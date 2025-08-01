بارد أكثر ذكاءً ، تتنفس بشكل أفضل مع Tosot Aoraki

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إذا كنت تفكر في تثبيت تكييف الهواء ، سواء بالنسبة للبناء الجديد ، أو امتداد لمنزلك ، أو تحويل المرآب الخاص بك إلى شقة ، فمن المؤكد أنك تصادف تقليصًا صغيرًا. على عكس تكييف الهواء المركزي التقليدي ، الذي له أي قيمة فقط عندما يكون الجو حارًا في الخارج ، فإن هذه الوحدات الاقتصادية الذكية توفر الهواء البارد في الصيف والهواء الدافئ في فصل الشتاء. أضف حقيقة أنه يمكن أن يكونوا أكثر وضوحًا لتثبيته بدلاً من محاولة تمديد نظام القناة الحالي ، وليس من المستغرب أن يصبحوا شائعين للغاية.
يأتي أحدث التطورات من علامة HVAC Tosot و ARAKI عالية الكفاءة ERV MINI-SPLIT AC. أصبحت الشركة معترف بها بشكل متزايد لابتكارها وكفاءتها وقيمتها ويدعمها رائدة السوق Gree ، أكبر شركة تصنيع AC في العالم. يجمع نظام AORAKI بين الاقتصاد الذي تم إثباته لتكنولوجيا التبادل الحراري الحديث والتحسينات الرائدة في مراقبة جودة الهواء. والنتيجة هي أكثر من مجرد وحدة AC ذكية واقتصادية – إنه نظام راحة الغرفة بأكمله. دعونا نلقي نظرة على مضيف الميزات الصديقة للمنزل بمزيد من التفصيل.
يوفر Tosot Aoraki أداء الذروة مع الحفاظ على فواتير الطاقة إلى الحد الأدنى
رقم الأداء الرئيسي لمكيفات الهواء هو تصنيف SEER2. تم تطويره من قبل وزارة الطاقة الأمريكية للإشارة إلى كفاءة الوحدة من حيث الطاقة التي توفرها (ونتيجة لذلك ، مدى ملاءمة البيئة). الحد الأدنى الفيدرالي للقطع المصغرة هو 14.3 ، وأي شيء يتجاوز 17 يعتبر “قسطًا”. تم تصنيف AORAKI عالية الكفاءة EVER MINI-SPLIT AC على 24.5 غير عادي ، لذلك يبرد وارتفاع درجات الحرارة بشكل أفضل من معظم المنافسة ولكنه يكلف تشغيله. ليس من المستغرب أن يكون نجم الطاقة معتمد. علاوة على ذلك ، إذا كنت تتساءل عن مقدار تكلفة تثبيت SPLITS MINI ، ضع في اعتبارك أن AORAKI من Tosot يتجاوز بسهولة المعايير المطلوبة للائتمانات الضريبية ، وبالتالي تقديم المزيد من المدخرات.
الميزة البارزة لهذا الجهاز هي ERV (تهوية استرداد الطاقة). على الرغم من أنها متوفرة للهواء المركزي ، فقد وجد أبحاثنا أن الوحدة المتكاملة بالكامل على Aoraki هي من بين أوائل الألواح الصغيرة. ما تفعله هو تبادل الهواء الداخلي الذي لا معنى له للهواء في الهواء الطلق الطازج حتى لا تكون غرفتك غير مرغوب فيها أبدًا أو عفنًا ، مما يساعدك على التنفس بشكل أفضل. على الرغم من حجمها السحر ، يمكن أن تحديث الغرفة بأكملها في 30 دقيقة فقط. هذا في حد ذاته مثير للإعجاب ، لكنه يفعل ذلك أيضًا مع الحفاظ على الحرارة والرطوبة التي اخترتها على مدار السنة ، مهما كانت الظروف في الخارج. بينما نحن في هذا الموضوع ، يمكن أن يعمل ARAKI MINI-SPLIT AC في ما يصل إلى 122 درجة فهرنهايت. علاوة على ذلك ، في حين أن معظم المنحدرات الصغيرة المصنوعة لدرجات حرارة منخفضة لا يمكن أن تعمل إلا بفعالية إلى -15 درجة فهرنهايت ، فإن Aoraki فعال في درجات الحرارة إلى -22 درجة فهرنهايت ، مما يجعله مثاليًا للمناطق ذات الشتاء القاسي.
مكيف هواء يسهل العيش معه ويوفر أقصى تحكم
مع مستوى الصوت الذي يصل إلى 19 ديسيبل ، يمكن أن تكون الوحدة الداخلية هادئة حرفيًا مثل الهمس. يمكن أن تكون الوحدة الخارجية 40 ديسيبل. للمقارنة ، المحادثة العادية حوالي 60 ديسيبل. هناك ثلاث طرق سهلة للتحكم في تقسيم Aoraki Mini: عبر أجهزة عن بُعد أو تطبيق الهاتف أو الأجهزة المتوافقة مع الصوت المرتبطة. يمكن لسبع سرعات مروحة أن توفر تدفق الهواء بسرعة تصل إلى 559 CFM (أقدام مكعبة في الدقيقة) ، بحيث يمكنك الوصول بسرعة إلى درجة الحرارة المطلوبة ، حتى لو لم تقم بتعيين مؤقت مسبقًا.
إذا كنت قلقًا بشأن المخاطر الخفية للغبار في منزلك أو كنت من عاني الحساسية ، فستسعدني أن تجد أن هناك مرشح HEPA في وحدة ERV. من السهل إزالتها وتنظيفها في الوحدة الرئيسية ، وهو كل ما هو مطلوب من حيث الصيانة العادية. تحتوي الوحدة البيضاء الأنيقة على باهتة تلقائية ، لذا لن تزعج نومك (وهي متوفرة أيضًا باللون الأسود).
يوفر ARER MINI-SPLIT من TOSOT من TOSOT أداءً رائداً في الصناعة ، والاقتصاد ، والموثوقية بسعر تنافسي بشكل ملحوظ. يتم تضمين مجموعة التثبيت الأساسية أيضًا لمكالمات TOSOT “Diyers الطموحة”. الآن ، يمكن للقراء استخدام رمز الخصم الحصري الذي يتوافق مع ustedigest15 للاستمتاع بنسبة 15 ٪ من سلسلة Aoraki بأكملها. تحقق أيضًا من Tosot على Facebook و Instagram لمزيد من المعلومات حول العديد من منتجاتها.
إذا كنت تبحث عن AC مصغرة موثوقة ، فإن Tosot تقدم مجموعة واسعة من حلول HVAC. تشتمل تشكيلة TOSOT التي تم تصنيعها من قبل Gree ، وهي أكبر شركة تصنيع AC في العالم ، على أنظمة مجنونة مركزية ، وقطع صغيرة مصغرة ، و RV ACS ، ووحدات PTAC ، و ACS المصغرة بدون قنوات ، بما في ذلك النماذج القائمة على الكاسيت والأرضية.