بوب ديلان هو الشخص الوحيد في العالم الذي يحمل هذا الإنجاز

كان بوب ديلان في نظر الجمهور منذ أن سجل أول ألبومه الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في عام 1962 في عمر 20 عامًا (على الرغم من أن الأمر سيستغرق بضع سنوات ليصبح صانعًا حقيقيًا). في الستينيات من العمر التالية ، تم الإعلان عن صوت جيله ، وسخر من بيعه ، وأعلن عبقريًا أدبيًا. وفي هذه الفئة الأخيرة ، حصل على الجوائز الثقيلة لدعم هذا التأكيد. بالنسبة للعديد من الفنانين ، فإن الحصول على جوائز من Biggies الأربعة في الترفيه – إيمي ، جرامي ، أوسكار ، وتوني (EGOT) – هو إنجاز مرغوب فيه ، ويحتفظ به أقل من 30 شخصًا حتى الآن.
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في حين أن EGOT هو بالفعل إنجاز مثير للإعجاب ، فقد تمكن ديلان من كسب مجموعة مختلفة من الجوائز التي تضعه في فئة من تلقاء نفسه. إنه الشخص الوحيد الذي حصل على أوسكار ، جرامي ، غولدن غلوب ، بوليتزر ، وجائزة نوبل في الأدب. ليس سيئًا بالنسبة لطفل يدعى روبرت زيمرمان الذي كان حلمه في المدرسة الثانوية في فرقة ليتل ريتشارد (ديلان حصل في النهاية على أداء مع روك أند رول).
من مينيسوتا بوي إلى أيقونة موسيقية
ولد بوب ديلان في دولوث ، مينيسوتا ، في عام 1941 ، التقط الجيتار في سن المراهقة وأصبح متحمسًا للموسيقى الشعبية في الكلية. لقد كان مغرورًا جدًا ، حيث استقال من المدرسة ، وانجرف إلى مدينة نيويورك في عام 1961 ، حيث بدأ الأداء في مختلف الأندية الشعبية في غرينتش. قام بتغيير اسمه من روبرت زيمرمان إلى بوب ديلان في عام 1962. رفع ألبوم ديلان الأول مكانته في المشهد الشعبي ، لكنه كان “مثل حجر رولينج” من ألبومه “Highway 61 Highway 61” الذي دفعه إلى التيار الرئيسي.
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ابتداءً من سبعينيات القرن العشرين ، بدأ ديلان في رؤية اعتراف كبير في شكل جوائز موسيقية ، بدءًا من العديد من فوز Grammy. ولكن بحلول العقد الأول من القرن العشرين ، انتقل إلى مستوى آخر تمامًا مع هذا النوع من الأوسمة الممنوحة لزملاء الموسيقيين المهمين للغاية مثل ديوك إلينغتون وكتاب اللامعين مثل إرنست همنغواي. الآن في الثمانينات من عمره ، أصدر ديلان أكثر من 50 ألبومًا ، ويستمر في التجول ، ومن المحتمل أن يستمر في الحصول على المزيد من الثناء.
جاءت جائزة ديلان الأولى الكبيرة في عام 1973
تم ترشيح بوب ديلان لأول مرة في سباق جرامي في عام 1962 لألبومه الأول ، ولكن لم يكن لديه فوزه الأول حتى عام 1973 لمساهمته في ألبوم “حفل بنغلاديش”. كانت الحفلات الموسيقية لعام 1971 والألبوم اللاحق من بنات أفكار البيتلار جورج هاريسون والهنود الرافي شانكار الهندي وجمع ملايين الدولارات للاجئين الفقراء الفقراء. لم يأتِ Grammy منفردة من ديلان لمدة ست سنوات أخرى ، عندما فاز بأفضل أداء صوتي في موسيقى الروك ، وهو ذكر لـ “Gotta Serving Somewing” في عام 1979. وسيتم ترشيحه في النهاية أكثر من 30 مرة على مر السنين ويفوز بما مجموعه 10 من جوائز الموسيقى المرموقة.
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بعد ذلك ، في عام 2001 ، سجل ديلان جائزتين رئيسيتين لأغنيته الأصلية “Things Huged” ، والتي كتبت من أجلها وظهرت في فيلم “Wonder Boys”. قال ديلان عند استلام أوسكار (عبر جوائز الأوسكار): “أوه ، يا إلهي جيد. هذا مذهل”. يجب أن يكون ديلان فخوراً بشكل خاص بهذا الشرف. في حفله الأول بعد حصوله على الجائزة ، في سيدني ، أستراليا ، قام بأداء الحفل الكامل مع أوسكار يجلس فوق بيانوه. في نفس العام ، فاز ديلان بجائزة غولدن غلوب لنفس الأغنية. لكن أكبر تكريم له كان لا يزال قادمًا.
أكبر جوائز بوب ديلان
في عام 2008 ، منح مجلس جائزة Pulitzer اقتباسًا خاصًا على Bob Dylan لـ “التأثير العميق على الموسيقى الشعبية والثقافة الأمريكية ، تتميز بتركيبات غنائية من القوة الشعرية غير العادية. انضم إلى صفوف عدد قليل من النجوم الموسيقية الأخرى ، بما في ذلك عظماء موسيقى الجاز Thelonious Monk ، ودوق Ellington ، أسطورة الريف هانك ويليامز – الذي حصل على جائزته بعد وفاته – و Soul Idol Aretha Franklin.
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بعد ثماني سنوات من تلقي بوليتزر ، تم منح ديلان ما يعتبر غالبًا شرفًا أكثر شرفًا ، جائزة نوبل للأدب. كانت هذه هي المرة الأولى التي كرمت فيها الأكاديمية السويدية ، التي تقدم الجائزة ، موسيقيًا. من بين الكتاب السابقين الذين تم تكريمهم جون شتاينبيك وتوني موريسون وإرنست همنغواي. في حالة ديلان ، كان “إنشاء تعبيرات شعرية جديدة ضمن تقاليد الأغنية الأمريكية العظيمة” (لكل المنظمة).
حصل المغني وكاتب الأغاني أيضًا على أعلى شرف مدني في الولايات المتحدة في عام 2012 ، منحه الرئيس باراك أوباما الميدالية الرئاسية للحرية. ودعونا لا ننسى أنه كان في قاعة مشاهير موسيقى الروك آند رول منذ عام 1988 ، أحد أقدم المجنات في المنظمة. وصل ديلان إلى مستوى من الإشادة بحيث لا يوجد حتى اختصار ، مثل EGOT ، لجميع الجوائز والتكريم التي حصل عليها. وما زال يذهب.
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