتها ، بالترتيب الزمني:

التحويل

هل ستحول بروكلين جناحًا ثنائي الاتجاه تيريز مارتن؟ وصل الجناح إلى الحد الأقصى له وهو 50 لعبة نشطة مع بروكلين ، وهذا يعني ما إذا كان لدى الشباك أي خطط لاستخدامه على الإطلاق في الشوط الثاني ، فسيتعين عليهم تحويله إلى صفقة قياسية.

وقد اعتادت الشباك على استخدام مارتن ، مع مارتن المركز السابع في الفريق في المظاهر والتاسع في الدقائق. مع بقعة قائمة مفتوحة بعد شراء بن سيمونز ، يمكنهم تحويل مارتن.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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