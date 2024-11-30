انطلاقة دانتي فانزير تأتي في الوقت المثالي لريد بولز

كان عام 2024 بالنسبة لدانتي فانزير مليئًا بالمطبات، على أقل تقدير.

قضى مهاجم ريد بولز أربعة أشهر دون أن يسجل أي هدف خلال الفترة الوسطى من الموسم العادي للدوري الأمريكي، وعندما جاءت التصفيات، كان من الصعب تصور التأثير الذي أحدثه اللاعب فانزير.

سجل فانزير هدفين في مباراتيه الأخيرتين بعد انتهاء الموسم وسجل تمريرة حاسمة في فوز ريد بولز في الدور قبل النهائي على نيويورك سيتي إف سي في نهاية الأسبوع الماضي في سيتي فيلد. إلى جانب الدولي الأوروغوياني فيليبي كاربالو، تحول فانزير إلى أحد رؤوس الرمح في هجوم ريد بول.

“لا أعلم، إنه سؤال يصعب الإجابة عليه بالفعل. قال فانزير لصحيفة The Post بخصوص نجاحه الأخير: “أعتقد أن هناك الكثير من العوامل المختلفة”.

جزء منه كان الهيكل، وجزء منه كان عودة إميل فورسبيرج بصحة جيدة، وكان هناك عامل آخر أشار إليه فانزير. وقال فانزير: “بالطبع، كمهاجم، هناك أيضًا القليل من الحظ”.

سجل فانزير أربعة أهداف في آخر ثماني مباريات له مع فريق ريد بولز، وهو ما يمثل فارقًا صارخًا عن فترة 18 مباراة التي لعبها في الفترة من 11 مايو إلى 14 سبتمبر، عندما لم يتمكن من هز الشباك مرة واحدة. خلال نفس الوقت، غاب فريق ريد بولز عن فورسبيرج بسبب الإصابة وفاز الفريق بست مباريات فقط.

لم يلاحظ لويس مورغان أي تغيير في طريقة لعب فانزير، بل كان الفارق الأكبر الذي شاهده في لعب زميله هو “الكرة تتجه إلى الشباك الخلفية”.

قال فانزير عن الصعود والهبوط: “ليست الشمس مشرقة دائمًا”. “تمر بك بعض اللحظات الصعبة وبعض اللحظات التي يبدو فيها أن لا شيء يسير في طريقك. ولكن بعد بعض الحظ الصعب، هناك دائمًا نتيجة إيجابية. أنا متأكد من ذلك.

وأوضح المهاجم البلجيكي أنه أبقى رأسه فوق الماء من خلال التأكد من عدم الوقوع في الإحصائيات وتذكر أن هناك أكثر من مجرد تسجيل الأهداف للتفكير فيها.

لقد جاءت فترة فانزير مع فريق ريد بولز مصحوبة ببعض التحديات أكثر من غيرها. لقد عانى من الإصابات الموسم الماضي، وهو فترة جافة هذا العام ووجد نفسه في مركز الجدل العام الماضي عندما تم إيقافه لست مباريات لاستخدامه لغة عنصرية في مباراة ضد الزلزال.

تحمل فانزير المسؤولية عن الحادث وقال إنه لم يكن يقصد التحدث باللغة الإنجليزية، لغته غير الأصلية.

كان هذا الموسم خاليًا من الدراما بشكل ملحوظ وشعر مهاجم ريد بولز أن الأمور سارت بشكل أفضل في عامه الثاني مع النادي.

وقال: “لم يكن لدي شعور بأنني لست مفيدا للفريق”. “أنا أؤمن بنفسي دائمًا ولم أستسلم أبدًا.”

كان هناك أيضًا شعور بالتقارب داخل غرفة تبديل الملابس في ريد بولز، وهو ما ذكره فانزير وجسده مورجان عندما كان يناقش نجاح زميله في الفريق.

“أنا أحب اللعب مع دانتي. أعتقد أن بيني وبينه علاقة جيدة حقًا. في وقت سابق من العام، أعتقد أنه كان يصنع الكثير من الأهداف، والكثير من الفرص بالنسبة لي. وربما الآن أصبح الأمر على العكس من ذلك، وأنا أحاول رد الجميل له”.

بطريقة ما، تحاكي جولة فانزير في التصفيات لعام 2024 الطبيعة المتقلبة لموسم ريد بولز هذا العام.

فاز فريق ريد بول بثلاث فقط من آخر 18 مباراة في الموسم العادي قبل مواجهة حامل لقب كأس الدوري الأمريكي كولومبوس كرو في الجولة الأولى من التصفيات. منذ ذلك الحين، خاضوا مباراتين ضد فريق Crew المفضل بشدة ثم أطاحوا بفريق New York City FC خارج ملعبهم من أجل إبعاد فوز واحد عن أول ظهور لهم في كأس MLS منذ عام 2008 مع مباراتهم القادمة يوم السبت ضد Orlando City SC.

وقد صدمت النتائج خبراء كرة القدم.

بينما لم يضع أحد إصبعه على ما أدى إلى مسيرة ما بعد الموسم، رأى مورغان أن جزءًا منها جاء من الثقة التي بنوها بعد الفوز 2-0 على الطاقم في المباراة الأولى من التصفيات.

“الفوز يولد الثقة. قال مورغان: “لقد أطاحنا بأفضل فريق في الدوري في مباراتين، وبمجرد القيام بذلك، تعتقد أنك قادر على التغلب على أي فريق”.