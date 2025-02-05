باكز تجارة خريس ميدلتون إلى المعالجات لكايل كوزما

ينتقل باكز من جزء مهم من بطولةهم على أمل تحسين فرصهم في التنافس على لقب آخر.

يرسل ميلووكي خريس ميدلتون ، و AJ Johnson ومبادلة اختيار إلى المعالجات ل Kyle Kuzma ، و Patrick Baldwin Jr. واختيار من الجولة الثانية ، حسبما ذكرت ESPN يوم الأربعاء ، قبل يوم واحد من الموعد النهائي للتجارة في الدوري الاميركي للمحترفين.

تتلخص هذه الصفقة بشكل أساسي في ميدلتون لمبادلة Kuzma ، حيث ينتقل Bucks من الجناح العام الثالث عشر الذي حارب الإصابات خلال السنوات القليلة الماضية.

تقتصر ميدلتون ، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا هذا العام ، على 23 مباراة فقط هذا العام بعد خضوعه لعمليات جراحية على كاحليه.

يبلغ متوسطه 12.6 نقطة ، وهو أقل ما لديه منذ موسمه الأول مع باكز في 2013-14.

يبدو أن ميلووكي يأمل أن يوفر Kuzma إنتاجًا أفضل وسيكون متاحًا أكثر ، وربما ينضم إلى المنافس سيحلفه.

يبلغ متوسط ​​كوزما ، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا هذا العام ، 15.2 نقطة و 5.8 كرة مرتدة لكل لعبة.