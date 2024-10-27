بناء صندوق عش الطائر الطنان؟ تجنب هذه الأخطاء

سواء كنت من محبي مراقبة الطيور أو البستانيين النشطين، في بعض الأحيان لا يمكنك إلا أن تتعجب من الطيور الطنانة. تتحرك هذه الطيور الصغيرة الملونة بسرعة لا تصدق، وتزور مئات الزهور كل يوم. ومن المعروف أيضًا أنهم يحبون الحلويات، حيث يستهلكون ما يصل إلى نصف وزنهم من الرحيق يوميًا. وهذا في الواقع يعمل لصالحك (ولصالح النظام البيئي) لأن الطيور الطنانة تساعد في تلقيح الزهور ونشر البذور. لسوء الحظ، بعض أنواع الطيور الطنانة مهددة بالانقراض وتحتاج إلى موائل وقائية. لذا، إذا رأيت هؤلاء الزوار الصغار في حديقتك (وتريد مساعدتهم)، يمكنك بناء صندوق عش للطيور الطنانة لجذبهم.

ومع ذلك، فإن الطيور الطنانة تهتم بشكل خاص بأعشاشها. على سبيل المثال، يستخدمون عادة المواد الطبيعية التي يمكن أن تتوسع، مثل الألياف النباتية وحرير العنكبوت، لدعم صغارهم المتنامية. المساحات المحظورة “تضيق أسلوبها”، لذلك من المرجح أن تتجنب بيت الطيور الساحر الذي تصنعه بنفسك. الرادع الآخر هو عدم زراعة ما يكفي من الزهور بالرحيق. تتمتع الطيور الطنانة بذاكرة رائعة فيما يتعلق بمصادر غذائها، فهي تميل إلى التعشيش بالقرب من مناطق تغذيتها. الآن بعد أن عرفت أهم خطأين يجب تجنبهما عند بناء صندوق عش الطائر الطنان، إليك نصائح أخرى يجب وضعها في الاعتبار.