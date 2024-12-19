بدائل نباتية أفضل بكثير من أعشاب الأسقف الغازية

غطاء أرضي منخفض الصيانة وسريع النمو ورائع تمامًا (مثل دانتيل الملكة آن)، ويزدهر في التربة المضغوطة، ويمنع التآكل، ويتحمل الظل، ويصد الغزلان؟ قم بالتسجيل معنا! ولكن ليس إذا كانت عشبة الأسقف (Aegopodium podagraria) أو صنفها “Variegatum” ذو الأوراق المتنوعة. على الرغم من أن عشبة الأسقف تزدهر كثيرًا في وقت قياسي، إلا أنها تحب أيضًا التصدى لحدودها – بلا هوادة. في نهاية المطاف، يهرب ويتنافس مع النباتات المحلية ويحل محلها، موضحًا سبب تصنيفه على أنه غازي في العديد من الولايات الأمريكية.

لحسن الحظ، تتوفر الكثير من الأغطية الأرضية الأصلية الأخرى الملفتة للنظر كبدائل لأعشاب الأسقف، مما يعد بنفس التغطية المورقة دون الميول الغازية. يعد Golden Alexanders (Zizia aurea) أحد هذه الخيارات. إنها واحدة من أفضل النباتات المحلية التي يمكنك زراعتها إذا كنت تعيش في الجنوب الشرقي، على الرغم من أنها شديدة التحمل في المناطق من 3 إلى 8. كما أنها المضيف الشهير للفراشات بشق الأسود وكثيرًا ما تستقبل النحل على أزهارها الذهبية. مثل عشبة الأسقف، تزدهر Golden Alexanders في المواقع الجزئية والمظللة قليلاً، وسرعان ما تغلف المنطقة بشفراتها المقاومة للغزلان والتي تتحول إلى اللون الأخضر والأرجواني. إنه غير معقد فيما يتعلق بالصرف، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتحمل التربة الجافة والرطبة. في معظم الأحيان، لا يزال الأمر غير مثير للمشاكل، باستثناء إنتاج البذور الثقيلة التي تمكن من تجنيسها ما لم تكن الأزهار مسدودة. قد تنمو أوراقها المتساقطة بشكل قبيح في ذروة حرارة الصيف.