بعد أربعين عامًا ، ما زال مشجعو البيسبول يؤمنون بأمل يشبه Sidd Finch

هل تريد سببًا آخر يجعل لعبة البيسبول مختلفة تمامًا عن الألعاب الرياضية الأخرى؟ إليكم السبب: في يوم الاثنين ، تم الاستيلاء على الرياضة من قبل الأحدث في براعة الخفافيش – وهل يمكنك حتى أن تتخيل نظرة على وجه أبنر دوبليداي إذا ، في وقت ما في سبعينيات القرن التاسع عشر أو نحو ذلك ، أبلغ أحدهم الجنرال الجيد أن هناك يومًا ما سيكون هناك اختراع يسمى “الخفافيش الطوربي؟”

كان ذلك يومًا ممتعًا ، لأن قصة الخفافيش الجديدة هذه تمكنت من الاتصال على كل من الفتاة المتطورة والراحة الفائقة. لكنه أيضا شيء واقعية.

كان يوم الثلاثاء لشيء آخر: الكثير من الأفكار العميقة حول أعظم قصة لعبة البيسبول التي لم تحدث فعليًا. قبل أربعين عامًا-1 أبريل 1985-أعطت Sports Illustrated على قطعة “المكافأة” المتصاعدة لجورج بلمبتون العظيم ، وأخبرت بليمبتون قصة إبريق تبتي غير معروف يدعى سيد فينش ، الذي كان يعاني من الأفراد في معسكر ميتس في سانت بطرسبرغ مع كرة سريعة لمس 168 ميلًا في الساعة.

لقد كانت قصة نغمات متهالكة كانت لديها ما يكفي من المصداقية التي صدقها الناس نوعًا ما لبضعة أيام.