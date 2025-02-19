انطلاقات Nets ‘و Comings لمراقبة بعد استراحة All-Star

تخرج الشباك من استراحة All-Star ، والتي كانت تميز نقطة منتصف الموسم ، إن لم تكن حرفية-في منتصف الموسم. وعلى الرغم من أن ما يقرب من ثلثي الجدول الفعلي موجود بالفعل في الكتب ، إلا أن هناك الكثير لمراقبة بقية الطريق.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مشاهدتها ، بالترتيب الزمني:

التحويل

هل ستحول بروكلين جناحًا ثنائي الاتجاه تيريز مارتن؟ وصل الجناح إلى الحد الأقصى له وهو 50 لعبة نشطة مع بروكلين ، وهذا يعني ما إذا كان لدى الشباك أي خطط لاستخدامه على الإطلاق في الشوط الثاني ، فسيتعين عليهم تحويله إلى صفقة قياسية.

وقد اعتادت الشباك على استخدام مارتن ، مع مارتن المركز السابع في الفريق في المظاهر والتاسع في الدقائق. مع بقعة قائمة مفتوحة بعد شراء بن سيمونز ، يمكنهم تحويل مارتن.