بيتي ألونسو يحبط اثنين من الهومرز كما ميتس لفة الماضي المتنافسة المتنافسة

لوس أنجلوس – بيت ألونسو يتأرجح مرة أخرى.

اللاعب الذي حمل Mets بشكل هجومي في الشهر الأول لهذا الموسم قبل سبات معظم شهر مايو كان بدون مباراة متعددة هذا الموسم مع بدء مسرحية يوم الأربعاء ضد Dodgers.

في وقت لاحق ، كانت قائمة المهام الخاصة بـ Alonso بمثابة عنصر أقصر.

احتل ألونسو مرتين وقاد في خمسة أشواط-ربطه بتقدم NL في RBIs-في حمل Mets بفوز 6-1 على ملعب Dodger.

بعد أن وصل إلى انفجار يديران في الشوط الأول ، سلم ألونسو لكمة خروج المغلوب مع لقطة من ثلاث مرات في الثامن ، مما يسمح لميتس بمقياس للراحة بعد ليلتين متتاليتين من الحاجة إلى الشوط العاشر لتحديد النتيجة.

انتعش فريق Mets ، الذي فاز للمرة الخامسة في ست مباريات ، من خسارته يوم الثلاثاء برفضه توفير الأكسجين إلى المتهربين.

هذا يعني إنشاء تقدم سريع واستخدام ذراع Griffin Canning اليمنى لخنق المتهربين قبل أن يتمكن Alonso من الجليد مع صاروخه في المقاعد الميدانية اليسرى ضد Ryan Loutos.

أعطاه Homers اثنين من Alonso ثلاثة في المباريات الخمس الماضية ، وهو امتداد قام فيه بتسليم 10 RBIs.

بشكل عام ، لدى Alonso 53 RBIs هذا الموسم ، حيث ربطه مع Seiya Suzuki لقيادة الدوري الوطني.

Rafael Devers يؤدي MLB مع 54 RBIs.

سوف يذهب Mets للفوز المسلسل يوم الخميس.

بالفعل ، هم 4-2 ضد المتهربين هذا الموسم.

كان على Canning التنقل في مجموعة صعبة من تشكيلة Dodgers إذا كان سيقوم بإكمال ستة أدوار في هذه الليلة.

بالفعل ، كان فريق Mets الأيمن قد ضرب Shohei Ohtani لإنهاء الخامس. كانت مهمة Canning الآن Mookie Betts ، وفريدي فريمان وتيسكار هيرنانديز ، ومن الناحية المثالية فقط هؤلاء الضاربون الثلاثة.

تعليب الاختبار في 14 درجة ، تقاعد الجانب بالترتيب.

كان نقطة انطلاق Mets اللازمة مع ثورات متعبة. تبع خوسيه كاستيلو مع اثنين من أدوار الإغلاق قبل أن يسلم راين ستانيك هوميروس إلى صفحات أندي في التاسعة.

كان ألونسو متصلاً في الشوط الأول لهيميروس الذي يديره توني غونسولين الذي أعطى تعليب 3-0 قبل أن يرمي الملعب.

تم حفر فرانسيسكو ليندور في القدم من خلال الملعب الذي يقود اللعبة ، ووصل براندون نيمو إلى خطأ ميدان إنريكي هيرنانديز ، ووضع المتسابقين على الزوايا.

سرق Nimmo المركز الثاني وخوان جرين سوتو الذي تلا ذلك في Lindor من المركز الثالث. قفز ألونسو على شريط منزلق في النبرة الأولى وقام بمسح السياج في الوسط الأيمن.

كان لدى Mets فرصة لتوسيع هذا الصدد في الثالث ، بعد أن قام Nimmo بالتوصل إلى سوتو. لكن Gonsolin تقاعد ألونسو وباتي في التوالي للهروب من الشوط.

تعادل سوتو في نزهة خارجية في المركز الخامس ، لكن ألونسو سخر-ضربة ميتس السادسة من الليل والثالث في أدوارين. كان جاريد يونغ قد سار على المركز الرابع ، لكنه ترك تقطعت به السبل بعد أن خرج روني موريسيو للمرة الثانية وتم تقاعد جيف ماكنيل ولويس تورينس.

أنهى Canning الخامس بأسلوب كبير ، ورمي تغييرًا كاملًا شاهده Ohtani لصالح Strike Three. ألقى التعليب في الملعب السابق شريطًا منزلقًا بسبب إضراب اعتقده أن أوتاني كان الكرة الرابعة عندما بدأ في القاعدة الأولى.

بعد تعليب Betts المتقاعد ، نجا Freeman و Teoscar Hernández بالترتيب في المركز السادس ، نجا كاستيلو اليساري في المتاعب في السابع من خلال ضرب دالتون المتساقطة وتنيل هيرنانديز على التوالي.

سمح كاستيلو بمضاعفة للصفحات وحفر مايكل كونفورتو في الشوط.

في الثامن ، تم إبطال Nimmo وسار سوتو قبل أن يصل ألونسو إلى هوميروس رقم 14 هذا الموسم.