بناء صندوق عش الطائر الطنان؟ تجنب هذه الأخطاء

سواء كنت من محبي مراقبة الطيور أو البستانيين النشطين، في بعض الأحيان لا يمكنك إلا أن تتعجب من الطيور الطنانة. تتحرك هذه الطيور الصغيرة الملونة بسرعة لا تصدق، وتزور مئات الزهور كل يوم. ومن المعروف أيضًا أنهم يحبون الحلويات، حيث يستهلكون ما يصل إلى نصف وزنهم من الرحيق يوميًا. وهذا في الواقع يعمل لصالحك (ولصالح النظام البيئي) لأن الطيور الطنانة تساعد في تلقيح الزهور ونشر البذور. لسوء الحظ، بعض أنواع الطيور الطنانة مهددة بالانقراض وتحتاج إلى موائل وقائية. لذا، إذا رأيت هؤلاء الزوار الصغار في حديقتك (وتريد مساعدتهم)، يمكنك بناء صندوق عش للطيور الطنانة لجذبهم.
ومع ذلك، فإن الطيور الطنانة تهتم بشكل خاص بأعشاشها. على سبيل المثال، يستخدمون عادة المواد الطبيعية التي يمكن أن تتوسع، مثل الألياف النباتية وحرير العنكبوت، لدعم صغارهم المتنامية. المساحات المحظورة “تضيق أسلوبها”، لذلك من المرجح أن تتجنب بيت الطيور الساحر الذي تصنعه بنفسك. الرادع الآخر هو عدم زراعة ما يكفي من الزهور بالرحيق. تتمتع الطيور الطنانة بذاكرة رائعة فيما يتعلق بمصادر غذائها، فهي تميل إلى التعشيش بالقرب من مناطق تغذيتها. الآن بعد أن عرفت أهم خطأين يجب تجنبهما عند بناء صندوق عش الطائر الطنان، إليك نصائح أخرى يجب وضعها في الاعتبار.
الحجم والشكل والموقع مهم لصندوق عش الطائر الطنان الخاص بك
الطيور الطنانة هي أصغر أنواع الطيور على هذا الكوكب، لذا من المفهوم أن تكون أعشاشها صغيرة أيضًا. يبلغ قطر أعشاش الطيور الطنانة ما يزيد قليلاً عن بوصة واحدة، وعلى عكس طيور “التجويف” التي تعشش في ثقوب الأشجار (وبيوت الطيور القياسية التي تكررها)، تبني الطيور الطنانة أعشاشها على شكل “كوب” عميق، وتلصقها عالياً في الشوكة. من شجيرة أو شجرة طويلة. بعد تشكيل عش مصنوع يدويًا بهذا الشكل، ستحتاج إلى وضعه في منطقة محمية مثل هذه، على بعد 10 أقدام على الأقل من الأرض، لإنشاء مسافة آمنة من الحيوانات المفترسة.
مع وضع كل ما سبق في الاعتبار، قد يكون من الصعب بعض الشيء بناء عش الطائر الطنان بنفسك. لتجنب أي أخطاء في العملية، البديل الأسهل هو استبعاد المواد التي ستستخدمها لصنع واحدة. هناك حوامل لمواد العش، مثل حوامل عش Winemana، التي يمكنك تركيبها على شجرة في حديقتك لتزورها الطيور الطنانة. تذكر أن الطيور الطنانة تحب استخدام ألياف نباتية ناعمة وإسفنجية، لذا ابحث عن مواد طبيعية ناعمة لتتركها في عشك، مثل أوراق الشجر الصوفية أو الغامضة والقطن. (لا تستخدم أبدًا الوبر المجفف للطيور نظرًا لأن المواد الاصطناعية يمكن أن تكون ضارة لها إذا تم تناولها عن طريق الخطأ.) إذا لم يكن لديك حديقة أو العديد من الزهور المليئة بالرحيق، فهناك بدائل إبداعية يمكنك صنعها بنفسك – مثل رحيق الطيور الطنانة محلية الصنع – يمكنك استخدامها اجعل حديقتك مصدرًا غذائيًا جذابًا بدلاً من ذلك.