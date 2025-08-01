بارد أكثر ذكاءً ، تتنفس بشكل أفضل مع Tosot Aoraki

مع مستوى الصوت الذي يصل إلى 19 ديسيبل ، يمكن أن تكون الوحدة الداخلية هادئة حرفيًا مثل الهمس. يمكن أن تكون الوحدة الخارجية 40 ديسيبل. للمقارنة ، المحادثة العادية حوالي 60 ديسيبل. هناك ثلاث طرق سهلة للتحكم في تقسيم Aoraki Mini: عبر أجهزة عن بُعد أو تطبيق الهاتف أو الأجهزة المتوافقة مع الصوت المرتبطة. يمكن لسبع سرعات مروحة أن توفر تدفق الهواء بسرعة تصل إلى 559 CFM (أقدام مكعبة في الدقيقة) ، بحيث يمكنك الوصول بسرعة إلى درجة الحرارة المطلوبة ، حتى لو لم تقم بتعيين مؤقت مسبقًا.

إذا كنت قلقًا بشأن المخاطر الخفية للغبار في منزلك أو كنت من عاني الحساسية ، فستسعدني أن تجد أن هناك مرشح HEPA في وحدة ERV. من السهل إزالتها وتنظيفها في الوحدة الرئيسية ، وهو كل ما هو مطلوب من حيث الصيانة العادية. تحتوي الوحدة البيضاء الأنيقة على باهتة تلقائية ، لذا لن تزعج نومك (وهي متوفرة أيضًا باللون الأسود).

يوفر ARER MINI-SPLIT من TOSOT من TOSOT أداءً رائداً في الصناعة ، والاقتصاد ، والموثوقية بسعر تنافسي بشكل ملحوظ. يتم تضمين مجموعة التثبيت الأساسية أيضًا لمكالمات TOSOT “Diyers الطموحة”. الآن ، يمكن للقراء استخدام رمز الخصم الحصري الذي يتوافق مع ustedigest15 للاستمتاع بنسبة 15 ٪ من سلسلة Aoraki بأكملها. تحقق أيضًا من Tosot على Facebook و Instagram لمزيد من المعلومات حول العديد من منتجاتها.

إذا كنت تبحث عن AC مصغرة موثوقة ، فإن Tosot تقدم مجموعة واسعة من حلول HVAC. تشتمل تشكيلة TOSOT التي تم تصنيعها من قبل Gree ، وهي أكبر شركة تصنيع AC في العالم ، على أنظمة مجنونة مركزية ، وقطع صغيرة مصغرة ، و RV ACS ، ووحدات PTAC ، و ACS المصغرة بدون قنوات ، بما في ذلك النماذج القائمة على الكاسيت والأرضية.