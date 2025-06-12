بيت ألونسو بطل غير هجومي ودفاعي في فوز ميتس

في مسابقة تضمنت لعبة كاملة من David Peterson ، يركض اثنان من Brandon Nimmo وخامس على أرضه في آخر 11 مباراة له من Juan Soto ، ربما كان Pete Alonso هو الأكثر هدوءًا.

يستمر Mets Slugger في الوصول إلى القاعدة الدفاعية الأولى من الأرقام-حيث أصبحت بداية ساخنة شهرين ساخنًا من الموسم.

حفر ألونسو مضاعفة RBI في الشوط الأول لإعطاء Mets الجولة الوحيدة التي سيحتاجونها وبذل قصارى جهده في مساعدة بيترسون على إنزال تسع أدوار بدون أهداف لأول مرة في حياته المهنية في فوزه 5-0 يوم الأربعاء على المواطنين في سيتي فيلد.

من خلال القفز على كرة منحنى من Jake Irvin ومساحة واحدة في جدار الميدان المركزي للقيادة في Nimmo ، مدد Alonso خطه على 19 مباراة وضرب خطًا إلى ثماني مباريات.

خلال تلك المباريات الثماني ، ذهب 14 مقابل 44 مع ثماني ضربات خارج القاعدة ، وتسع أشواط ، و 17 RBIs و 1.470 OPS.

تم التغاضي عنه بشكل دفاعي ، قام Alonso بإيقاف العديد من المحطات لمساعدة Peterson من خلال لعبة كانت فيها أي ملعب إضافي مكلفًا. في الشوط الثاني ، صنع ألونسو مغرفة لطيفة على الكرة التي ألقاها رجل القاعدة الثالث روني موريسيو في الأوساخ.

مع وجود اثنين من المتسابقين في السابع ، قام ألونسو بإسقاط كرة أرضية من Alex Call ، واختاروها وفاز في سباق القدم إلى الحقيبة.

وقال بيترسون: “الدفاع الذي قام ببعض المسرحيات الكبيرة ، يطرق بيت تلك الكرة”. “أحظى باهتمام ذلك ، لكن هذا كان فوزًا كبيرًا في الفريق.”

جيف ماكنيل (1 مقابل 4) مدد خطه على القاعدة إلى 14 مباراة.

Mets منفتحون-وربما غير متأكدين-بشأن ما لديهم في بول بلاكبيرن.

بدأت لعبة Righty لعبة واحدة بعد الخروج من القائمة المصابة ، حيث ألقى خمسة أدوار بدون أهداف في ملعب Dodger في 2 يونيو ، ثم صدمت من مجموعة البداية التي كانت ممتازة أثناء إعادة تأهيل إصابة ركبته.

تم خلط Blackburn إلى Bullpen وقادر على البقاء على مدار أربعة أدوار في 71 ملعبًا يوم الأحد ، عندما حصل على انفجار نادر من خلال تطهير اللعبة التي تم تحديدها مبكرًا.

وردا على سؤال عما إذا كان بلاكبيرن سيبقى في هذا الدور الخارجي ، قال كارلوس ميندوزا ، “ليس بالضرورة”.

“لقد حدث ذلك اليوم (في كولورادو) – كنا نبقى بعيدًا عن الكثير من اللاعبين (في الثور) في ذلك اليوم” ، قال ميندوزا. “لكن إذا احتجنا إلى استخدامه في الشوط أو اثنين في رافعة مالية عالية ، فسنفعل ذلك.

“نشعر بالرضا معه مبنيًا تمامًا ، ويمكننا الحصول على 75 إلى 80 درجة. لكن إذا احتجنا إلى إطلاق النار عليه هناك لبضع أدوار ، فسنقوم أيضًا”.

قام Blackburn فقط بمظهره الخامس في مهنته ، بينما بدأ 83 مباراة. لقد أخذ الدور المخفض عن طيب خاطر.

تم تداول فريق Mets مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في الموعد النهائي للتجارة العام الماضي ، لكن وقته مع النادي تميز بسلسلة من الإصابات.

مارك فينتوس أخذ مرة أخرى تقلبات في قفص الضرب وركض في الملعب الخارجي.

لا ينظر رجل القاعدة الثالث ، الذي خرج منذ 2 يونيو بسلالة أوتار الركبة الصحيحة ، عن مهمة إعادة التأهيل.

وارتدى العديد منهم حول Mets ، بما في ذلك بعض المدربين ، القمصان التي قرأت ، “التصويت Mets” كدفع كل النجوم.