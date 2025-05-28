براندون نيمو يلوم الحشد على خطأ غريب Mets Baserunning

حشد الحشد براندون نيمو.

حدثت إحدى عمليات المسرحيات الغريبة (وأحكام هداف رسمية) لأن Nimmo استمع لرد فعل مشجعي Citi Field ، وسمعت آذان بخيبة أمل وركض Mets وخوان سوتو إلى الخارج.

في الشوط الأول يوم الثلاثاء ، توصل Soto إلى One Out و Nimmo في المرتبة الأولى وضرب بطانة إلى مركز يميني أن لاعب مركز White Sox Michael Michael A. Taylor قام بمحاولة غوص للقبض عليها.

احتجز تايلور الكرة ، لكن نيمو – الذي كان يدور في المرتبة الثانية – قد عكس المسار ، ولمس إلى القاعدة الأولى.

كان ظهر Nimmo إلى الملعب الخارجي وللحميات الأولى توم هاناهان ، الذي كان لديه أفضل زاوية للمسرحية وحكم أن الكرة ضربت العشب. في مثل هذه المواقف ، قال Nimmo ، إنه يستخدم “البيئة بأكملها” ، لا سيما رد فعل الحشد ، لإملاء ما إذا كان سيستمر في الركض للأمام أو الصخور في الاتجاه الآخر.

تم خداع مشجعي Mets من خلال جهد تايلور القوي ، وبالتالي ، كان Nimmo ، الذي ركض في سوتو في طريق العودة إلى القاعدة الأولى لاستبعاد سوتو.

وقال نيممو بعد فوزه 6-4: “إذا كان هناك درس يجب تعلمه من المسرحية ،” أعتقد أنه لا يكون عدوانيًا للغاية “، قال نيمو بعد الفوز 6-4. “ربما فقط شاهد المسرحية أكثر قليلاً. أعتقد أن هذا ربما يكون الإصلاح.

“لكن لا يزال ، أعني ، عدت ونظرت إليها ، واشتعلت به على قفزة قصيرة. حتى أتمكن من معرفة أين كان الجميع في حيرة من أمره واعتقد أنه اشتعلت الكرة”.

قد يجادل البعض بأن Nimmo يجب أن ينظر إلى الحكم الأساسي الثاني ، على الرغم من أن هذا UMP لم يكن لديه الزاوية في المسرحية.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم ندوب Nimmo.

وقال نيمو عن حادثة الشهر الماضي في واشنطن ، حيث حكم الطاقم الحكم على كرة محنطة التي ارتدت بوضوح ، “هذه المسرحية الثلاثة (ضد) المواطنين – لا أنظر حقًا (في UMPs)”.

قد يجادل البعض بأن Nimmo يجب أن يلقي نظرة على مدرب الأساس الثالث مايك ساربو.

قال Nimmo إنه تجاوز الإعادة ورأى Sarbaugh React – “لقد كان مثل ،” يا حماقة ” – بمجرد أن بدأ Nimmo في التراجع.

“لقد ذهبت مع غريزتي الأولى بمجرد أن سمعت الحشد” ، قال نمو عن مسرحية تم تسجيلها رسميًا على خط إلى البداية.

قبل ما يقرب من أربع ساعات من الملعب الأول يوم الثلاثاء ، فاز مارك فينتوس على معظم زملائه في الفريق للحصول على بعض الكرات الأرضية الإضافية في القاعدة الثالثة. خلال الجولات المبكرة من ممارسة الضرب بعد ساعات قليلة ، أمسك Vientos بقفاز وعاد إلى المركز الثالث لممثلين إضافيين.

أكد العمل الإضافي أنه يكافح وأنه يعمل على إصلاح مشكلاته الدفاعية.

عاد Vientos ، الذي شهد وقتًا متزايدًا في الضارب المعين على حد سواء بسبب خاطئه وبسبب ظهور بريت باتي ، في المركز الثالث في ليلة لعبت Baty القاعدة الثانية وانتقل جيف ماكنيل إلى المركز.

تم تقديم Vientos دون حادث ولكن تم استبداله للدفاع عن الأدوار الثلاثة الأخيرة.

وقال المدير كارلوس ميندوزا “إنه يمر بها الآن”.

حافظت Mendoza على أن لاعبي الميدان يتراجعون بنفس الطريقة التي يقوم بها الضاربون على أمل يمكن لـ Vientos الخروج من هذا.

في الموسم الماضي ، عندما لم يكن Vientos قويًا ولكن لم يكن أيضًا غير قابل للعب في المركز الثالث ، تم اتهامه بخمسة أخطاء في 108 مباراة. لقد ارتكب هذا العام سبعة أخطاء في أول 40 مباراة له ، تم خلاله تصنيفه على أنه أسوأ رجل قاعدة ثالث في لعبة البيسبول.

ليس موهوبًا بسرعة كبيرة ، يجب أن يكون Vientos فعالًا في تسجيل الرافضة على الكرات التي يمكنه الوصول إليها. هذا العام ، تعثر مرارًا وتكرارًا ، وآخرها يوم الأحد عندما اتهم مروحية بطيئة من مراوغة المتهربين ولم يحصل على قفاز منخفض بما فيه الكفاية حيث تخطيت الكرة من قبله.

لا يزال فريق Mets يؤمن بمضرب Vientos ، والذي لم يكن مرتفعًا حتى الآن ولكن انفجر في الموسم الماضي وفي أكتوبر. سيكون تشكيلة الفريق أفضل حالًا إذا قام Vientos بإعادة تأكيد نفسه كرجل قائم رئيسي في الدوري ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن Baty يمكن أن يلعب في المرتبة الثانية والخفافيش مثل Starling Marte و Jesse Winker المصاب إلى DH.

شهد Mendoza عبء العمل في Vientos ويعتقد أن ميدانه سوف ينجو من هذا الفانك.

قال ميندوزا: “سوف يمر به. سيكون على ما يرام”. “إنه رجل قاعدة ثالث جيد.”

وقال ميتس في بيان إن سكوت هافنز ، الذي شغل منصب رئيس العمليات التجارية ، سيكون “يتنحى”.

وقال المالك ستيف كوهين: “لعب سكوت دورًا رئيسيًا في قيادة التقدم في منظمة Mets”. “أنا ممتن للتأثير الذي أحدثه خلال فترة وجوده معنا. بينما كان لدينا في نهاية المطاف وجهات نظر مختلفة حول الاستراتيجية طويلة الأجل ، أتمنى له الأفضل في مساعيه المستقبلية.”

تم تعيين Havens في نوفمبر 2023 لتشغيل استراتيجية العمل اليومية للمنظمة.

وقال فريق Mets إنهم سيعلنون رئيسهم الجديد لعمليات الأعمال قريبًا.

وقال هافنز: “لقد كان شرفًا كبيرًا لخدمة هذا الامتياز. أنا فخور بما أنجزناه معًا”. “ما زلت مؤيدًا شغوفًا وطويل الأجل لـ Mets وسوف أشجع النجاح المستمر للفريق.”

أفاد جون هيمان أن اليسار ، الذي تم تعيينه للمهمة يوم السبت ، قد قام بتطهير الإعفاءات وسوف يوقع مع الأشبال ، حسبما ذكر جون هيمان بوست.