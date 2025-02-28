بوب ديلان هو الشخص الوحيد في العالم الذي يحمل هذا الإنجاز

كان بوب ديلان في نظر الجمهور منذ أن سجل أول ألبومه الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في عام 1962 في عمر 20 عامًا (على الرغم من أن الأمر سيستغرق بضع سنوات ليصبح صانعًا حقيقيًا). في الستينيات من العمر التالية ، تم الإعلان عن صوت جيله ، وسخر من بيعه ، وأعلن عبقريًا أدبيًا. وفي هذه الفئة الأخيرة ، حصل على الجوائز الثقيلة لدعم هذا التأكيد. بالنسبة للعديد من الفنانين ، فإن الحصول على جوائز من Biggies الأربعة في الترفيه – إيمي ، جرامي ، أوسكار ، وتوني (EGOT) – هو إنجاز مرغوب فيه ، ويحتفظ به أقل من 30 شخصًا حتى الآن.

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في حين أن EGOT هو بالفعل إنجاز مثير للإعجاب ، فقد تمكن ديلان من كسب مجموعة مختلفة من الجوائز التي تضعه في فئة من تلقاء نفسه. إنه الشخص الوحيد الذي حصل على أوسكار ، جرامي ، غولدن غلوب ، بوليتزر ، وجائزة نوبل في الأدب. ليس سيئًا بالنسبة لطفل يدعى روبرت زيمرمان الذي كان حلمه في المدرسة الثانوية في فرقة ليتل ريتشارد (ديلان حصل في النهاية على أداء مع روك أند رول).