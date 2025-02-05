باكز تجارة خريس ميدلتون إلى المعالجات لكايل كوزما

رياضة
باكز تجارة خريس ميدلتون إلى المعالجات لكايل كوزما

ينتقل باكز من جزء مهم من بطولةهم على أمل تحسين فرصهم في التنافس على لقب آخر.

يرسل ميلووكي خريس ميدلتون ، و AJ Johnson ومبادلة اختيار إلى المعالجات ل Kyle Kuzma ، و Patrick Baldwin Jr. واختيار من الجولة الثانية ، حسبما ذكرت ESPN يوم الأربعاء ، قبل يوم واحد من الموعد النهائي للتجارة في الدوري الاميركي للمحترفين.

تتلخص هذه الصفقة بشكل أساسي في ميدلتون لمبادلة Kuzma ، حيث ينتقل Bucks من الجناح العام الثالث عشر الذي حارب الإصابات خلال السنوات القليلة الماضية.

تقتصر ميدلتون ، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا هذا العام ، على 23 مباراة فقط هذا العام بعد خضوعه لعمليات جراحية على كاحليه.

يبلغ متوسطه 12.6 نقطة ، وهو أقل ما لديه منذ موسمه الأول مع باكز في 2013-14.

يبدو أن ميلووكي يأمل أن يوفر Kuzma إنتاجًا أفضل وسيكون متاحًا أكثر ، وربما ينضم إلى المنافس سيحلفه.

يبلغ متوسط ​​كوزما ، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا هذا العام ، 15.2 نقطة و 5.8 كرة مرتدة لكل لعبة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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