بدائل نباتية أفضل بكثير من أعشاب الأسقف الغازية

غطاء أرضي منخفض الصيانة وسريع النمو ورائع تمامًا (مثل دانتيل الملكة آن)، ويزدهر في التربة المضغوطة، ويمنع التآكل، ويتحمل الظل، ويصد الغزلان؟ قم بالتسجيل معنا! ولكن ليس إذا كانت عشبة الأسقف (Aegopodium podagraria) أو صنفها “Variegatum” ذو الأوراق المتنوعة. على الرغم من أن عشبة الأسقف تزدهر كثيرًا في وقت قياسي، إلا أنها تحب أيضًا التصدى لحدودها – بلا هوادة. في نهاية المطاف، يهرب ويتنافس مع النباتات المحلية ويحل محلها، موضحًا سبب تصنيفه على أنه غازي في العديد من الولايات الأمريكية.
لحسن الحظ، تتوفر الكثير من الأغطية الأرضية الأصلية الأخرى الملفتة للنظر كبدائل لأعشاب الأسقف، مما يعد بنفس التغطية المورقة دون الميول الغازية. يعد Golden Alexanders (Zizia aurea) أحد هذه الخيارات. إنها واحدة من أفضل النباتات المحلية التي يمكنك زراعتها إذا كنت تعيش في الجنوب الشرقي، على الرغم من أنها شديدة التحمل في المناطق من 3 إلى 8. كما أنها المضيف الشهير للفراشات بشق الأسود وكثيرًا ما تستقبل النحل على أزهارها الذهبية. مثل عشبة الأسقف، تزدهر Golden Alexanders في المواقع الجزئية والمظللة قليلاً، وسرعان ما تغلف المنطقة بشفراتها المقاومة للغزلان والتي تتحول إلى اللون الأخضر والأرجواني. إنه غير معقد فيما يتعلق بالصرف، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتحمل التربة الجافة والرطبة. في معظم الأحيان، لا يزال الأمر غير مثير للمشاكل، باستثناء إنتاج البذور الثقيلة التي تمكن من تجنيسها ما لم تكن الأزهار مسدودة. قد تنمو أوراقها المتساقطة بشكل قبيح في ذروة حرارة الصيف.
بدائل أخرى لأعشاب الأسقف غير الغازية
للحصول على غطاء أرضي ملفت للنظر يزدهر تحت الأشجار لسنوات قادمة، فكر في نبات أليغيني سبورج (Pachysandra procumbens)، وهو نبات معمر يتحمل الظل وينحدر من جنوب شرق الولايات المتحدة. ويزدهر في المناطق من 5 إلى 9 ويغطي الأرض بسرعة بنباته المزرق. – أوراق خضراء دائمة الخضرة (خطوة للأعلى من سجادة عشبة الأسقف النفضية). ومع ذلك، قد تتحول إلى شبه دائمة الخضرة في المناخات الباردة. كما أنها إضافة مفيدة لمعظم الحدائق، لأنها تجذب الحشرات المفترسة والملقحات. إذا كنت تزرع هذا النوع، فتجنب الري العلوي والازدحام لأنه عرضة للفحة الأوراق وتعفنها.
بديل آخر للغطاء الأرضي الدائم الخضرة للأسقف هو الأعشاب السرطانية، المعروفة أيضًا باسم حكيم أوراق القيثارة (Salvia lyrata). إنها تنشئ حصيرة سميكة يبلغ ارتفاعها حوالي قدم واحدة من الأوراق الخضراء ذات العروق الأرجوانية، تشبه إلى حد كبير أي نوع من أنواع أجوجا، عندما يتم سقيها بحكمة. لكن الجزء الأفضل؟ إنه يتحمل حركة المشاة ويمكن قصه بانتظام (إذا رغبت في ذلك) إذا كنت تريد إبقائه أقصر. سوف تهبط الطيور الطنانة والنحل والفراشات على الزهور الأنبوبية في الربيع. إنه يتحمل مجموعة واسعة من ظروف الإضاءة، من الشمس الكاملة إلى الظل الثقيل. يعد هذا الغطاء الأرضي مناسبًا تمامًا لأولئك الذين يفرطون في سقاية نباتاتهم أو يتعرضون لهطول أمطار غزيرة. نظرًا لأنه يتحمل الجفاف، يمكن زراعة حكيم أوراق القيثارة في التربة الرملية، لكنه سيزرع بذورًا ذاتية بغزارة فيها.
يعتبر رأس السلحفاة الأبيض (Chelone obliqua ‘Alba’ أو Chelone glabra) بديلاً مناسبًا إذا كنت ترغب في نبات معمر متسامح مع الظل وصديق للملقحات ومزهر باللون الأبيض. ومع ذلك، فإنها لن تبدأ في التفتح قبل منتصف الصيف. من الأفضل زراعتها في التربة الطينية أو المستنقعات، لكنها لن تتحمل حركة المرور.