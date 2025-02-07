بايج بويكرز للذهاب رقم 1 ، ثم ماذا؟

يعد Paige Bueckers نجم كونيتيكت هو المفضل لدى عدم جدوى الذهاب إلى أجنحة دالاس مع المرتبة الأولى في مسودة WNBA لهذا العام.

لدى البذور الفرصة للعودة إلى الكلية لموسم آخر. ولكن في الثالثة والعشرين من عمرها ، قد تقرر أن الوقت قد حان لها أن تأخذ مغامرة جديدة.

بعد البذخ ، هناك الكثير من علامات الاستفهام.

هناك بعض الاحتمالات المثيرة للاهتمام التي لم تصنع نواياها للموسم المقبل معروفة ، مما يجعل التنبؤ من الذي قد يسمع اسمه يسمى في مسودة 2025 WNBA ، المقرر عقده في 14 أبريل.

على الرغم من هذا عدم اليقين ، على الرغم من ذلك ، أخذ المنشور صدعًا في كيفية لعب مسودة WNBA لعام 2025 بعد الخلاصين:

2. سياتل ستورم: أوليفيا مايلز ، ص ، نوتردام

مع ذهب Jewell Loyd والآن اختيار رقم 2 في متناول اليد ، توقع أن تبحث العاصفة عن حارس في هذه المسودة. سرعان ما وضعت مايلز أي قلق من أنها لا يمكن أن تكون اللاعب الذي كانت عليه قبل إصابة ركبتها. في الواقع ، إنها أفضل. أكبر تحسن في لعبتها هو إطلاق النار عليها. هذا الموسم ، تقوم بإطلاق النار على أفضل 41.9 ٪ من 3.

3. شيكاغو سكاي: سونيا سيترون ، إس جي ، نوتردام

لقد كان Citron منسقًا رئيسيًا في نجاح نوتردام هذا الموسم. إنها ليست أفضل لاعب ولكنها حارس مثالي. في هذا الموسم ، يبلغ متوسطها 13.1 نقطة ، و 5.3 كرة مرتدة ، و 2.7 تمريرة وسرقة في 19 مباراة ، بينما تطلق 44.4 ٪ من الميدان و 35 ٪ من Deep.

4. واشنطن الصوفيات: لورين بيتس ، ج ، جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس

يمكن القول إن Betts هي الأفضل الكبير الحقيقي للعب كرة الكلية منذ Brittney Griner. ما إذا كانت ستعلن عن هذه المسودة لا تزال غير واضحة. قام الصوفيون ستيفاني دولسون في الوسط الآن ، ولكن يمكن أن يحل Betts محل دولسون في تشكيلة البداية.

5. غولدن ستيت فالكيريز: كيكي إريافين ، PF ، USC

Iriafen هي بالفعل محفوظ قوي حول الحافة ولديه القدرة على أن يكون مدافعًا لائقًا على الفور كمحترف يديها النشطة وسرعته الجانبية. بشكل عام ، كان لديها جانب هائل وستكون إضافة جيدة لفريق التوسع.

6. واشنطن الصوفيات: دومينيك مالونجا ، سي ، آسفيل فيمينين (فرنسا)

Malonga هي احتمال محير بسبب بنيتها الرياضية التي يبلغ طولها 6 أقدام و 6 أقدام. تبلغ من العمر 19 عامًا فقط وما زالت بضع سنوات من الوصول إلى إمكاناتها الكاملة ، لكنها قد تكون لاعبة جيدة لفريق مثل الصوفيين الذين يعيدون البناء.

7. نيويورك ليبرتي: شيان سيلرز ، PG ، ماريلاند

وقالت المصادر لصحيفة ذا بوست إن الحرية مفتوحة لتداول اختيار الجولة الأولى. لكن على افتراض أنهم يحتفظون به لغرض هذا التمرين ، يمكنهم إضافة عمق الحراسة عبر المسودة. البائعون هو خيار واضح. انها 6 أقدام 2 ولكن أ

8. كونيتيكت صن: أنيساه مورو ، PF ، LSU

كان انتقال LSU إلى عصر ما بعد الانجيل سلسًا في جزء كبير بسبب الغد. بدأت حياتها المهنية في DePaul لكنها لعبت في الموسمين الماضيين في LSU. هذا الموسم ، نشرت 21 مباراة مضاعفة في 24 مباراة وبلغ متوسطها 18.6 نقطة و 14.2 كرة مرتدة.

9. لوس أنجلوس سباركس: تي هينا باوباو ، SG ، ساوث كارولينا

Paopao هو لاعب آخر لديه القدرة على إحداث تأثير كصاعد. يمكنها اللعب داخل وخارج الكرة. إنها مطلق النار القوي وقد تحولت على 37.1 ٪ من محاولاتها من أعماق هذا الموسم. إمكاناتها تجعلها احتمالًا جيدًا لامتياز يبدو أنه متجه إلى إعادة البناء.

10. شيكاغو سكاي: جورجيا أمور ، ص ، كنتاكي

لقد انحسر إطلاق النار في Amoore وتدفق هذا الموسم ، لكنها صانع ألعاب موثوق به يرى الأرض جيدًا. كانت ستستفيد من مشاركة غرفة خلع الملابس مع المحاربين القدامى في WNBA Courtney Vandersloot ، التي رحبت السماء في وكالة حرة هذا الموسم.

11. مينيسوتا لينكس: عزي فود ، SG ، UConn

تتم إزالة FUDD 15 شهرًا فقط من دمعة ACL وفقدت بعض الألعاب هذا الموسم بسبب ركبتها. ولكن عندما تكون صحية ، فهي مطلق النار النخبة يمكن أن يحبط الدفاعات. من غير الواضح ، على الرغم من ذلك ، ما إذا كانت ستعلن عن المسودة أو العودة إلى الكلية في الموسم المقبل.

12. دالاس وينغز: Aziaha James ، SG ، NC State

ساعد جيمس في قيادة NC State إلى سباق نهائي مثير في عام 2023 ، حيث بلغ متوسطه 16.8 نقطة و 4.6 رافة و 2.9 تمريرة حاسمة. هذا الموسم ، بصفته كبيرًا ، قام جيمس بتحسين كفاءتها الإجمالية للتسجيل مع تحويل الكرة إلى أقل.

*تم تجريد ACEs في لاس فيجاس من اختيار الجولة الأولى لعام 2025 لكسر قواعد الدوري المتعلقة بمزايا اللاعبين غير المقبولة وسياسات مكان العمل.